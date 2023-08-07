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Смута 1-й квартал 2024 г.
6.2 321 оценка

Авторы ролевого экшена "Смута" показали новые скриншоты

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butcher69
Новости

Авторы отечественного ролевого экшена "Смута" показали два новых атмосферных скриншота. Они отметили, что видят спрос игрового сообщества на новые кадры, а также решили устроить опрос о том, где построить дом боярину.

Привет, бояре! Мы читаем ваши комментарии и видим в них запрос на новые скриншоты из игры. Мы кое-что для вас подготовили. Кстати, а где вы предпочитаете дом или дачу? В лесу или у реки? Давайте устроим битву скриншотов.

Точной даты выхода у проекта нет, но два месяца назад разработчики заявили, что разработка "Смуты" находится на середине пути.

33
30
Смута
1-й квартал 2024 г.
Комментарии: 30
Ваш комментарий
Китобой на Луне

Главное анимацию не запорите, боярам это не понравится.

4
0ncnjqybr

Красиво. Очень сильно похоже на Ведьмака, что довольно иронично, учитывая историческую подоплеку. Забрал картинки на рабочий стол.

3
pokemonizm

Скриншоты "ни рыба, ни мясо", если честно... как будто с какого то артстейшина вязли в разделе "новички делают 3Д композицию"

2
Randpass

Мм, моя любимая хроматическая аберрация, тот кто отвечает за скриншоты определенно любитель различных инб и решейдов для скриншотиков. Но вот за что можно похвалить разработчиков, так это за то, что я не вижу на скринах типичные особенности рендера анрил енжин, а по ним я в каждой игре на ае могу узнать движок, я бы даже сказал что по первому скрину больше напоминает ведьмака

1
Imnogamer

Это хороший знак, значит ребята своё дело знают. Первый скрин Ведьмака Третьего напоминает сильно, согласен.

0
Rаyden

Мыла, конечно, много, но в целом выглядит красиво. Надеюсь, мыло в настройках можно будет отключить.

1
Costollom
Давайте устроим битву скриншотов.

Из 2 скриншотов?

1
IcyBarret

Привет, пк-бояре!

0
Кей Овальд

Я предпочитаю бояр раскулачивать, но скрины действительно хороши.

0
Evil in the flеsh

Почему практически в каждой новости по этой игре находятся те кто сравнивает её с Ведьмаком 3? Такое ощущение что это боты.

0
Капитан Баттхерт

Гойда, буду играть за опричника Комягу и мордовать крепостных.

0
СССР2

Это наш ответ Kingdom Come: Deliverance

0
DANTE FAIR

провалится игра, никому неинтересно в такое играть, за каких-то древних славян в нелепых нарядах, в него только из любопытства кто-нибудь поиграет, и то несколько блогеров ради контента. продемонстрированное себя никак не продаёт. разрабы не подошли к игре творчески, историческую часть можно было оставить, но дизайн персонажей, одежды, мир, сеттинг сделать притягательными, сделать фэнтэзийными, вон как в случае с нио, исторические персонажи, события но разбавленные демонами и прочим, и тут можно так же, разбавить фэнтэзи, добавить элементы стимпанка, что-то в таком духе, а так... разрабы будто выслуживаются перед минкультом, вместо того, чтобы заинтересовать игроков.

-9
Hog2012

Это ты быстро определил, а как там в будущем на Марс часто летаем?

Главное какой там будет геймплей и сюжет, а ему демонов подавай туда где они и не предпологались. Почему же тогда в ГТА их нет, или в РДР, не порядок.

1
luVol

Ну провалиться она может и скорее всего так и будет. Она даже не выходит на западе в принципе, а только для нас. Насчёт того, что нужно уходить в фэнтези написал бред может ещё и чёрных славян сделать?

И как бы существует игра Kingdom Come: Deliverance, которая имела за собой огромное множество проблем, тем не менее стала известной и несла за собой и историю и приближенной к реальности геймплей без магии и тому прочего

3
0ncnjqybr
никому неинтересно в такое играть, за каких-то древних славян в нелепых нарядах

Разработчики Kingdom Come:

5
Randpass

А теперь поменяйте славян с смешных нарядах, на хлопцев в вышиванках и игра сразу станет шедевром на все времена

0
Imnogamer

Нафиг демоны не сдались. В реале задолбали.) Наоборот, главное чтобы магий по минимуму было. Фэнтези из кажного утюга начиная с семидесятых. Даже Тоддику уже надоел этот ваш фэнтези. Хотя, без магий и свистоперделок многим однозначно не зайдёт, учитывая контингент младых ребьят, на кого все игры в принципе и расчитываются..)

0