Авторы "Смуты" прокомментировали эксклюзивность игры

Продюсер российской студии Cyberia Nova Алексей Белов поделился с изданием «Известия» некоторыми подробностями экшена «Смута». Например, он высказался на тему эксклюзивности на PC — игра выйдет только на VK Play, а релиза в других цифровых магазинах (Steam, EGS) или на консолях ждать не стоит. По словам Белова, все прочие площадки стараются ущемить аудиторию, и выпускать свой продукт там студия не рискнула.

«Там [на других площадках] можно столкнуться с риском политически мотивированных решений в отношении проекта», — Алексей Белов, продюсер Cyberia Nova.

Пока разработчики не собираются выпускать «Смуту» и в других странах, как и переводить ее на другие языки. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, такие шаги со стороны Cyberia Nova не должны повлиять на продажи игры.

Также Белов рассказал, что в экшене будет 12 вариантов финала. Действия геймера по ходу сюжета приведут к той или иной концовке, например, герой женится и заслужит хорошую репутацию в войсках. Продюсер добавил, что никаких платных дополнений игра не получит.

Смута выйдет 4 апреля 2024 года на PC. В конце марта Cyberia Nova выпустила демоверсию экшена, выполненную в форме экскурсии. Геймеры могут исследовать Москву времен 1612 года и знакомиться с архитектурой и бытом жителей.

С 5 по 7 апреля 2024 года в Нижнем Новгороде пройдет исторический фестиваль «Смута: Герои эпохи». Гостей станут свидетелями исторической реконструкции событий Смутного времени и театрализованной постановки с битвами. Вход — свободный, с учетом возрастного ограничения 12+.