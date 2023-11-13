Геймплей "Смуты" покажут после того, как доработают анимации и боевую систему

Авторы российской ролевой игры "Смута" поделились новыми ответами на вопросы фанатов. Были раскрыты интересные детали о состоянии игры, её боевой системе и других аспектах.

- В ближайшем будущем разработчики планируют показать геймплей игры, но перед этим еще необходимо доработать анимации и боевую систему. Некоторые механики игры до сих пор не были показаны или раскрыты, поскольку они все еще находятся в процессе доведения до совершенства или из-за отсутствия времени на их демонстрацию.

- По предзаказу игроки могут получить доступ к дополнительному пятому образу, который представляет собой класс с уникальными способностями.

- Озвучивание игры было поручено профессиональным актерам дубляжа, а для закадрового голоса был выбран Денис Беспалый - он озвучивает Кристиана Бейла в фильмах, в играх известен ролью Натана Дрейка в Uncharted.

- Системные требования для игры кажутся некоторым игрокам довольно высокими, однако на рекомендованных настройках игра будет достигать разрешения 2К и частоты обновления экрана 60 кадров в секунду. При использовании настройки Full HD требования будут ниже, окончательные требования станут известны после проведения оптимизации игры.

Разработчики также сообщили о том, что показанные в трейлерах анимации являются не конечными версиями и продолжается их доработка. То же самое относится и к боевой системе: предписанные комбинации ударов и успешные атаки, представленные в трейлерах, не будут присутствовать в финальной версии игры.

"Смута" будет выпущена 26 февраля 2024 года на ПК. Игра уже доступна для предзаказа в VK Play.