на главную
об игре
Смута 26.02.2024
6.1 461 оценка

Экшен "Смута" выйдет 26 февраля - открыты предзаказы и представлены системные требования

butcher69
Новости

Российская студия Cyberia Nova объявила о старте приема предварительных заказов на ролевой экшен "Смута", который выйдет 26 февраля. Всем предзаказавшим выдадут уникальный игровой образ главного героя "влияющий на прохождение игры". На данный момент цена игры "Смута" составляет 1612 рублей. Это – специальное предложение для игроков, решивших приобрести игру по предзаказу и с учетом скидки.

На данный момент игра планируется к выходу только в магазине Vk Play и на странице игры появились системные требования:

Минимальные

  • ОС: Windows 10
  • Процессор: Intel i3 / Ryzen 3
  • Память: 16Gb
  • Место на диске: 50Gb
  • Видеокарта: Nvidia GTX 980/1060
  • Другое: DirectX 12

Рекомендуемые

  • ОС: Windows 10
  • Процессор: Intel i7 / Ryzen 9
  • Память: 32Gb
  • Место на диске: 50Gb
  • Видеокарта: Nvidia RTX 3080
  • Другое: DirectX 12
104
185
Комментарии: 185
Ваш комментарий
Tommy.

32Gb, RTX 3080

147
FlowingNekton

Надеюсь это для 4к 60 фпс

12
SEV DRAKE FlowingNekton

7
Wraith_Soul FlowingNekton

На минималках если только

4
7fps

тоже орнул. графика 2010 года в игре, лол

24
Janekste 7fps

Какой 2010? По графону Смута выглядит ничуть не хуже Ведьмака 3, а по многим параметрам даже получше смотрится. И вообще, игры Ubisoft тоже примерно также сегодня выглядят. Вообщем претензии к графону ничего не стоят. С графоном Смуты всё прекрасно. Не хуже, чем у других.

-12
Mihanbo

32ГИГА оперы и 3080 с такой графой и анимацией!!!!!!!

71
cuckold

Фига, рекомендованные требования, с графикой второго Ведьмака.

35
akunamatatas

А виды то какие из 2д деревьев)

50
Sorsh akunamatatas

Особенно деревья в воздухе справа доставляют

30
ALiX94 akunamatatas

ой торопятся... до этого только скрины представляли, было и видео, но короткое и с пометкой пре альфа вроде

6
TIMetal akunamatatas

Вы наверно не угарали над едущими спрайтами машин на дальнем фоне в Cyberpunk2077)) для сравнения

6
Janekste akunamatatas

А в чём проблема? Все топовые студии используют спрайты для дальнего фона. Претензия ни о чём. Ну разве что спрайты можно было бы чуть более качественно сделать в Смуте. Но в целом практика стандартная. Да и вообще до релиза ещё много месяцев, могут и заменить спрайты на улучшенные.

-4
Гомер11

Графон 20-тилетней давности, зато 32 гига оперы, 3080 видяха и ай7 - сирьёзна? Отберите у разарбов грибы и траву!

29
FlowingNekton

Кста в трейлере у персов глаза не двигаются

5
BigusDickus FlowingNekton

а у персов так и есть. у меня кум - перс, так у него глаза не двигаются.

-2
Wolfenstein

да уж смутные времена игровой индустрии ниче не скажешь

28
Миханик Шестеренкин

Предзаказывать ЭТО, да еще в нонейм лаунчере!? Нужно быть вконец упоротым!

26
moblin

Я не думаю что там на дуньку будут бабки

0
РоМ4иК_Спб

поверь сейчас мамонтов налетит куча..........

1
Wraith_Soul РоМ4иК_Спб

За 30р и с большими текстами.

-1
The_Villages

Атомик брали, это тоже возьмут.

0
Rаyden

Ну, я бы не сказал, что Игровой центр Мейл.ру такой уж ноунейм... Хотя, согласен, смена названия на ВКплей им явно на пользу не пошла.

0
Sorsh

Что это
Зачем
Почему
Какое ещё ШОК комбо, какой ещё УСПЕХ!!!!
Может ещё приписать "Жесть" "Ахтунг" итд как было в экшенах нулевых, что выглядело максимально всрато, картинка для примера

22
cuckold

К успеху идут.

10
ALiX94

тоже обратил внимание, я думаю отключается это в настройках

1
Janekste

А чем тебе это не нравится? Все почти топовые самые лучшие современные RPG такое используют в играх 2023 года. Лично я хочу видеть циферки при ударах, всякие словечки типа "комбо" и т.д. Такие вещи делают любую RPG сильно лучше визуально в боях.

