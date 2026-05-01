Бывший сотрудник студии Сайберия Нова подал в суд на создателей игры Смута из-за условий труда

В Индустриальный районный суд города Хабаровска поступил иск от бывшего промо-художника студии Сайберия Нова, известной по разработке исторической ролевой игры Смута. Истец, Дмитрий Соляник-Краса, требует признать свои отношения со студией полноценным трудовым договором. По его словам, руководство компании оформляло сотрудников через гражданско-правовые договоры, чтобы избежать уплаты налогов и социальных взносов.

Художник утверждает, что начал работать на студию 27 ноября 2023 года и был уволен 28 февраля 2026 года без выплаты выходного пособия и компенсации за неиспользованный отпуск. Несмотря на то что формально с ним заключали договоры подряда, фактические условия работы полностью соответствовали штатной должности. Дмитрий получал фиксированную заработную плату в размере 180000 рублей в месяц, подчинялся жесткому графику работы с 11 до 21 часа, имел фиксированные выходные и присутствовал в графике отпусков наравне с остальными сотрудниками. Кроме того, имя Дмитрия указано в финальных титрах игры Смута и дополнения Земский собор в качестве штатного специалиста.

Представители студии Сайберия Нова полностью отвергают претензии бывшего работника. В официальном ответе на иск компания заявляет, что отношения носили исключительно проектный характер. Руководство студии подчеркивает, что в штатном расписании должности промо-художника никогда не существовало, а истец не писал заявления о приеме на работу. По версии ответчика, выплаты были лишь платой за оказанные услуги, а упоминание в титрах является общепринятой практикой для разработчиков и не подтверждает наличие трудовых отношений.

Исход этого судебного разбирательства может иметь серьезные последствия для студии, которая ранее получила государственное финансирование от Института развития интернета. На 1 этап разработки игры был выделен грант в размере 520 млн рублей, а общий бюджет проекта оценивается примерно в 1 млрд рублей. Если суд встанет на сторону истца, компанию могут обязать выплатить все недостающие налоги и страховые взносы. По оценкам юристов, только за 1 сотрудника студия могла недоплатить государству более 2 млн рублей налогов за 2 года работы. В случае массовых исков от других работников общая сумма задолженности может превысить 19 млн рублей, что потенциально грозит студии разбирательствами по уголовным статьям.