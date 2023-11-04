Экшен "Смута" выйдет 26 февраля - открыты предзаказы и представлены системные требования

Российская студия Cyberia Nova объявила о старте приема предварительных заказов на ролевой экшен "Смута", который выйдет 26 февраля. Всем предзаказавшим выдадут уникальный игровой образ главного героя "влияющий на прохождение игры". На данный момент цена игры "Смута" составляет 1612 рублей. Это – специальное предложение для игроков, решивших приобрести игру по предзаказу и с учетом скидки.
На данный момент игра планируется к выходу только в магазине Vk Play и на странице игры появились системные требования:
Минимальные
- ОС: Windows 10
- Процессор: Intel i3 / Ryzen 3
- Память: 16Gb
- Место на диске: 50Gb
- Видеокарта: Nvidia GTX 980/1060
- Другое: DirectX 12
Рекомендуемые
- ОС: Windows 10
- Процессор: Intel i7 / Ryzen 9
- Память: 32Gb
- Место на диске: 50Gb
- Видеокарта: Nvidia RTX 3080
- Другое: DirectX 12
32Gb, RTX 3080
Надеюсь это для 4к 60 фпс
2к
На минималках если только
тоже орнул. графика 2010 года в игре, лол
Какой 2010? По графону Смута выглядит ничуть не хуже Ведьмака 3, а по многим параметрам даже получше смотрится. И вообще, игры Ubisoft тоже примерно также сегодня выглядят. Вообщем претензии к графону ничего не стоят. С графоном Смуты всё прекрасно. Не хуже, чем у других.
32ГИГА оперы и 3080 с такой графой и анимацией!!!!!!!
Фига, рекомендованные требования, с графикой второго Ведьмака.
А виды то какие из 2д деревьев)
Особенно деревья в воздухе справа доставляют
ой торопятся... до этого только скрины представляли, было и видео, но короткое и с пометкой пре альфа вроде
Вы наверно не угарали над едущими спрайтами машин на дальнем фоне в Cyberpunk2077)) для сравнения
А в чём проблема? Все топовые студии используют спрайты для дальнего фона. Претензия ни о чём. Ну разве что спрайты можно было бы чуть более качественно сделать в Смуте. Но в целом практика стандартная. Да и вообще до релиза ещё много месяцев, могут и заменить спрайты на улучшенные.
Графон 20-тилетней давности, зато 32 гига оперы, 3080 видяха и ай7 - сирьёзна? Отберите у разарбов грибы и траву!
Кста в трейлере у персов глаза не двигаются
а у персов так и есть. у меня кум - перс, так у него глаза не двигаются.
да уж смутные времена игровой индустрии ниче не скажешь
Предзаказывать ЭТО, да еще в нонейм лаунчере!? Нужно быть вконец упоротым!
Я не думаю что там на дуньку будут бабки
поверь сейчас мамонтов налетит куча..........
За 30р и с большими текстами.
Атомик брали, это тоже возьмут.
Ну, я бы не сказал, что Игровой центр Мейл.ру такой уж ноунейм... Хотя, согласен, смена названия на ВКплей им явно на пользу не пошла.
Что это
Зачем
Почему
Какое ещё ШОК комбо, какой ещё УСПЕХ!!!!
Может ещё приписать "Жесть" "Ахтунг" итд как было в экшенах нулевых, что выглядело максимально всрато, картинка для примера
К успеху идут.
тоже обратил внимание, я думаю отключается это в настройках
А чем тебе это не нравится? Все почти топовые самые лучшие современные RPG такое используют в играх 2023 года. Лично я хочу видеть циферки при ударах, всякие словечки типа "комбо" и т.д. Такие вещи делают любую RPG сильно лучше визуально в боях.
назови хоть одну топовую рпг где есть подобная параша, а именно такие же всратые термины как на скрине или балабол (хотя ты и без этого им являешься)
Присоединяюсь к вопросу выше. Хоть одну топовую, самую лучшую современную РПГ игру назови с такой же хренью?
Ладно бы просто циферки вылетали
Особенности как у нишевой игры, а требования как у AAA+ следующего года
Многие сравнивают её c Kingdom Come Deliverance. Но мне кажется Kingdom Come Deliverance намного красивее (мои скриншоты)
не ври
Kingdom Come Deliverance - Хороша, всё никак и не прошел её, играешь-играешь, а после на новое что-то переходишь и забываешь..
И так по кругу :)
Но игра атмосферная и красивая.
