Авторы "Смуты" показали Юрия Милославского в образе стрельца

Студия Cyberia Nova, которая разрабатывает игру «Смута», показали главного героя Юрия Милославского в образе стрельца. Авторы сообщили, что в арсенале протагониста будет сабля и бердыш. Он облачен в красный ферязь и ботинки, а на голове носит меховую шапку.
При этом на стрельцов, которые являются государственными лицами, разбойники будут нападать с особым остервенением. Но в более мирных локациях к стрельцам относятся с «большим уважением».
Российская историческая RPG «Смута» поступит в продажу 26 февраля 2024 года. Демо и полноценную версию выпустят на площадке VK Play. Про релиз в Steam пока ничего не известно.
«Смута» выйдет 26 февраля 2024 года на PC.
Показ геймплея только для бояр. Остальные пусть довольствуются скриншотами. Главное предзаказ не забывайте делать.)
Разработчикам Смуты смута не даёт сделать скриншоты Смуты.Смутно всё это будет длится до 26 февраля 2024 года..
Ели это стрелец тог де пищали.
Крестьяне отжали.
1 на троих выдавали
Вы лично присутствовали и вели учет?
А образ Адама будет? Ну тот что с лопушком? XD
Мне этот Юрий чем то Козловского напомнил
а мне Чарли Ханнэма, одно лицо помоему