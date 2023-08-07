Авторы ролевого экшена "Смута" показали новые скриншоты ©

Авторы отечественного ролевого экшена "Смута" показали два новых атмосферных скриншота. Они отметили, что видят спрос игрового сообщества на новые кадры, а также решили устроить опрос о том, где построить дом боярину.

Привет, бояре! Мы читаем ваши комментарии и видим в них запрос на новые скриншоты из игры. Мы кое-что для вас подготовили. Кстати, а где вы предпочитаете дом или дачу? В лесу или у реки? Давайте устроим битву скриншотов.

Точной даты выхода у проекта нет, но два месяца назад разработчики заявили, что разработка "Смуты" находится на середине пути.