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Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
5.5 769 оценок

Авторы "Смуты" показали пятый образ главного героя - царедворца

Simple Jack
Новости

Студия Cyberia Nova показала пятый образ Юрия Милославского — главного героя «Смуты». Царедворец доступен только по предзаказу.

Протагонист в этом облике одет в богатый кафтан и вооружен пистолетом, кинжалом, а также перначем — мощной железной булавой. Раньше царедворцами называли ответственных людей, служащих при дворе главы государства.

Всего в «Смуте» будет несколько образов, помимо эксклюзивного — шиш, ратник, наемник и стрелец. В ноябре 2023-го разработчики рассказали, что выбранные геймерами облики будут сказываться на стиле ведения боя, характеристиках героя, специальных возможностях, доступном оружии, атакующей и защитной способностях, а также отношении NPC к молодому боярину.

30 марта 2024 года Cyberia Nova выпустила демоверсию «Смуты». В образовательном режиме геймеры могут познакомиться с бытом Москвы начала 17-го века, оценить архитектуру, костюмы и оружие эпохи.

«Смута» выйдет 4 апреля 2024-го на PC.

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14
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
ZAUSA
14
dangerous_beast

Чет сразу вспомнился персонаж Жорж Милославский из фильма Иван Васильевич)
Костюм на персонаже хорошо сделали!

3
Kotov Andrew

Почему они полностью не скопировали Куравлёва? Вот бы было круто!

0
KaizerFranzFer

За визуальную основу и брали, судя по всему. Ещё и однофамильцы).

0
Horrifing

Царь во дворца, царь во дворца. Пойди туда, сделай се.

0
Гемор

у перса слишком холёная рожа и слишком чистенький костюмчик. Веет фальшью, как по мне

-2