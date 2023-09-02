Авторы "Смуты" рассказали о процессе создания игровых персонажей - новые кадры и детали ролевого экшена ©

Студия Cyberia Nova продолжает рассказывать о процессе разработки исторического ролевого экшена "Смута", основанном на романе Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

На этот раз авторы игры решили рассказать о создании моделей персонажей. В свежем ролике арт-директор проекта Алексей Давыдов и руководитель студии Алексей Копцев рассказали несколько подробностей об этом и показали свежие кадры из текущей сборки игры.

Разработчики пообещали большое количество разнообразных NPC, архетипов врагов, мини-боссов и множество боссов.

Релиз «Смуты» ожидается в начале 2024 года эксклюзивно на ПК (VK Play).