Авторы "Смуты" показали новый скриншот с болотом

Авторы исторического ролевого экшена "Смута" решили немного побаловать свою аудитории и опубликовали новый скриншот на котором можно лицезреть болота, а также палатку.
Спасибо, что вы с нами, дорогие игроки! А мы тем временем забежали в отдел разработки и кое-что взяли у коллег для вас. Как вы думаете, кто может скрываться в шалаше?
Точной даты выхода у проекта нет, но не так давно разработчики заявили, что разработка "Смуты" находится на середине пути.
"Точной даты выхода у проекта нет, но не так давно разработчики заявили, что разработка "Смуты" находится на середине пути."
Спасибо нашим разрабам, за то, что пытаются что-то делать, а не тянуть занудную песнь неудачников, всё х, всё пропало. Я не знаю, получится ли что-то в конце этого тяжёлого пути (создание своей игры), но знаю одно, дорогу осилит идущий.
p.s. И да, терпения и спокойствия разрабам, на фоне воя в интернетах всякого рода лузеров, злопыхателей, и любителей считать чужие деньги. Собака лает, караван идёт.
Вот да, дико раздражают нытики, которым все время что-то мешает сделать нормальную игру. В чем величие Атомика? Они показали, что имея талант и прямые руки в РФ можно делать с нуля любые игры, даже AAA хиты.
Так вы двое нытиков, ноете в комментах по поводу своих собратьев.
У всех есть хейтеры, даже у Иисуса, только вот разводить еще больший срач не стоит.
"Они показали, что имея талант и прямые руки в РФ можно делать с нуля любые игры, даже AAA хиты."
Очень верно подмечено.
Пока складывается ощущение, что ребята тупо тянут деньги из бюджета. Ну ты продалжай верить. Вон сколько наших киношников с фондом кино фильмов достойных сняли
В чем величие Атомика? - да как бы ни в чем.
Очень даже.
Если честно - впечатляет! Особенно вода и отражения в ней. Да и растительность с проходящими сквозь неё солнечными лучами очень недурна. Так держать, ждём результат!
впечатляет то что уже давно норма? сейчас почти любой может открыть анриал и за пол часа набрасать такую сценку, невелика заслуга
Если может почти любой, тогда почему же большинство игр на топовых движках выглядят убого?
Эта сцена реально впечатляет, ибо в большинстве игр даже такого уровня качества нет. Норма это только для единичных топовых ААА игр. Но в большинстве обычных бюджетных игр и близко такого нет. А тут у нас, на минуточку, бюджет СМУТЫ очень маленький, а качество на уровне ААА. Смекаешь?
Охлади траханье, это просто рендер, далеко не факт что так будет в игре. Это давняя хитрость разрабов выкладывать красивые пререндеренные картинки перед релизом игр.
Прикольно, жду игровой трейлер последней их сборки.
может кто качал Pre-Alpha играл?? ) что скажете? ) как игра
Дожили, восхищаемся скриншотом. Вы сколько лет в игры играете, годик?
Тут уже трейлерам научились не особо верить, даже геймплею продемонстрированному научили не верить.
Пока продукт не выйдет в релиз всё это может оказаться ложью.
А тут "Ну это разрабатывает наша студия, вы посмотрите какой скриншот"
Здесь писаются только от одного того, что игра разрабатывается русскими :/
Так я это и имею ввиду. Честь и хвала, что после долгого анабиоза наш игропром потихоньку начинает производить что-то играбельное и интересное, но нельзя восхищаться им тупо потому что он есть. Иначе получим новый лада рейсинг клаб и новую заморозку на много лет вперёд.
Во пособник фашитов тут как тут
У тебя кисель вместо мозгов, раз так думаешь
Ленин!
Ждём модельку хлеба ( ͡° ͜ʖ ͡°)
тут не хлеб, а репа нужна
И всю семью вдобавок 😆
почти как в Вихторе.
Я тоже делаю игру, называется Мутно. Вот пара скринов
Действительно болото как и вся игра.
смута смущает )
вот бы поиграть в такую игру, но с небольшим приколом
закинуть в нее меха с пулеметами и лазерами, как пасхалку )))
Красота! Аж слюнки текут, прямо сейчас хочется окунуться в это болото, чтоб всё от А до Я там исследовать. Визуал впечатляет. Походу очень талантливые художники трудятся над игрой.
В елден ринге болота круче
согласен, лучше бродить по болотам виртуальным, чем утонуть в реальном