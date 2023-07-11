Смута 1-й квартал 2024 г.
6.2 297 оценок

Авторы "Смуты" показали новый скриншот с болотом

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butcher69
Новости

Авторы исторического ролевого экшена "Смута" решили немного побаловать свою аудитории и опубликовали новый скриншот на котором можно лицезреть болота, а также палатку.

Спасибо, что вы с нами, дорогие игроки! А мы тем временем забежали в отдел разработки и кое-что взяли у коллег для вас. Как вы думаете, кто может скрываться в шалаше?

Точной даты выхода у проекта нет, но не так давно разработчики заявили, что разработка "Смуты" находится на середине пути.

87
40
Смута
1-й квартал 2024 г.
Комментарии: 40
Ваш комментарий
AllConforD

"Точной даты выхода у проекта нет, но не так давно разработчики заявили, что разработка "Смуты" находится на середине пути."

Спасибо нашим разрабам, за то, что пытаются что-то делать, а не тянуть занудную песнь неудачников, всё х, всё пропало. Я не знаю, получится ли что-то в конце этого тяжёлого пути (создание своей игры), но знаю одно, дорогу осилит идущий.

p.s. И да, терпения и спокойствия разрабам, на фоне воя в интернетах всякого рода лузеров, злопыхателей, и любителей считать чужие деньги. Собака лает, караван идёт.

30
0ncnjqybr

Вот да, дико раздражают нытики, которым все время что-то мешает сделать нормальную игру. В чем величие Атомика? Они показали, что имея талант и прямые руки в РФ можно делать с нуля любые игры, даже AAA хиты.

15
Lego242242 0ncnjqybr

Так вы двое нытиков, ноете в комментах по поводу своих собратьев.

У всех есть хейтеры, даже у Иисуса, только вот разводить еще больший срач не стоит.

-12
AllConforD 0ncnjqybr

"Они показали, что имея талант и прямые руки в РФ можно делать с нуля любые игры, даже AAA хиты."

Очень верно подмечено.

3
Joe Grim

Пока складывается ощущение, что ребята тупо тянут деньги из бюджета. Ну ты продалжай верить. Вон сколько наших киношников с фондом кино фильмов достойных сняли

5
Executor666 0ncnjqybr

В чем величие Атомика? - да как бы ни в чем.

-9
Кей Овальд

Очень даже.

13
gjxnf82

Если честно - впечатляет! Особенно вода и отражения в ней. Да и растительность с проходящими сквозь неё солнечными лучами очень недурна. Так держать, ждём результат!

7
pokemonizm

впечатляет то что уже давно норма? сейчас почти любой может открыть анриал и за пол часа набрасать такую сценку, невелика заслуга

-9
Janekste pokemonizm

Если может почти любой, тогда почему же большинство игр на топовых движках выглядят убого?

Эта сцена реально впечатляет, ибо в большинстве игр даже такого уровня качества нет. Норма это только для единичных топовых ААА игр. Но в большинстве обычных бюджетных игр и близко такого нет. А тут у нас, на минуточку, бюджет СМУТЫ очень маленький, а качество на уровне ААА. Смекаешь?

4
Dagoonov Janekste

Охлади траханье, это просто рендер, далеко не факт что так будет в игре. Это давняя хитрость разрабов выкладывать красивые пререндеренные картинки перед релизом игр.

0
Gamer_P

Прикольно, жду игровой трейлер последней их сборки.

3
Леший116rus

может кто качал Pre-Alpha играл?? ) что скажете? ) как игра

2
Sorsh

Дожили, восхищаемся скриншотом. Вы сколько лет в игры играете, годик?
Тут уже трейлерам научились не особо верить, даже геймплею продемонстрированному научили не верить.
Пока продукт не выйдет в релиз всё это может оказаться ложью.
А тут "Ну это разрабатывает наша студия, вы посмотрите какой скриншот"

2
SewAwOw

Здесь писаются только от одного того, что игра разрабатывается русскими :/

-3
Sorsh SewAwOw

Так я это и имею ввиду. Честь и хвала, что после долгого анабиоза наш игропром потихоньку начинает производить что-то играбельное и интересное, но нельзя восхищаться им тупо потому что он есть. Иначе получим новый лада рейсинг клаб и новую заморозку на много лет вперёд.

3
MISHA1968 SewAwOw

Во пособник фашитов тут как тут

-2
SewAwOw MISHA1968

У тебя кисель вместо мозгов, раз так думаешь

-2
The White Lord
Как вы думаете, кто может скрываться в шалаше?

Ленин!

2
Artery Kaulitz

Ждём модельку хлеба ( ͡° ͜ʖ ͡°)

0
StarSoldier

тут не хлеб, а репа нужна

1
Wraith_Soul StarSoldier

И всю семью вдобавок 😆

1
Anefion

почти как в Вихторе.

0
KOCMOC42

Я тоже делаю игру, называется Мутно. Вот пара скринов

0
Cидoрыч

Действительно болото как и вся игра.

-1
StarSoldier

смута смущает )

вот бы поиграть в такую игру, но с небольшим приколом

закинуть в нее меха с пулеметами и лазерами, как пасхалку )))

-3
Janekste

Красота! Аж слюнки текут, прямо сейчас хочется окунуться в это болото, чтоб всё от А до Я там исследовать. Визуал впечатляет. Походу очень талантливые художники трудятся над игрой.

-4
SewAwOw

В елден ринге болота круче

-3
StarSoldier

согласен, лучше бродить по болотам виртуальным, чем утонуть в реальном

-1