Это дефолт или моды какие-то есть? Давно хотел опробовать, никак до нее очередь не дойдет)
Как по мне, графика один в один одинакова. Что там, что тут. Разница только в освещении. Быть может типа освещения в Kingdom Come Deliverance тебе нравится больше, потому и кажется, мол графон красивее.
Игра про Индржика отличная. Там просто можно гулять и балдеть как в том же кб77. все собираюсь съездить в Сазаву, но времени вечно нет.
Игра, судя по виденным видяшкам, обычный середнячок индюшачьего сегмента. 2к за инди... даже не смешно. Столько даже топовые инди игры не стоят. "Смуте" же до топа как раком до Китая.
ай 7 и 3080 ))расходимся посоны, Алан Вейк в квадрате
1612 рублей , хорошая отсылка. С Праздником Всех, Днем Народного Единства!
"Шок-комбо" ахахааха
18+, без регистрации и смс
Господи что за музыка в трейлере, почему нельзя было вставить что-то более аутентичное.
Кск обычно подожду релиза на торентах. Если вдруг окажеться чем то дельным то может и куплю.
Нет уж. Хватит с меня предзаказов. После КБ2077 я научился не покупать игры по предрелизу ,да и тем более в каком-то ВК Плей.
Я конечно всё понимаю , но не рекомендуемые системы требования )))
Для студии, которая не имеет репутации и бекграунда из хороших игр эта цена чрезмерно завышена. Впрочем, мне-то какая разница? Я буду с торрентов брать.
Возрастное ограничениe 12+.
1612 рублей
Никто не обратил внимание, почему именно такая цена?
Наверное это год в котором разворачивается события игры.
да ненаверно, а это время смуты на Руси было
ну обратили внимание, и что цена завышена, игра уныла и не оптимизирована
как ты понял что она не оптимизирована? Ты сыграл уже в конечный билд?
Он посмотрел официальные рекомендованные системные требования
Спасибо играйте сами)
спасибо не надо))))
Я ничего не путаю, вроде РПГ обещали? Почему экшн? По трейлеру, музыкальное сопровождение отвратительное. Модели, анимация, освещение, ассеты так себе, на первый взгляд. Почему-то напомнило Dragon age. Эффекты слабые, крови вообще не видно. Отлетающие цифры урона и т.д это вообще анекдот. Короче сами в это играйте.
Экшон-РПГ, типа?
Нет, на сколько я помню, просто ролевая игра.
Чтобы покарать врагов и помочь остановить Смуту, Юрию придется пройти через тяжелые испытания:
- Сражаться с вражескими войсками, разбойниками и дикими зверями.
- Договариваться с враждебно настроенными персонажами.
- Бродить по непроходимым лесам и болотам.
- Лазить по пещерам, полным ловушек.
- Сталкиваться с интригами, коварством и предательством.
- Терять друзей и наживать врагов.
- Понять, чего он хочет на самом деле.
Пещеры с ловушками, сражения с дикими зверями. Лара Крофт какая-то.
"Все по сикретным документам"
Видеокарта: Nvidia RTX 3080 я какая то шутка?
Ну что тут можно сказать
СМУТААА
Дешево как то оценили. Столько ожиданий, и на тебе почти даром. Подозрительно как то. Впрочем, говорить о чем то можно, когда игра выйдет, потому как ранний билд, атмосферу игры передает плохо.
Так это очередной треш в стиле "Русы против ящеров" оказывается, ну ладно, я-то думал, они претендовали на что-то более-менее серьезное, но трейлер всё расставил на свои места
Они там упоролись совсем?
Системные требования как будто нарисованы от балды. Допустим минимальные для FullHD, а рекомендуемые для какого тогда разрешения. По всей видимости оптимизационная рукожопность стала заразной. https://www.youtube.com/watch?v=TiHacJ3OWjY
Большой разлёт в системных требованиях 1060/3080, интересно, а графика тоже будет так отличаться с минималок на макс ?
И анимация и графика чисто готика 3, цветовая гамма даже тупо та же
ценник в 1612 руб. прямо намекает на 1612 год
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
покупать в сраном вк естественно не собираюсь)
а игру че будешь покупать вообще:?? XD
Если в игре будет ДУША, прощу все нюансы, которые видны по трейлеру)
1612 рублей символично
XD
сразу две 4090, чего мелочиться.
мда, кто делал этот трейлер? видеомонтаж ужасен, звуковое сопровождение ужасное, сама же игра кровь из глаз, я страдал при просмотре этого убожества.
Какое название такой и оптимизон.
