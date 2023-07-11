Авторы "Смуты" показали новый скриншот с болотом ©

Авторы исторического ролевого экшена "Смута" решили немного побаловать свою аудитории и опубликовали новый скриншот на котором можно лицезреть болота, а также палатку.

Спасибо, что вы с нами, дорогие игроки! А мы тем временем забежали в отдел разработки и кое-что взяли у коллег для вас. Как вы думаете, кто может скрываться в шалаше?

Точной даты выхода у проекта нет, но не так давно разработчики заявили, что разработка "Смуты" находится на середине пути.