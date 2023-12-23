Авторы "Смуты" показали Юрия Милославского в образе стрельца

Студия Cyberia Nova, которая разрабатывает игру «Смута», показали главного героя Юрия Милославского в образе стрельца. Авторы сообщили, что в арсенале протагониста будет сабля и бердыш. Он облачен в красный ферязь и ботинки, а на голове носит меховую шапку.

При этом на стрельцов, которые являются государственными лицами, разбойники будут нападать с особым остервенением. Но в более мирных локациях к стрельцам относятся с «большим уважением».

Российская историческая RPG «Смута» поступит в продажу 26 февраля 2024 года. Демо и полноценную версию выпустят на площадке VK Play. Про релиз в Steam пока ничего не известно.

«Смута» выйдет 26 февраля 2024 года на PC.