-16
Daringer Janekste

назови хоть одну топовую рпг где есть подобная параша, а именно такие же всратые термины как на скрине или балабол (хотя ты и без этого им являешься)

8
Sorsh Janekste

Присоединяюсь к вопросу выше. Хоть одну топовую, самую лучшую современную РПГ игру назови с такой же хренью?

Ладно бы просто циферки вылетали

0
Artery Kaulitz

Особенности как у нишевой игры, а требования как у AAA+ следующего года

20
maxsys84

Многие сравнивают её c Kingdom Come Deliverance. Но мне кажется Kingdom Come Deliverance намного красивее (мои скриншоты)

+ ещё 12 картинок
20
SnobbishDean

не ври

-10
Nimlis

Kingdom Come Deliverance - Хороша, всё никак и не прошел её, играешь-играешь, а после на новое что-то переходишь и забываешь..
И так по кругу :)
Но игра атмосферная и красивая.

6
akunamatatas

Это дефолт или моды какие-то есть? Давно хотел опробовать, никак до нее очередь не дойдет)

0
Janekste

Как по мне, графика один в один одинакова. Что там, что тут. Разница только в освещении. Быть может типа освещения в Kingdom Come Deliverance тебе нравится больше, потому и кажется, мол графон красивее.

-12
BigusDickus

Игра про Индржика отличная. Там просто можно гулять и балдеть как в том же кб77. все собираюсь съездить в Сазаву, но времени вечно нет.

-1
Siroy

Игра, судя по виденным видяшкам, обычный середнячок индюшачьего сегмента. 2к за инди... даже не смешно. Столько даже топовые инди игры не стоят. "Смуте" же до топа как раком до Китая.

17
РоМ4иК_Спб

ай 7 и 3080 ))расходимся посоны, Алан Вейк в квадрате

10
Лицо со шрамом

1612 рублей , хорошая отсылка. С Праздником Всех, Днем Народного Единства!

9
Lenyaants

"Шок-комбо" ахахааха

9
cuckold

18+, без регистрации и смс

0
BENDJI

Господи что за музыка в трейлере, почему нельзя было вставить что-то более аутентичное.

8
Fartesq

Кск обычно подожду релиза на торентах. Если вдруг окажеться чем то дельным то может и куплю.

6
Devilgroup87

Нет уж. Хватит с меня предзаказов. После КБ2077 я научился не покупать игры по предрелизу ,да и тем более в каком-то ВК Плей.

6
Slaviandi

Я конечно всё понимаю , но не рекомендуемые системы требования )))

4
gildemar

Для студии, которая не имеет репутации и бекграунда из хороших игр эта цена чрезмерно завышена. Впрочем, мне-то какая разница? Я буду с торрентов брать.

4
cuckold

Возрастное ограничениe 12+.

3
Sorento NSK

1612 рублей

Никто не обратил внимание, почему именно такая цена?

3
La ti krisa

Наверное это год в котором разворачивается события игры.

7
Sorento NSK La ti krisa

да ненаверно, а это время смуты на Руси было

1
ОТСТУПНИК Style Sorento NSK

ну обратили внимание, и что цена завышена, игра уныла и не оптимизирована

-2
GPoul ОТСТУПНИК Style

как ты понял что она не оптимизирована? Ты сыграл уже в конечный билд?

0
YouTube_GamesTezi GPoul

Он посмотрел официальные рекомендованные системные требования

3
Выxyxoль
3
Bigozerki

Спасибо играйте сами)

3
RSV_GAMER_1987

спасибо не надо))))

3
Shadoweaver

Я ничего не путаю, вроде РПГ обещали? Почему экшн? По трейлеру, музыкальное сопровождение отвратительное. Модели, анимация, освещение, ассеты так себе, на первый взгляд. Почему-то напомнило Dragon age. Эффекты слабые, крови вообще не видно. Отлетающие цифры урона и т.д это вообще анекдот. Короче сами в это играйте.

3
cuckold

Экшон-РПГ, типа?

0
Shadoweaver cuckold

Нет, на сколько я помню, просто ролевая игра.

0
cuckold Shadoweaver

Чтобы покарать врагов и помочь остановить Смуту, Юрию придется пройти через тяжелые испытания:
- Сражаться с вражескими войсками, разбойниками и дикими зверями.
- Договариваться с враждебно настроенными персонажами.
- Бродить по непроходимым лесам и болотам.
- Лазить по пещерам, полным ловушек.
- Сталкиваться с интригами, коварством и предательством.
- Терять друзей и наживать врагов.
- Понять, чего он хочет на самом деле.

