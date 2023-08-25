Авторы "Смуты" показали новый скриншот из игры ©

Студия Cyberia показала новый скриншот из грядущего ролевого экшена "Смута". Изображение было опубликовано в официальном сообществе разработчиков.

Лето постепенно подходит к концу, и мы надеемся, что вы хорошо проводите оставшиеся летние дни. А у нас для вас новый скриншот, напоминающий о приближении осени. Кстати, как вы думаете, кто там стоит на опушке? Стрельцы, поляки или казаки?

"Смута" — предстоящий ролевой экшен в историческом сеттинге основанный на романе "Юрий Милославский, или Русские в 1612 год". Точной даты выхода пока еще нет.