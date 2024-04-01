Авторы "Смуты" показали пятый образ главного героя - царедворца

Студия Cyberia Nova показала пятый образ Юрия Милославского — главного героя «Смуты». Царедворец доступен только по предзаказу.

Протагонист в этом облике одет в богатый кафтан и вооружен пистолетом, кинжалом, а также перначем — мощной железной булавой. Раньше царедворцами называли ответственных людей, служащих при дворе главы государства.

Всего в «Смуте» будет несколько образов, помимо эксклюзивного — шиш, ратник, наемник и стрелец. В ноябре 2023-го разработчики рассказали, что выбранные геймерами облики будут сказываться на стиле ведения боя, характеристиках героя, специальных возможностях, доступном оружии, атакующей и защитной способностях, а также отношении NPC к молодому боярину.

30 марта 2024 года Cyberia Nova выпустила демоверсию «Смуты». В образовательном режиме геймеры могут познакомиться с бытом Москвы начала 17-го века, оценить архитектуру, костюмы и оружие эпохи.

«Смута» выйдет 4 апреля 2024-го на PC.