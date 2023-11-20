Авторы "Смуты" показали схватку с медведями в новом геймплейном ролике

Студия Cyberia Nova поделилась новым геймплейным роликом российской RPG «Смута». В ролике показали ночную схватку Юрия Милославского с медведями.
События «Смуты» происходят в 1612 году в России в эпоху Смутного времени. Боярину Юрию Милославскому предстоит присоединиться к ополчению Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина, которое идет освобождать Москву от поляков и царевичей-самозванцев.
4 ноября 2023 года на VK Play стартовали предзаказы «Смуты». Игра продается по скидке 20% до 26 февраля 2024 года.
Анимации поворота шеи гг и повороты медведей это ппц тупо 2000 года. Позорище, даже полноценный бой не показали, такое стыдно показывать в 2023
Какой же зашквар. Медведь тупо стоит, смотрит на игрока, аж шею вывернул. Очнулся спустя секунд 30, наверное, вспомнив что надо напасть так то.. Да и поворот медведя такой ломанный в плане анимации.. Я бы это постеснялась выкладывать на фоне горы других успешных игр.
И при этом они релиз на февраль наметили))
Походу, увидев новости ,что можно старфилд делать и ссать в уши и игроков за лохов держать - тоже самое удумали)
Вначале заспавнили, потом включили интеллект. В чём проблема?
А вообще проблема есть в играх с этим. Достаточно в любой игре ничего не делать, чтобы увидеть, что враги постоянно берут паузы, останавливаются, тупят и т.п. В недавнем Алан Вейке 2 не один раз видел, что тени, волки, просто стоят напротив героя, пока он перезаряжается, и ни хера не делают, а перезарядка там долгая, и они ждут, и смотрят на тебя, и ничего не предпринимают.
Не схватка, а отхватывание.
Схватка с медведем в RDR2 нервно курит в сторонке.
а где схватка то? тут только чела бьют
На стриме поугарать зайдёт. Ох уж этот "Ай" под конец, как будь-то не медведь ушатал, а крапивой ужалился.
Ярд рубасов освоен...
Просто лютейший треш. Очень жаль что наш игропром так и остался где то в начале нулевых
На выделенные с бюджета бабло никогда ничего толкового не получится.
Какая-то игра - "НАШ ИГРОПРОМ!"
Вот эта любовь всё смешать и обосрать. Кто-то из сотни людей нахамил - "ВЕСЬ НАРОД БЫДЛО!"
Бюджет маленький,3 миллиона баксов,это меньше,чем многие пиксельные инди стоят,ААА уже давно начинается от 50.
Пред альфа версия какая-то.
Почему 2 медведя и где схватка?
Нужно еще 6 лямов, не понимаешь что ли)
Видео похерилось.
Я дико извиняюсь,а где собственно сама схватка?
Я пока не вижу на что потрачены деньги)Откровенно какой-то тухляк,ощущается что просто слили проект,а бабки распилили,надеюсь на релизе всё исправят,эту карикатуру)
Тот кто выкладывал видео сюда, сам придумал описание к нему. На странице же разработчиков написано другое: "...Юра тут решил новым костюмом похвастаться, шел ночью с гулянки и отхватил люлей от медведя."
После БГ3 все эти заголовки про медведей звучат неординарно
Судя по скорости реакции медведей на героя - они были "убитыми" еще до начала сражения.
Самый громкий провал ценою 260млн. Руб.
Наконец-то лохи смогут прислушаться к словам умных людей. изначально не ставивших на эту лошадку ничего, кроме сарказма))
Интересно, как продажи будут отбивать перед "хозяевами" сверху)
А медведя надо было тра..ть.
По привычке и в самых лучших ТРАДИЦИЯХ)
Схватки с медведем здесь, конечно же, совсем нет. Но в целом игра выглядит просто прекрасно. Ничем не хуже всяких там ведьмаков. Господа разработчики молодцы. С нетерпением жду Смуту.
Очень надеюсь,что это лютый сарказм.