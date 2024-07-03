"Чем больше шума, тем больше рекламы игре": в Институте развития интернета положительно оценили критику "Смуты"

Отечественная ролевая игра "Смута" от студии Cyberia Nova подавала большие надежды для геймеров. Игрокам обещали исторический эпос вокруг интересных событий прошлого и уровень исполнения не хуже польского "Ведьмака". На релизе же игроки получили, мягко говоря, не совсем ту игру, которую они ожидали. Проект получил очень сдержанные отзывы от прессы и довольно жесткую критику со стороны простых пользователей, но в Институте развития интернета (ИРИ) это тоже считают важным достижением.
Глава Института развития интернета Алексей Гореславский дал публичный комментарий, в котором оценил прием "Смуты". По его мнению, от такой серьезной критики игры была своя положительная польза. Отзывы игроков помогли и продолжают помогать разработчикам устранять баги и по возможности улучшать игровой процесс. В целом, хейт только помог "Смуте" стать популярнее в глазах общественности, считает Гореславский.
К хейту мы отнеслись спокойно. Чем больше шума, тем больше рекламы игре
— отметил Гореславский.
Гореславский убежден, что часть негативных отзывов могут быть связаны с ботами. По его мнению, они ставят целью повышение уровня критики игры, чтобы независимые разработчики игр боялись сотрудничать с ИРИ. Как это связано с техническим состоянием и качеством геймплея в "Смуте" не до конца понятно. Однако стоит отметить, что ИРИ профинансировала разработку ролевой игры на сумму почти полмиллиарда рублей, поэтому собственные ошибки удобно перевести на условных "ботов".
Настолько спокойно, что банили всех несогласных и называли их ботами🤣
Да нет уже шума никакого. Посмеялись да забыли про "игру"
Лучше бы вообще, никогда не знали о ней и еë существовании, ведь существование смуты это сама по себе ошибка.
Какой "рекламы"? Всем уже давно пoх на сие недоразумение :)
как была парашей так и осталось парашей)
К хейту мы отнеслись спокойно. Чем больше шума, тем больше рекламы игре
То есть, когда высрали каловый во всех аспектах продукт, никому не интересный и не нужный, то решили как бы назвать это все "хейтом", типа сделаем вид, что дело не в самой игре, а просто такое отношение к ней, просто так вышло, что почему-то по недоразумению попала под волну хейта. Как удобно.
бюджет игры пошел на покупку мнения очень уважаемых певцов, артистов и прочей швали
Судя по качеству игры, на саму игру ушло дай бог тысяч 10, а остальное разлетелось по карманам.
народу узнает что это г"вно.
Все, кому плевать на игру - пишите больше комментариев, чтобы все статьи про Смуту выходили на главную ☝️
Ну так правильно. Надо ж желчь куда-то выплёскивать. Ибо зарубежные разработчики 'умеют' в оптимизацию, да да да))
Боты это разработчики наверное про себя. Там почти все отзывы на положительные это с левых аккаунтов разработчиков. Гении. Надеюсь они обанкротятся.
К глубокому сожалению, но нет. Ты не сможешь обанкротиться, когда получаешь на разработку на халяву казённые деньги.
Зато теперь можно посмеяться над гореславским... мат-тево, ну какая же говорящая фамилия, как будто он только и ждал своего часа, чтобы что-то брякнуть.
Ну и клоуны сидят в этом ИРИ. Расскажите про такую рекламу Отряду самоубийц и Skull and Bones. Столько шума из ничего, а на выходе тотальное презрение от игрового сообщества.
презрние презрением-но деньги игры принесли, а на остальное им плевать
Со смутой поди рассчитывали на такой же эффект.
Успокойся гoвнoславский ,протухла твоя щмута ,не будут боты играть в то что сделано нейросетью ,боты хотят немного человеческого
О более дерьмовой игре я и не слышаш.
Но вы слышали о ней.
Институт развития интернета, что только не придумают, только не работать.
Уже больше 15 лет по такому принципу и существует CD Project RED и ещё больше лет Rockstar games. Всё по чесноку
Сколько бы шума не было вокруг игры - это не повлияет на ее качество
боты оставили тысячи негативных отзывов про баги, кривую боевку и сюжет из под копипасты. Видимо, эти боты еще и на кнопку "купить" у всех недовольных нажали, чтобы потом строчить гневные комментарии.
Кринж продолжается Агов Ребятка в Смуту играть!!!!!
Им ссы в глаза, а они - божья роса, вполне по российски)
Если нужен был только шум, то можно было бы игру вообще не выпускать, так, скриншоты и пререндеры продолжать публиковать. Шума было бы ещё больше :)
Копрофаги. Как авторы Смуты, так и те, кто её хвалит.
История российского геймдева развивается по спирали. Сначала была LRC, теперь вот Смута. // Дед Швед