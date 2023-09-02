Авторы "Смуты" рассказали о процессе создания игровых персонажей - новые кадры и детали ролевого экшена

Студия Cyberia Nova продолжает рассказывать о процессе разработки исторического ролевого экшена "Смута", основанном на романе Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».
На этот раз авторы игры решили рассказать о создании моделей персонажей. В свежем ролике арт-директор проекта Алексей Давыдов и руководитель студии Алексей Копцев рассказали несколько подробностей об этом и показали свежие кадры из текущей сборки игры.
Разработчики пообещали большое количество разнообразных NPC, архетипов врагов, мини-боссов и множество боссов.
Релиз «Смуты» ожидается в начале 2024 года эксклюзивно на ПК (VK Play).
Надеюсь у них все получится.
Ждём с нетерпением!!!!!
Всей палатой?
Главное не делайте главного героя Андреем Петровым, пожалуйста.
Верю в них!
Я верю в то что игра будет отличной, но боюсь как бы история не повторилась.
После этого много хороших игр выходило
23 год на дворе, кто-то еще опасается повторения этой параши. Твой пример разве что году 2008 был бы актуален.
Аааа, ну раз пообещали, то всё будет.