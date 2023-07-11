Смута 1-й квартал 2024 г.
6.2 294 оценки

Авторы "Смута" показали новый скриншот с болотом

©
butcher69
Новости

Авторы исторического ролевого экшена "Смута" решили немного побаловать свою аудитории и опубликовали новый скриншот на котором можно лицезреть болота, а также палатку.

Спасибо, что вы с нами, дорогие игроки! А мы тем временем забежали в отдел разработки и кое-что взяли у коллег для вас. Как вы думаете, кто может скрываться в шалаше?

Точной даты выхода у проекта нет, но не так давно разработчики заявили, что разработка "Смуты" находится на середине пути.

11
5
Смута
1-й квартал 2024 г.
Комментарии: 5
Ваш комментарий
AllConforD

"Точной даты выхода у проекта нет, но не так давно разработчики заявили, что разработка "Смуты" находится на середине пути."

Спасибо нашим разрабам, за то, что пытаются что-то делать, а не тянуть занудную песнь неудачников, всё х, всё пропало. Я не знаю, получится ли что-то в конце этого тяжёлого пути (создание своей игры), но знаю одно, дорогу осилит идущий.

p.s. И да, терпения и спокойствия разрабам, на фоне воя в интернетах всякого рода лузеров, злопыхателей, и любителей считать чужие деньги. Собака лает, караван идёт.

5
0ncnjqybr

Вот да, дико раздражают нытики, которым все время что-то мешает сделать нормальную игру. В чем величие Атомика? Они показали, что имея талант и прямые руки в РФ можно делать с нуля любые игры, даже AAA хиты.

3
Lego242242 0ncnjqybr

Так вы двое нытиков, ноете в комментах по поводу своих собратьев.

У всех есть хейтеры, даже у Иисуса, только вот разводить еще больший срач не стоит.

0
AllConforD 0ncnjqybr

"Они показали, что имея талант и прямые руки в РФ можно делать с нуля любые игры, даже AAA хиты."

Очень верно подмечено.

1
Кей Овальд

Очень даже.

2