Депутат Госдумы отметил "скромный" бюджет "Смуты" и попросил не сравнивать игру с "Ведьмаком"

На прошлой неделе на ПК в цифровом магазине VK Play состоялся релиз отечественной ролевой игры "Смута" от молодой студии Cyberia Nova. Многообещающий проект, который позиционировался как конкурент крупным RPG вроде "Ведьмака", оказался крайне неоднозначным. Проект получил сдержанные отзывы от журналистов и гневные отзывы от игроков, которые к тому же обвиняли авторов в растрате бюджетных средств. В ситуацию вмешался депутат, заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. По его словам, это лишь "пробный шаг" в построении отечественной игровой индустрии.
Как отмечает Горелкин, через социальные сети он получил множество ссылок и скриншотов с критическими отзывами о "Смуте". Он признал, что проект получился неидеальным, однако некоторые ошибки еще могут быть исправлены в последующих обновлениях. По словам депутата, главной ошибкой разработчиков было то, что они слишком увлеклись историей и визуальной составляющей, упустив игровой процесс.
Личку закидали ссылками и скриншотами на критические отзывы о 'Смуте'. Я бы очень удивился, если бы их не было, ведь игра действительно получилась неидеальной. Чаще всего геймеры ругаются на боевую систему и однотипные квесты, но отмечают красивую графику и высокую проработку игрового мира. Стоит признать, что команда проекта слишком увлеклась историческим контекстом в ущерб геймплею. Надеюсь, что этот баланс будет исправлен в ближайших обновлениях. Как правильно было сказано на презентации "Смуты", настоящая работа над игрой начинается в день ее релиза.
— написал Антон Горелкин в социальных сетях.
Также депутат решил прокомментировать обсуждения бюджета игры. Он отметил, что на самом деле ролевая игра обладает довольно "скромным" по современным меркам бюджетом. В качестве примера Горелкин привел "Ведьмака" 2007 года, на который, по его словам, было потрачено "в два раза больше". Чтобы создать реального конкурента современным игровым хитам, бюджет игры должен быть в сотни раз больше, убежден Горелкин.
Исходя из заявления представителя Госдумы, отечественную попытку ролевой игры не стоит сравнивать с "Ведьмаком". По мнению политика, это два совершенно разных проекта, которые преследуют собственные цели, как культурные, так и технологические. Выход "Смуты" - лишь начало в построении отечественной игровой индустрии, которую следует воспринимать как инструмент общего развития, заявил Горелкин.
Выход "Смуты" - первый пробный шаг построения нового российского гейминга. Государство в лице Института развития интернета фактически выступило издателем. Но понятно, что для ИРИ это совершенно непрофильное дело. Поэтому мы в начале пути. Нам нужно формировать свою экосистему, своих издателей.
— подытожил депутат.
Только вот сами разработчики позиционировали игру как "наш ответ ведьмаку". А как обосрались так сразу "давайте не будем сравнивать".
Ведьмак, если что, не сразу стал популярной игрой. Первая часть- кривой кусок кода, но с оригинальной атмосферой. Никак не оправдываю смуту, но с ведьмаком-факт.
Ну уж не на столько кривой, самое плохое что там было это сомнительная Боёвка, и небольшое разнообразие лиц. А так первый ведьмак для смуты недосягаем.
Вот только первый ведьмак почти совершеннолетний а смуте месяц?
значит ждем третью часть)
Ну не знаю, лично я и сейчас переплохожу 1 ведьмака с удовольствием, несмотря на его боевку которая многим не нравится, и для своего года, а впервые я ее проходил во времена ее выхода на дисках, она прекрасно смотрится, в ней сплелись множество прекрасных решений, которые перекрыли недостатки игры и какие то недочеты, а смута, это как раз и есть кусок кривого кода с кэготовыси модельками и физикой игрового движка, плюс мыльная графика, ноль оптимизации, полное отсутствие нормальной боёвки и иные проблемы, описывать которые пришлось бы слишком долго, так что, для 2024 года, смута, в сравнении с ведьмаком, даже первым - полнейший мусор и
Я конечно все понимаю, что бабки выделили якобы под исторический проект и мол образовательный детишки будут играть и обучаться истории...но вышло как всегда когда одно подменяется другим в итоге получается куча дерьма при этом деньги освоены. И вот уже говорят что деньги то в общем то небольшие ...мол первый блин комом , можно найти плюсы и даже кто то их находит...но к этим отдельные вопросы. Но у меня во всей этой истории только один вопрос ваш шашечки или ехать? Если вы хотите игру - надо делать игру с интересным геймплеем и сюжетом. Не способны сразу сделать Ведьмака 3 , да что там хотя бы первого , возьмите планку пониже. Сделайте пошаговую игру если хотите опять же в сеттинге этого же смутного времени с большими историческими справками детальной проработкой костюмов если вы хотите за историчность. Вот если посмотреть на тех же Wartales совсем проект не ААА+ , но сделан с любовью, играть интересно...а у нас как обычно сказали будет лучше Ведьмака , а потом сетуют что им кто то в штаны насрал. Когда же уже наши игроделы начнут и чиновники трезво оценивать свои возможности.