Пещеры с ловушками, сражения с дикими зверями. Лара Крофт какая-то.

"Все по сикретным документам"

0
LincolnRimes

Видеокарта: Nvidia RTX 3080 я какая то шутка?

3
dreamevil2067

Ну что тут можно сказать

СМУТААА

2
Беркут Слеер

Дешево как то оценили. Столько ожиданий, и на тебе почти даром. Подозрительно как то. Впрочем, говорить о чем то можно, когда игра выйдет, потому как ранний билд, атмосферу игры передает плохо.

2
Kykyryzec

Так это очередной треш в стиле "Русы против ящеров" оказывается, ну ладно, я-то думал, они претендовали на что-то более-менее серьезное, но трейлер всё расставил на свои места

2
bysaturn

Они там упоролись совсем?

1
XpeH_B_naJIbTo

Системные требования как будто нарисованы от балды. Допустим минимальные для FullHD, а рекомендуемые для какого тогда разрешения. По всей видимости оптимизационная рукожопность стала заразной. https://www.youtube.com/watch?v=TiHacJ3OWjY

1
Агент Матрицы
1
Max P

Большой разлёт в системных требованиях 1060/3080, интересно, а графика тоже будет так отличаться с минималок на макс ?

1
Тёма Ветров

И анимация и графика чисто готика 3, цветовая гамма даже тупо та же

1
tesla707

ценник в 1612 руб. прямо намекает на 1612 год

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F

1
tesla707

покупать в сраном вк естественно не собираюсь)

1
Леший3

а игру че будешь покупать вообще:?? XD

0
Кот Миша

Если в игре будет ДУША, прощу все нюансы, которые видны по трейлеру)

1
Pop Egor90

1612 рублей символично

1
U1traMagnum

XD

1
Rorschach93

сразу две 4090, чего мелочиться.

1
vidgorint

мда, кто делал этот трейлер? видеомонтаж ужасен, звуковое сопровождение ужасное, сама же игра кровь из глаз, я страдал при просмотре этого убожества.

1
RomanV87

Какое название такой и оптимизон.

1
Elune

Ребята, вы не понимаете, разработчики просто хотят возродить золотую эпоху российского геймдева 00-х

1
HandsomeRed

Мне нравится, давно новых модов на M&B не было)

1
Джонни ди

просто без лишних слов ахаха

1
Джонни ди

бабки попилили усё расходимся, а купят или не купят им пофиг))) не за свои же делали $

1
La ti krisa

Ну по трейлеру вроде бы даже не плохо, только музыка по моему не в тему подобрана.

0
Baikal 321

Музыка да, должна быть гусли, и что то того времени.

1
Baikal 321

Взять ведьмак 3, какое погружение за счет музыки🙏🤗

7
imnerver Baikal 321

Ну потому что у нее наследственность отличная...

0
Rolento

По крайней мере это смело.

0
Vetrjak

Кто прям плотно следит за игрой, хоть один геймплейный ролик был?

0
4upikov

только слив давно
официальных не было

-3
Andrei YP

Отлично! Купил и буду ждать релиза.

А тем, кто плачет на счёт графики и анимаций - должны помнить, что это будет первая игра у этой студии, к тому же у них ещё есть время до релиза, они продолжают работать. Для меня главное интересный сюжет, а графика и анимации меня устраивают на нормальном уровне, а он здесь нормальный.

И поддержать отечественного разработчика стоит. Видно, что они стараются.

0
CT3H

Со слепого патриотизма и начинал бы свою речь)

8
Connor_Kenway

Видно, что они стараются хоть какой-то результат представить, иначе непонятно куда госбюджет ушел. Есть инди игры, сделанные в подвале за 3 банки пива, которые в разы лучше этого уныния.

6
Shеpard

Если обгаживаться, то смутно. ;)

0
luVol

Радио тапок сделали неплохую рекламу им(и своим альбомом), но с Атомик Харт подобного не было, хотя игра добротная вышла. И ссылки в описании на игру нету значит сами разрабы к этому не причастны

0
Spillik

Да-да, реклама без разрабов, просто так решил по приколу видео записать.

4
luVol Spillik

Когда есть реклама всегда есть ссылка на проект/товар(и то с оговорками не все обзоры в сети рекламные думаю понятно должно быть, так как новости в таком случае тоже можно приравнять к рекламе). Так всегда в медиа ютуба и не только ютуба происходит.

