Бывший сотрудник студии Сайберия Нова подал в суд на создателей игры Смута из-за условий труда

В Индустриальный районный суд города Хабаровска поступил иск от бывшего промо-художника студии Сайберия Нова, известной по разработке исторической ролевой игры Смута. Истец, Дмитрий Соляник-Краса, требует признать свои отношения со студией полноценным трудовым договором. По его словам, руководство компании оформляло сотрудников через гражданско-правовые договоры, чтобы избежать уплаты налогов и социальных взносов.
Художник утверждает, что начал работать на студию 27 ноября 2023 года и был уволен 28 февраля 2026 года без выплаты выходного пособия и компенсации за неиспользованный отпуск. Несмотря на то что формально с ним заключали договоры подряда, фактические условия работы полностью соответствовали штатной должности. Дмитрий получал фиксированную заработную плату в размере 180000 рублей в месяц, подчинялся жесткому графику работы с 11 до 21 часа, имел фиксированные выходные и присутствовал в графике отпусков наравне с остальными сотрудниками. Кроме того, имя Дмитрия указано в финальных титрах игры Смута и дополнения Земский собор в качестве штатного специалиста.
Представители студии Сайберия Нова полностью отвергают претензии бывшего работника. В официальном ответе на иск компания заявляет, что отношения носили исключительно проектный характер. Руководство студии подчеркивает, что в штатном расписании должности промо-художника никогда не существовало, а истец не писал заявления о приеме на работу. По версии ответчика, выплаты были лишь платой за оказанные услуги, а упоминание в титрах является общепринятой практикой для разработчиков и не подтверждает наличие трудовых отношений.
Исход этого судебного разбирательства может иметь серьезные последствия для студии, которая ранее получила государственное финансирование от Института развития интернета. На 1 этап разработки игры был выделен грант в размере 520 млн рублей, а общий бюджет проекта оценивается примерно в 1 млрд рублей. Если суд встанет на сторону истца, компанию могут обязать выплатить все недостающие налоги и страховые взносы. По оценкам юристов, только за 1 сотрудника студия могла недоплатить государству более 2 млн рублей налогов за 2 года работы. В случае массовых исков от других работников общая сумма задолженности может превысить 19 млн рублей, что потенциально грозит студии разбирательствами по уголовным статьям.
Как же так патриотичная студия, разрабатывающая патриотичную игру, вдруг не хочет платить налог на гойду в казну империи?
Связался с государством - будь готов быть прокинутым через писюлек.
В нормальной стране сам факт того, что студия, существующая на бюджетные деньги, уклоняется от налогов при помощи манипуляций с трудовым законодательством, стал бы основанием если не для уголовного дела, то для увольнений в ИРИ. А у нас - нормально, супер гуд. Ждём Смуту 3.
Какие деньги? Не патриот что ли? Работал над такой замечательной и патриотичной игрой и должен был пахать за идею, а не за деньги. Тьфу.
А если серьезно, к столбу позора всех причастных к этой игре привязать и обязать вернуть потраченные деньги из казны в двойном объеме.