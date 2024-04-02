Авторы "Смуты" прокомментировали эксклюзивность игры

Продюсер российской студии Cyberia Nova Алексей Белов поделился с изданием «Известия» некоторыми подробностями экшена «Смута». Например, он высказался на тему эксклюзивности на PC — игра выйдет только на VK Play, а релиза в других цифровых магазинах (Steam, EGS) или на консолях ждать не стоит. По словам Белова, все прочие площадки стараются ущемить аудиторию, и выпускать свой продукт там студия не рискнула.
«Там [на других площадках] можно столкнуться с риском политически мотивированных решений в отношении проекта», — Алексей Белов, продюсер Cyberia Nova.
Пока разработчики не собираются выпускать «Смуту» и в других странах, как и переводить ее на другие языки. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, такие шаги со стороны Cyberia Nova не должны повлиять на продажи игры.
Также Белов рассказал, что в экшене будет 12 вариантов финала. Действия геймера по ходу сюжета приведут к той или иной концовке, например, герой женится и заслужит хорошую репутацию в войсках. Продюсер добавил, что никаких платных дополнений игра не получит.
Смута выйдет 4 апреля 2024 года на PC. В конце марта Cyberia Nova выпустила демоверсию экшена, выполненную в форме экскурсии. Геймеры могут исследовать Москву времен 1612 года и знакомиться с архитектурой и бытом жителей.
С 5 по 7 апреля 2024 года в Нижнем Новгороде пройдет исторический фестиваль «Смута: Герои эпохи». Гостей станут свидетелями исторической реконструкции событий Смутного времени и театрализованной постановки с битвами. Вход — свободный, с учетом возрастного ограничения 12+.
Так и скажите,что хотите бабла от помойки VK,да и позориться не хотите,выпуская смуту в стиме.
Да бред это всё, куча российских игр в Стиме и почему-то никто их не трогает (если издатель не тварь лицемерная). Их тупо купили ВК и всё.
Эксклюзивность в рамках одного магазина это уродство (только матерно).
Ради Атомного Сердца с великолепной советской эстетикой я сделал исключение. Ради Смуты, которую, походу, ещё пару лет будут доделывать точно нет.
ну купили и что с того, если вк решит купить тебя, то поверь они купят и ты будешь даже не против, вопрос только в цене
вк госконтора, им и не надо покупать, они просто тебя возьмут
(куда хотят)
Таки вижу рецензии по выходу игры:
СМИ: Хорошая, крепкая игра, этакий Ведьмак на русский манер (нет), баги поправят, оптимизацию сделают, DLC сделает из игры конфетку. Твердая 8,5 из 10!
Игроки: г***вно
Какой бред, особенно со Стимом, где можно практически что угодно выпустить - и Стиму будет пофиг. Скорее, просто испугались, что их шедеврЪ там затеряется, в ВК Плей то каталог во много раз беднее и по любому найдут покупателя + ВК наверняка еще доплатил сверху за эксклюзивность.
Институт развития интернета (ИРИ) суммарно выделил на разработку «Смуты» около 490 миллионов рублей
делали бы на свои, была бы везде
Может боятся оценок и рецензий от игроков в стиме. Но сверх бреда, так это не выпускать игру в других странах. Этим сказано, что им пофигу, отобьют денег, что потрачено или нет. А это уже наводит на многие мысли, например для чего тогда выделялось столько денег государство.
Где логика?
Не ищи логику там, где ее нет.
отечественные разрабы выпускают игру на отечественной платформе , чё тут не логично ?
А отечественная платформа прямо вот развита и популярна или всё-таки нет?
На движке из загнивающей страны.
По мне, зря они так, я вот к примеру, ни за какие ковришки не буду брать на VK игру, даже если очень понравиться, а вот в Steam бы приобрёл, само-собой после длительного анализа содержимого, а то нынче у каждого сейчас "шедевр".
Ну, и пусть лесом идут.А чё, нам же Свифт отключили.
Хосподе! Да что, черт возьми, они такое несут!? Кроме лаптям и валенкам это поделие больше никому не нужно.
Бредятина)))
Авторы "срани"
Тем временем остальной мир про эксклюзивность "Смуты"
Несут какой-то бред и не более того. Лучше бы честно сказали, мол выпускать игру на других площадках запрещено и они не могут с этим ничего поделать. Я не верю, что в здравом уме какой-либо разраб полностью откажется от идеи сделать релиз в Steam, даже если изначально по договору игра обязана быть эксклюзивом на такой-то платформе. Вероятнее всего у разрабов какой-то запрет, о котором нельзя говорить, ну или не хотят говорить.
Я очень сомневаюсь, что эти люди действительно имеют право называть себя экспертами. Глупо считать, что, ограничившись релизом для маленькой платформы и небольшой маленькой аудитории этой платформы, продажи не просядут. На продажи это ещё как повлияет!
Многие тупо пойдут пиратку качать даже не потому что хотят пиратить, а потому что из-за рубежа оплата не пройдёт в этом VK Play и люди тупо не смогут купить Смуту легально, не имея русских банковских карт. За пределами РФ по вине развала СССР остались десятки миллионов русских, которые могли бы стать потенциальными покупателями Смуты, будь игра в Steam.
Конечно, сейчас найдутся те, кто скажет, мол из Steam может быть проблематично вывести деньги. Санкции мол. А я этим людям напомню, что разрабы Смуты однажды сказали, мол им всё равно, какие будут продажи. А значит разрабов проблема вывода денег не должна волновать. А вообще другие русские разрабы деньги как-то выводят. Значит и эти могут. Но походу им запрещено делать релиз на других площадках. Других причин не вижу.
Я удивлён. Я думал финал будет один строго линейный. А образы, в смысле классы, всего лишь позволят одни и те же квесты пройти разными способами. Но оказывается вон оно как?! Аж 12 финалов! Однако неожиданная для меня новость.
Утошка говорила зря-зря-зря.
Смешно, кто в здравом уме купит эту поделку?
Госигра для госплатформы.
Что-то разрабы Атомик харт так не ныли, а просто сделали хорошую игру, и никто не делал "политических решений", все играли и хвалили, включая геймеров из "недружественных".
Логично, ее бы все равно никто не купил.