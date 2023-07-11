Авторы "Смута" показали новый скриншот с болотом

Авторы исторического ролевого экшена "Смута" решили немного побаловать свою аудитории и опубликовали новый скриншот на котором можно лицезреть болота, а также палатку.
Спасибо, что вы с нами, дорогие игроки! А мы тем временем забежали в отдел разработки и кое-что взяли у коллег для вас. Как вы думаете, кто может скрываться в шалаше?
Точной даты выхода у проекта нет, но не так давно разработчики заявили, что разработка "Смуты" находится на середине пути.
"Точной даты выхода у проекта нет, но не так давно разработчики заявили, что разработка "Смуты" находится на середине пути."
Спасибо нашим разрабам, за то, что пытаются что-то делать, а не тянуть занудную песнь неудачников, всё х, всё пропало. Я не знаю, получится ли что-то в конце этого тяжёлого пути (создание своей игры), но знаю одно, дорогу осилит идущий.
p.s. И да, терпения и спокойствия разрабам, на фоне воя в интернетах всякого рода лузеров, злопыхателей, и любителей считать чужие деньги. Собака лает, караван идёт.
Вот да, дико раздражают нытики, которым все время что-то мешает сделать нормальную игру. В чем величие Атомика? Они показали, что имея талант и прямые руки в РФ можно делать с нуля любые игры, даже AAA хиты.
Так вы двое нытиков, ноете в комментах по поводу своих собратьев.
У всех есть хейтеры, даже у Иисуса, только вот разводить еще больший срач не стоит.
"Они показали, что имея талант и прямые руки в РФ можно делать с нуля любые игры, даже AAA хиты."
Очень верно подмечено.
Очень даже.