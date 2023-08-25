Авторы "Смуты" показали новый скриншот из игры

Студия Cyberia показала новый скриншот из грядущего ролевого экшена "Смута". Изображение было опубликовано в официальном сообществе разработчиков.
Лето постепенно подходит к концу, и мы надеемся, что вы хорошо проводите оставшиеся летние дни. А у нас для вас новый скриншот, напоминающий о приближении осени. Кстати, как вы думаете, кто там стоит на опушке? Стрельцы, поляки или казаки?
"Смута" — предстоящий ролевой экшен в историческом сеттинге основанный на романе "Юрий Милославский, или Русские в 1612 год". Точной даты выхода пока еще нет.
Пока всё очень красиво. Жду.
Больше на арт похоже
Факт, о том же подумал.
Пшеки стоят
Поляки это, скорее всего. У стрельцов колпаки были, да и сабель всем подряд не полагалось. Хотя, синие кафтаны бывали у некоторых полков.
Наш Kindome Come Delivireinaenaweaeaswe как блин это слово пишется ваще.