Ребята, вы не понимаете, разработчики просто хотят возродить золотую эпоху российского геймдева 00-х
Мне нравится, давно новых модов на M&B не было)
просто без лишних слов ахаха
бабки попилили усё расходимся, а купят или не купят им пофиг))) не за свои же делали $
Ну по трейлеру вроде бы даже не плохо, только музыка по моему не в тему подобрана.
Музыка да, должна быть гусли, и что то того времени.
Взять ведьмак 3, какое погружение за счет музыки🙏🤗
Ну потому что у нее наследственность отличная...
По крайней мере это смело.
Кто прям плотно следит за игрой, хоть один геймплейный ролик был?
только слив давно
официальных не было
Отлично! Купил и буду ждать релиза.
А тем, кто плачет на счёт графики и анимаций - должны помнить, что это будет первая игра у этой студии, к тому же у них ещё есть время до релиза, они продолжают работать. Для меня главное интересный сюжет, а графика и анимации меня устраивают на нормальном уровне, а он здесь нормальный.
И поддержать отечественного разработчика стоит. Видно, что они стараются.
Со слепого патриотизма и начинал бы свою речь)
Видно, что они стараются хоть какой-то результат представить, иначе непонятно куда госбюджет ушел. Есть инди игры, сделанные в подвале за 3 банки пива, которые в разы лучше этого уныния.
Если обгаживаться, то смутно. ;)
Радио тапок сделали неплохую рекламу им(и своим альбомом), но с Атомик Харт подобного не было, хотя игра добротная вышла. И ссылки в описании на игру нету значит сами разрабы к этому не причастны
Да-да, реклама без разрабов, просто так решил по приколу видео записать.
Когда есть реклама всегда есть ссылка на проект/товар(и то с оговорками не все обзоры в сети рекламные думаю понятно должно быть, так как новости в таком случае тоже можно приравнять к рекламе). Так всегда в медиа ютуба и не только ютуба происходит.
Описание к ролику читай внимательно, прежде чем заявлять, что разрабы к этому не причастны.
Так и читай описание внимательно. Я его вижу, но там нету ничего, чтобы указывало на рекламу.
Ага, они случайно встретились и тапок от нехер делать, выложил клип на своем канале, с вставками из игры. Ну клоуна то не включай? Ща пойду на коленке игру забацую, может тоже тапок ко мне заедет.
Нуууу слабовато пока.
Не ждал, не жду но годно. Жаль не вышла в 2018-2019…
Ну в отличие от понторезов дешёвых со своим ждалкером! Эти парни сказали=сделали) а от древнейших! Только вонь до небес на всех ресурсах) и от двух цветов в глазах рябит)
Пока воняешь только ты )
Игра yже релизнулась?
возможно) только как это отменяет мной выше написаное) очевидно же)
ну по сравнению с ждалкером! практически да)
В минималках для 4к требования, а в рекомендуемых 8к на ультра? Ну просто с такой графикой, как по другому то?
В последнее время стало модным совать в требования RTX 3080, хотя казалось бы, со всеми спорами вокруг закона Мура эта карточка должна властвовать ещё лет 5 😁
В каком месте там экшен?
Дичь полнейшая
они че дибилы???? пахапхапххаппа
они видели игру??? там системные требования должны быть для игр 2000х XD
я видел только слабую (по качеству) демку, типа "утечка", насколько понимаю - им дали 450кк на разработку, а ценовой сегмент ... почти ААА. Нет смысла в предзаказах, так как нет ни гарантий соблюдения сроков, ни демонстрации качества (ролики не в счет). "Мегафон" и качество ... ну ну.
Это гов#о должно вообще на Байкале запускаться...
Разрабам стоило бы научиться оптимизировать игры мне кажется, требования, что-то как то через чур
Неужто плеер подвезли, чудеса да и только, любо 8D
Интересное решение для 2024 года, шлейфы на взмахе видимо дань уважения первой Готике. Уже могу представить названия первых модов на ПГ - "Отключение белых полос оружия", "Удаление отображения всплывающего урона" и тд.
DX12, как у TLOU и 32 гига оперативы, здорово, хотя по графике не скажешь, что там что-то особенное. Учитывая то, что Смута будет интересна только нашим людям, в частности благодаря ВК Плей тоже, надеяться на фиксы запуска на DX11, как было с Elden Ring и Death Stranding, не приходится. У Ластов кстати были массовые проблемы с этим даже на карточках 30й серии, посмотрим что получится в итоге здесь, если живы будем.
