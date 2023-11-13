Геймплей "Смуты" покажут после того, как доработают анимации и боевую систему

Авторы российской ролевой игры "Смута" поделились новыми ответами на вопросы фанатов. Были раскрыты интересные детали о состоянии игры, её боевой системе и других аспектах.
- В ближайшем будущем разработчики планируют показать геймплей игры, но перед этим еще необходимо доработать анимации и боевую систему. Некоторые механики игры до сих пор не были показаны или раскрыты, поскольку они все еще находятся в процессе доведения до совершенства или из-за отсутствия времени на их демонстрацию.
- По предзаказу игроки могут получить доступ к дополнительному пятому образу, который представляет собой класс с уникальными способностями.
- Озвучивание игры было поручено профессиональным актерам дубляжа, а для закадрового голоса был выбран Денис Беспалый - он озвучивает Кристиана Бейла в фильмах, в играх известен ролью Натана Дрейка в Uncharted.
- Системные требования для игры кажутся некоторым игрокам довольно высокими, однако на рекомендованных настройках игра будет достигать разрешения 2К и частоты обновления экрана 60 кадров в секунду. При использовании настройки Full HD требования будут ниже, окончательные требования станут известны после проведения оптимизации игры.
Разработчики также сообщили о том, что показанные в трейлерах анимации являются не конечными версиями и продолжается их доработка. То же самое относится и к боевой системе: предписанные комбинации ударов и успешные атаки, представленные в трейлерах, не будут присутствовать в финальной версии игры.
"Смута" будет выпущена 26 февраля 2024 года на ПК. Игра уже доступна для предзаказа в VK Play.
Надо было изначально любые трейлеры и тизеры показывать после доработки того, что в них демонстрируется. Пиар отдел вообще никакой
Конечно придирка, а что фото в таком ужасном качестве? это разрабы такое сделали или автор поста где то заскринил?
Интересно какие системки будут, не удивлюсь если уровня алан вэйк 2)
Минимальные
ОС: Windows 10
CPU: Intel Core i3 / AMD Ryzen 3
Видео: NVIDIA GeForce GTX 980/1060
ОЗУ: 16 ГБ
Место на диске: 50 ГБ
DirectX: 12.0
Рекомендуемые
ОС: Windows 10
CPU: Intel Core i7 / AMD Ryzen 9
Видео: NVIDIA GeForce RTX 3080
ОЗУ: 32 ГБ
Место на диске: 50 ГБ
DirectX: 12.0
Ну вполне норм, правда че она так оперативку жрет
Ммм, текстуры земли и травы...
Кринж... Неужели кто-то будет в такое играть?