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Смута 1-й квартал 2024 г.
6.3 331 оценка

Авторы "Смуты" показали новый скриншот из игры

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butcher69
Новости

Студия Cyberia показала новый скриншот из грядущего ролевого экшена "Смута". Изображение было опубликовано в официальном сообществе разработчиков.

Лето постепенно подходит к концу, и мы надеемся, что вы хорошо проводите оставшиеся летние дни. А у нас для вас новый скриншот, напоминающий о приближении осени. Кстати, как вы думаете, кто там стоит на опушке? Стрельцы, поляки или казаки?

"Смута" — предстоящий ролевой экшен в историческом сеттинге основанный на романе "Юрий Милославский, или Русские в 1612 год". Точной даты выхода пока еще нет.

3
6
Смута
1-й квартал 2024 г.
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Каприз888

Пока всё очень красиво. Жду.

1
canteexnik

Больше на арт похоже

0
KIBERMAX

Факт, о том же подумал.

-1
Китобой на Луне

Пшеки стоят

0
kityara35

Поляки это, скорее всего. У стрельцов колпаки были, да и сабель всем подряд не полагалось. Хотя, синие кафтаны бывали у некоторых полков.

0
Real Slim Shady

Наш Kindome Come Delivireinaenaweaeaswe как блин это слово пишется ваще.

0