0
B1azeR666

Описание к ролику читай внимательно, прежде чем заявлять, что разрабы к этому не причастны.

-2
luVol B1azeR666

Так и читай описание внимательно. Я его вижу, но там нету ничего, чтобы указывало на рекламу.

0
B1azeR666 luVol

Ага, они случайно встретились и тапок от нехер делать, выложил клип на своем канале, с вставками из игры. Ну клоуна то не включай? Ща пойду на коленке игру забацую, может тоже тапок ко мне заедет.

0
RedOwl

Нуууу слабовато пока.

0
Гейб 30 процентный

Не ждал, не жду но годно. Жаль не вышла в 2018-2019…

0
Владимир Сумрак

Ну в отличие от понторезов дешёвых со своим ждалкером! Эти парни сказали=сделали) а от древнейших! Только вонь до небес на всех ресурсах) и от двух цветов в глазах рябит)

0
Bigozerki

Пока воняешь только ты )

2
cuckold
эти парни сказали=сделали)

Игра yже релизнулась?

0
Владимир Сумрак Bigozerki

возможно) только как это отменяет мной выше написаное) очевидно же)

0
Владимир Сумрак cuckold

ну по сравнению с ждалкером! практически да)

-1
Eclair_93

В минималках для 4к требования, а в рекомендуемых 8к на ультра? Ну просто с такой графикой, как по другому то?

0
Elune

В последнее время стало модным совать в требования RTX 3080, хотя казалось бы, со всеми спорами вокруг закона Мура эта карточка должна властвовать ещё лет 5 😁

0
B1azeR666

В каком месте там экшен?

0
StingerV

Дичь полнейшая

0
Леший3

они че дибилы???? пахапхапххаппа

0
Леший3

они видели игру??? там системные требования должны быть для игр 2000х XD

0
ZigzagFleetwood

я видел только слабую (по качеству) демку, типа "утечка", насколько понимаю - им дали 450кк на разработку, а ценовой сегмент ... почти ААА. Нет смысла в предзаказах, так как нет ни гарантий соблюдения сроков, ни демонстрации качества (ролики не в счет). "Мегафон" и качество ... ну ну.

0
-KinG_BoXinG_79rus-

Это гов#о должно вообще на Байкале запускаться...

0
HandsomeRed
0
Bitch Biscuit

Разрабам стоило бы научиться оптимизировать игры мне кажется, требования, что-то как то через чур

0
synth17dm

Неужто плеер подвезли, чудеса да и только, любо 8D

0
synth17dm

Интересное решение для 2024 года, шлейфы на взмахе видимо дань уважения первой Готике. Уже могу представить названия первых модов на ПГ - "Отключение белых полос оружия", "Удаление отображения всплывающего урона" и тд.

0
synth17dm

DX12, как у TLOU и 32 гига оперативы, здорово, хотя по графике не скажешь, что там что-то особенное. Учитывая то, что Смута будет интересна только нашим людям, в частности благодаря ВК Плей тоже, надеяться на фиксы запуска на DX11, как было с Elden Ring и Death Stranding, не приходится. У Ластов кстати были массовые проблемы с этим даже на карточках 30й серии, посмотрим что получится в итоге здесь, если живы будем.

0
Flosstikss

Боже в такое играть нет даже желания

-1
L1no

Такие как ты самые первые в торрент бегут)

-1
Flosstikss L1no

По себе других не судят, я и бесплатно в это играть не буду.

2
L1no Flosstikss

Да, да... По таким как ты именно и сужу, кто громче всех воняет, тот самый первый в очереди в торренте, все будет как и со сталфирдом)

0
langust5

Кого этот бред сможет заинтересовать?

-1
Cakcop

Я купил. И ты купи!

-1
donatpt

Тодд Говард про Скайрим

3
Cakcop donatpt

Ведьмак 3 раньше был ведьмак 2 и ведьмак 1 :) Надо же помочь пацанам начать

0
Fenharell Cakcop

Им уже итак грантов надавали

0
Денис Сидоров 5

Музон такой же в игре будет?))))

-2
Executor666

А они так уверены, что до февраля закончат, когда от игры кроме технодемки ничего нет? xD

-2
askazanov

Поиграем! Ждём.

-3
Wraith_Soul

Я так понимаю даже на индусов денег для оптимизации не хватило?

