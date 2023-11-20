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Смута 26.02.2024
6 487 оценок

Авторы "Смуты" показали схватку с медведями в новом геймплейном ролике

Simple Jack
Новости

Студия Cyberia Nova поделилась новым геймплейным роликом российской RPG «Смута». В ролике показали ночную схватку Юрия Милославского с медведями.

События «Смуты» происходят в 1612 году в России в эпоху Смутного времени. Боярину Юрию Милославскому предстоит присоединиться к ополчению Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина, которое идет освобождать Москву от поляков и царевичей-самозванцев.

4 ноября 2023 года на VK Play стартовали предзаказы «Смуты». Игра продается по скидке 20% до 26 февраля 2024 года.

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-2
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
Slaverok01

Анимации поворота шеи гг и повороты медведей это ппц тупо 2000 года. Позорище, даже полноценный бой не показали, такое стыдно показывать в 2023

17
GullibleCelia

Какой же зашквар. Медведь тупо стоит, смотрит на игрока, аж шею вывернул. Очнулся спустя секунд 30, наверное, вспомнив что надо напасть так то.. Да и поворот медведя такой ломанный в плане анимации.. Я бы это постеснялась выкладывать на фоне горы других успешных игр.

8
Жопейро Сенче

И при этом они релиз на февраль наметили))
Походу, увидев новости ,что можно старфилд делать и ссать в уши и игроков за лохов держать - тоже самое удумали)

4
PuserG

Вначале заспавнили, потом включили интеллект. В чём проблема?

А вообще проблема есть в играх с этим. Достаточно в любой игре ничего не делать, чтобы увидеть, что враги постоянно берут паузы, останавливаются, тупят и т.п. В недавнем Алан Вейке 2 не один раз видел, что тени, волки, просто стоят напротив героя, пока он перезаряжается, и ни хера не делают, а перезарядка там долгая, и они ждут, и смотрят на тебя, и ничего не предпринимают.

-5
Shakodzyn

Не схватка, а отхватывание.

5
Миханик Шестеренкин

Схватка с медведем в RDR2 нервно курит в сторонке.

5
malars0

а где схватка то? тут только чела бьют

3
SEV DRAKE
3
YouTube_GamesTezi

На стриме поугарать зайдёт. Ох уж этот "Ай" под конец, как будь-то не медведь ушатал, а крапивой ужалился.

2
ДЕНИСКА_омск

Ярд рубасов освоен...

2
Newworld_DESTROYER

Просто лютейший треш. Очень жаль что наш игропром так и остался где то в начале нулевых

1
Уильям Аркетт

На выделенные с бюджета бабло никогда ничего толкового не получится.

3
PuserG

Какая-то игра - "НАШ ИГРОПРОМ!"

Вот эта любовь всё смешать и обосрать. Кто-то из сотни людей нахамил - "ВЕСЬ НАРОД БЫДЛО!"

0
samosan

Бюджет маленький,3 миллиона баксов,это меньше,чем многие пиксельные инди стоят,ААА уже давно начинается от 50.

-4
SGate

Пред альфа версия какая-то.

1
KANSERVATOR

Почему 2 медведя и где схватка?

0
Жопейро Сенче

Нужно еще 6 лямов, не понимаешь что ли)

0
cuckold

Видео похерилось.

0
Armen 88

Я дико извиняюсь,а где собственно сама схватка?

0
DEDGAMER

Я пока не вижу на что потрачены деньги)Откровенно какой-то тухляк,ощущается что просто слили проект,а бабки распилили,надеюсь на релизе всё исправят,эту карикатуру)

0
Andrei YP

Тот кто выкладывал видео сюда, сам придумал описание к нему. На странице же разработчиков написано другое: "...Юра тут решил новым костюмом похвастаться, шел ночью с гулянки и отхватил люлей от медведя."

0
WarCraf4er

После БГ3 все эти заголовки про медведей звучат неординарно

0
Никому ничего

Судя по скорости реакции медведей на героя - они были "убитыми" еще до начала сражения.

0
Bassota277

Самый громкий провал ценою 260млн. Руб.

-1
Жопейро Сенче

Наконец-то лохи смогут прислушаться к словам умных людей. изначально не ставивших на эту лошадку ничего, кроме сарказма))
Интересно, как продажи будут отбивать перед "хозяевами" сверху)

-2
Жопейро Сенче

А медведя надо было тра..ть.
По привычке и в самых лучших ТРАДИЦИЯХ)

-7
Janekste

Схватки с медведем здесь, конечно же, совсем нет. Но в целом игра выглядит просто прекрасно. Ничем не хуже всяких там ведьмаков. Господа разработчики молодцы. С нетерпением жду Смуту.

-14
Armen 88

Очень надеюсь,что это лютый сарказм.

4