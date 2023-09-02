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Смута 1-й квартал 2024 г.
6.3 334 оценки

Авторы "Смуты" рассказали о процессе создания игровых персонажей - новые кадры и детали ролевого экшена

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butcher69
Новости

Студия Cyberia Nova продолжает рассказывать о процессе разработки исторического ролевого экшена "Смута", основанном на романе Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

На этот раз авторы игры решили рассказать о создании моделей персонажей. В свежем ролике арт-директор проекта Алексей Давыдов и руководитель студии Алексей Копцев рассказали несколько подробностей об этом и показали свежие кадры из текущей сборки игры.

Разработчики пообещали большое количество разнообразных NPC, архетипов врагов, мини-боссов и множество боссов.

Релиз «Смуты» ожидается в начале 2024 года эксклюзивно на ПК (VK Play).

15
9
Смута
1-й квартал 2024 г.
Комментарии: 9
Ваш комментарий
La ti krisa

Надеюсь у них все получится.

2
askazanov

Ждём с нетерпением!!!!!

2
CAN I HABE PIZZA PLS

Всей палатой?

-3
Real Slim Shady

Главное не делайте главного героя Андреем Петровым, пожалуйста.

0
NarkoSky

Верю в них!

0
L1no

Я верю в то что игра будет отличной, но боюсь как бы история не повторилась.

-1
-zotik-

После этого много хороших игр выходило

1
Walkan90

23 год на дворе, кто-то еще опасается повторения этой параши. Твой пример разве что году 2008 был бы актуален.

0
CAN I HABE PIZZA PLS
Разработчики пообещали большое количество разнообразных NPC, архетипов врагов, мини-боссов и множество боссов.

Аааа, ну раз пообещали, то всё будет.

-2