Авторы ролевого экшена "Смута" показали новые скриншоты

Авторы отечественного ролевого экшена "Смута" показали два новых атмосферных скриншота. Они отметили, что видят спрос игрового сообщества на новые кадры, а также решили устроить опрос о том, где построить дом боярину.
Привет, бояре! Мы читаем ваши комментарии и видим в них запрос на новые скриншоты из игры. Мы кое-что для вас подготовили. Кстати, а где вы предпочитаете дом или дачу? В лесу или у реки? Давайте устроим битву скриншотов.
Точной даты выхода у проекта нет, но два месяца назад разработчики заявили, что разработка "Смуты" находится на середине пути.
Главное анимацию не запорите, боярам это не понравится.
Красиво. Очень сильно похоже на Ведьмака, что довольно иронично, учитывая историческую подоплеку. Забрал картинки на рабочий стол.
Скриншоты "ни рыба, ни мясо", если честно... как будто с какого то артстейшина вязли в разделе "новички делают 3Д композицию"
Мм, моя любимая хроматическая аберрация, тот кто отвечает за скриншоты определенно любитель различных инб и решейдов для скриншотиков. Но вот за что можно похвалить разработчиков, так это за то, что я не вижу на скринах типичные особенности рендера анрил енжин, а по ним я в каждой игре на ае могу узнать движок, я бы даже сказал что по первому скрину больше напоминает ведьмака
Это хороший знак, значит ребята своё дело знают. Первый скрин Ведьмака Третьего напоминает сильно, согласен.
Мыла, конечно, много, но в целом выглядит красиво. Надеюсь, мыло в настройках можно будет отключить.
Из 2 скриншотов?
Привет, пк-бояре!
Я предпочитаю бояр раскулачивать, но скрины действительно хороши.
Почему практически в каждой новости по этой игре находятся те кто сравнивает её с Ведьмаком 3? Такое ощущение что это боты.
Гойда, буду играть за опричника Комягу и мордовать крепостных.
Это наш ответ Kingdom Come: Deliverance
провалится игра, никому неинтересно в такое играть, за каких-то древних славян в нелепых нарядах, в него только из любопытства кто-нибудь поиграет, и то несколько блогеров ради контента. продемонстрированное себя никак не продаёт. разрабы не подошли к игре творчески, историческую часть можно было оставить, но дизайн персонажей, одежды, мир, сеттинг сделать притягательными, сделать фэнтэзийными, вон как в случае с нио, исторические персонажи, события но разбавленные демонами и прочим, и тут можно так же, разбавить фэнтэзи, добавить элементы стимпанка, что-то в таком духе, а так... разрабы будто выслуживаются перед минкультом, вместо того, чтобы заинтересовать игроков.
Это ты быстро определил, а как там в будущем на Марс часто летаем?
Главное какой там будет геймплей и сюжет, а ему демонов подавай туда где они и не предпологались. Почему же тогда в ГТА их нет, или в РДР, не порядок.
Ну провалиться она может и скорее всего так и будет. Она даже не выходит на западе в принципе, а только для нас. Насчёт того, что нужно уходить в фэнтези написал бред может ещё и чёрных славян сделать?
И как бы существует игра Kingdom Come: Deliverance, которая имела за собой огромное множество проблем, тем не менее стала известной и несла за собой и историю и приближенной к реальности геймплей без магии и тому прочего
Разработчики Kingdom Come:
А теперь поменяйте славян с смешных нарядах, на хлопцев в вышиванках и игра сразу станет шедевром на все времена
Нафиг демоны не сдались. В реале задолбали.) Наоборот, главное чтобы магий по минимуму было. Фэнтези из кажного утюга начиная с семидесятых. Даже Тоддику уже надоел этот ваш фэнтези. Хотя, без магий и свистоперделок многим однозначно не зайдёт, учитывая контингент младых ребьят, на кого все игры в принципе и расчитываются..)