-3
TIMetal

Жаль что в vkplay, я бы возможно купил в Steam

-3
Zodyak

Ее в стиме дальше гринлайта не пустили бы

-4
DireErick

Норм. Что бы там не трандели знатоки, я очень жду. Оптимизация хорошая видать. Я верю в них

-3
AjarVryn

По названию сразу вспомнился древний обзор Мэдиссона на трешак Подземелья кремля.Пойло отняло жизнь))

-3
Punisher1

ООО вк плей понятно спасибо конечно пожалуй нестоит

-3
Леший3

вот вот

0
I love my computer

Лол, позорище.

-3
жмё

жду , но могли бы хоть в честь этого залить 10 минут геймплея . Пс на фоне смуты тот же ждалдкер 2 как кусок дерьма ! Хз чем вам тут графен не нравится . Системки же явно завашены .

-3
cuckold

Смута на фоне Metro Exodus, смотрится, как кусок дерьма. Не важно, что жанры игр разные и вообще...

-1
RTYWD

Нафиг надо в вк плей

-4
pavloalex

Смута буквально везде : системные требования, ничего об игре не известно (ни геймплея, ничего, толком, нет), и только в Vk Play ...пусть сами в это играют!

-4
МАХАН МАХАНОВИЧ

конкурент кингдом CUMу?

-4
Cause And Effect

Переиграйте уж лучше в ведьмак, а не в это....

-6
1Rick_Sanchez1

Норм ценик, да и системки неплохие.

-8
МАХАН МАХАНОВИЧ

32 гига оперативки норма стала?

15
MunchkiN 616 МАХАН МАХАНОВИЧ

это норма

-4
luVol МАХАН МАХАНОВИЧ

Обычная подстраховка. У кого не замусоренная винда и нету стороннего гугла с сотней вкладок всегда хватает 16гб. Одной из прожорливых игр по оперативной памяти был проект от сони одни из нас, где там к тому же ещё была и утечка памяти. Там в студии штат сотрудников небольшой и возможно оптимизация будет не очень, хотя тот же слитый билд, который вышел почти год назад более менее был играбельным я не помню за его чрезмерную прожорливость

0
МАХАН МАХАНОВИЧ luVol

Какая подстраховка, игра не выглядит настолько хорошо чтобы требовать столько. На киберпанке и то меньше. Оптимизация пропала.

7
Кей Овальд

32 гига оперативки, серьёзно? Игра выглядит в целом хорошо (местами и плоховато), пусть и не современно, но графон не дотягивает до Ведьмака 2 или Kingdom Come: Deliverance. Ещё и только в этом позорном ВК...

-9
Такой Пирог

Ой как сгорели пердаки, как буд то кого то заставляют на законодательном уровне покупать это) Жаль этих обладателей rx580\1060

-9
Alex Row

Вкплей, невнятная игра, рекомендуемые системки определенно не соответствуют показанному геймплею- так что торрент. А вам нельзя, как никак отечественный разработчик, так что не поддержать его монетой- это зашквар)

-10
Сергей23235

Недорого, поддержу отечественного производителя, если игра г, то обидно за 1600 не будет

-11
StingerV

Честно, такое я даже за 1000 долларов не стану играть если мне будут платить, ахахах, серъёзно, может кто то и будет играть в такое, но системки не в их пользу, честно, лучше в гта санандрс поиграть, куда интерснее будет

-12
Fiesta02

Купил! режим ждуна до 26.02.24

-13
Tommy.
0
Janekste

Такой шедевр не грех и предзаказать. Смута очень классно смотрится в последних трейлерах. Да и системные требования довольно демократические. В минималках указано дико слабое железо времён мамонтов, а в максималках даже не самое топовое, а чуть слабее. Думаю с оптимизацией проблем не будет. Жаль только, что в моём регионе предзаказ недоступен. Придётся думать, как добраться до игры после релиза.

А вообще печально будет, если Смута навеки останется эксклюзивом VK Play и никто, кроме "русских", в эту игру толком не поиграет. В Смуте даже язык только один - русский! Я люблю русский язык, конечно. Но я также убеждён, что игры о великой России нужно продвигать в мир! А значит нужно переводить на иностранные языки и как-то заходить на международные торговые площадки наподобие Steam. Великую Россиию в играх должен видеть весь мир, а не только пользователи VK Play.

-13
Evil in the flеsh

🤦

7
Max Dibister

Ну ты и словесную дресню выдал, господи.

2
Sorsh

Средняя инди игра, ничего шедеврального в ней точно нет. От того, что есть определённый культ "Наше, значит шедевр", который постоянно об этом твердит - правдой это не станет.

4