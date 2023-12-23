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Смута 26.02.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица
5.9 543 оценки

Авторы "Смуты" показали Юрия Милославского в образе стрельца

Simple Jack
Новости

Студия Cyberia Nova, которая разрабатывает игру «Смута», показали главного героя Юрия Милославского в образе стрельца. Авторы сообщили, что в арсенале протагониста будет сабля и бердыш. Он облачен в красный ферязь и ботинки, а на голове носит меховую шапку.

При этом на стрельцов, которые являются государственными лицами, разбойники будут нападать с особым остервенением. Но в более мирных локациях к стрельцам относятся с «большим уважением».

Российская историческая RPG «Смута» поступит в продажу 26 февраля 2024 года. Демо и полноценную версию выпустят на площадке VK Play. Про релиз в Steam пока ничего не известно.

«Смута» выйдет 26 февраля 2024 года на PC.

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-3
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
WittyOrvilleton

Показ геймплея только для бояр. Остальные пусть довольствуются скриншотами. Главное предзаказ не забывайте делать.)

0
B e s i k

Разработчикам Смуты смута не даёт сделать скриншоты Смуты.Смутно всё это будет длится до 26 февраля 2024 года..

0
orion1786

Ели это стрелец тог де пищали.

0
Raphtallia

Крестьяне отжали.

0
Hadyko

1 на троих выдавали

0
Raphtallia Hadyko

Вы лично присутствовали и вели учет?

0
Raphtallia

А образ Адама будет? Ну тот что с лопушком? XD

-2
Snake2105

Мне этот Юрий чем то Козловского напомнил

-3
ogg_enjoyer

а мне Чарли Ханнэма, одно лицо помоему

0