Просто не нужно вонять, что вон типа наш игрострой самый самый ,переплюнем все и всех ,да мы ведьмака сделаем ,ды мы в биошок смогем - а скромность ,один из аспектов успеха ,чем больше обещании ,тем больше и ответствености за них
Когда то в бородатые твердили что нужно развивать отечественный софт и геймдев ,были умельцы ,светлые головы и золотые руки ,но разве до этих пердунов из думы можно было достучаться ,всегда хватаются в последний момент ,тогда когда уже не надо
Игра на общедоступном движке, из халявных ассетов, озвученная пацанами с улицы. Реальный бюджет этого поделия - на пивас и сиги. Фанаты на анриле такие сборки локаций бесплатно делают ("поклонник показал, как могла бы выглядеть..." - мы такое 100 раз видели).
Но...
Вы, главное, финансируйте, а мы освоим.
Да это недоразумение и с элексом сравнения не выдержит.
Элекс отличная игра категории Б я её с удовольствием прошёл , мне обидно что её приравнивают к плохим проектам
Пол лярда а то и лярд, для отечественного игростроя это мало. А для госопеспечения это много. Ага. Просто руки хитиновые.
Времени было предостаточно , кто бы что не говорил, игра из ассетов купленых состоит как конструктор
Для сравнения: бюджет Kena: Bridge of Spirits, в которой прикольная графика (хоть и мультяшная), отличные катсцены, божественный саундтрек, а так же интересный геймплей и сюжет, 1 млн. долларов, в это же время бюджет этой х*йни 10 млн. долларов.
Депутатам как обычно лучше бы промолчать, а не накидывать ещё больше Кринжа.
Это не игроки начали сравнивать игру с Ведьмаком.
Энтузиасты, потратив 0 долларов, рублей или евро, сделают и то разнообразнее и качественнее. Это обычные оправдания.
конечно скромный! потому что остальную часть суммы (большую) тупо соптимизировали. Уже рассчитали - купленные пресеты, озвучка, работа дизайнеров. Реальный бюджет миллионов 100. И вообще это не игра, а что-то среднее между исторической справкой и интерактивным скринсейвером.
Игрока/конечного покупателя особо не е...т бюджет, а сравнивать есть с чем.
нужно больше золота.... - прошептал депутат госдумы.
А кто просил разрабов хвастаться, что Смута лучше Ведьмака (по боёвке)? Их за язык никто не тянул.
Кому он льет эту дичь? Бюджет Ведьмака 2007 года составлял +/- 20 лямов злотых, начиная с 2003 года разработки. На то время самая дорогая разработка от польских разработчиков. Если брать курс рубля к злотам на тот момент - то конечно будет сумма в ярд. Если же брать курс с 2008 года - то разработка вышла в чуть меньше 500 лямов рублей. Но в то время не было должных инструментов, игру не спонсировало государство и её писали на достаточно корявом движке Авроры от Биотварей. Тут же случай поддержки государства и спонсоров, готовый движок с инструментами, на котором свои поделки может запилить школьник, если умеет читать мануалы и видео-уроки. И реальная сумма затрат на Смуту около того же 1 ярда рублей. Но мы же берем региональный ценник, а не мировой - а это дофига бабла для такой поделки.
Скромный бюджет?
Игра разрабатывалась два года. Потрачено $5000000. Значит месяц разработки стоил $208000.
На момент получения гранта в компании числилось 5 человек. Пусть ещё 30-35 сотрудников набрали для работы над проектом. Это зарплата $5000 в месяц. За эти деньги в Новосибирске можно нанять лучших специалистов в области. И в итоге они выпустили "это"? Причина не в ограниченном бюджете, а в неопытности руководства.
Что? Что? Ролевая "ИГРА"? Карманный бильярд больше походит на Игру, чем этот продукт с добавлением слова Игра...
"Многообещающий"? каждый знал ,что будет за игра, сомневались лишь немногие и ещё меньше людей надеялись на ЧУДО..
Да тут с любой РПГ сравни, сравнение будет не в пользу смуты.
Первый блин комом, и бюджет был скромным. Но это ничего, в следующий раз освоим больше! Благо, опыт уже есть.
Ну само собой нужно больше денег. Надо же учитывать еще и распил средств. Дадут больше - больше останется на игру после распила. Тут дали немного, еще и растащили часть, вот гумно и получилось.
Это всё слова и обещания, ну проспонсируйте в такой бюджет как у Ведьмака и тогда посмотрим действительно это будет добротная игра или все тот же игросодержащий продукт)
Депутат шарит в геймпле. Это что-то новое.
Есть смута, есть ккд, разница в бюджете нихуахуа а на выходе что там что тут.!.