Боже в такое играть нет даже желания
Такие как ты самые первые в торрент бегут)
По себе других не судят, я и бесплатно в это играть не буду.
Да, да... По таким как ты именно и сужу, кто громче всех воняет, тот самый первый в очереди в торренте, все будет как и со сталфирдом)
Кого этот бред сможет заинтересовать?
Я купил. И ты купи!
Тодд Говард про Скайрим
Ведьмак 3 раньше был ведьмак 2 и ведьмак 1 :) Надо же помочь пацанам начать
Им уже итак грантов надавали
Музон такой же в игре будет?))))
А они так уверены, что до февраля закончат, когда от игры кроме технодемки ничего нет? xD
Поиграем! Ждём.
Я так понимаю даже на индусов денег для оптимизации не хватило?
Жаль что в vkplay, я бы возможно купил в Steam
Ее в стиме дальше гринлайта не пустили бы
Норм. Что бы там не трандели знатоки, я очень жду. Оптимизация хорошая видать. Я верю в них
По названию сразу вспомнился древний обзор Мэдиссона на трешак Подземелья кремля.Пойло отняло жизнь))
ООО вк плей понятно спасибо конечно пожалуй нестоит
вот вот
Лол, позорище.
жду , но могли бы хоть в честь этого залить 10 минут геймплея . Пс на фоне смуты тот же ждалдкер 2 как кусок дерьма ! Хз чем вам тут графен не нравится . Системки же явно завашены .
Смута на фоне Metro Exodus, смотрится, как кусок дерьма. Не важно, что жанры игр разные и вообще...
Нафиг надо в вк плей
Смута буквально везде : системные требования, ничего об игре не известно (ни геймплея, ничего, толком, нет), и только в Vk Play ...пусть сами в это играют!
конкурент кингдом CUMу?
Переиграйте уж лучше в ведьмак, а не в это....
Норм ценик, да и системки неплохие.
32 гига оперативки норма стала?
это норма
Обычная подстраховка. У кого не замусоренная винда и нету стороннего гугла с сотней вкладок всегда хватает 16гб. Одной из прожорливых игр по оперативной памяти был проект от сони одни из нас, где там к тому же ещё была и утечка памяти. Там в студии штат сотрудников небольшой и возможно оптимизация будет не очень, хотя тот же слитый билд, который вышел почти год назад более менее был играбельным я не помню за его чрезмерную прожорливость
Какая подстраховка, игра не выглядит настолько хорошо чтобы требовать столько. На киберпанке и то меньше. Оптимизация пропала.
32 гига оперативки, серьёзно? Игра выглядит в целом хорошо (местами и плоховато), пусть и не современно, но графон не дотягивает до Ведьмака 2 или Kingdom Come: Deliverance. Ещё и только в этом позорном ВК...
Ой как сгорели пердаки, как буд то кого то заставляют на законодательном уровне покупать это) Жаль этих обладателей rx580\1060
Вкплей, невнятная игра, рекомендуемые системки определенно не соответствуют показанному геймплею- так что торрент. А вам нельзя, как никак отечественный разработчик, так что не поддержать его монетой- это зашквар)
Недорого, поддержу отечественного производителя, если игра г, то обидно за 1600 не будет
Честно, такое я даже за 1000 долларов не стану играть если мне будут платить, ахахах, серъёзно, может кто то и будет играть в такое, но системки не в их пользу, честно, лучше в гта санандрс поиграть, куда интерснее будет
Купил! режим ждуна до 26.02.24
Такой шедевр не грех и предзаказать. Смута очень классно смотрится в последних трейлерах. Да и системные требования довольно демократические. В минималках указано дико слабое железо времён мамонтов, а в максималках даже не самое топовое, а чуть слабее. Думаю с оптимизацией проблем не будет. Жаль только, что в моём регионе предзаказ недоступен. Придётся думать, как добраться до игры после релиза.
А вообще печально будет, если Смута навеки останется эксклюзивом VK Play и никто, кроме "русских", в эту игру толком не поиграет. В Смуте даже язык только один - русский! Я люблю русский язык, конечно. Но я также убеждён, что игры о великой России нужно продвигать в мир! А значит нужно переводить на иностранные языки и как-то заходить на международные торговые площадки наподобие Steam. Великую Россиию в играх должен видеть весь мир, а не только пользователи VK Play.
🤦
Ну ты и словесную дресню выдал, господи.
Средняя инди игра, ничего шедеврального в ней точно нет. От того, что есть определённый культ "Наше, значит шедевр", который постоянно об этом твердит - правдой это не станет.