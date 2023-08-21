Глава разработки "Смуты": "Над игрой работают 5 исторических консультантов"

Глава разработки «Смуты» Алексей Копцев рассказал на фестивале PlayPort Fest 2023 о деталях игры от студии Cyberia Nova. По его словам, разработчики тщательно подходят к исторической достоверности быта начала XVII века. Над экшен-RPG работают пять исторических консультантов, в том числе по архитектуре и оружию.
Копцев также ответил на вопрос о щите с дыркой с концепт-арта, который игроки раскритиковали. Это была его идея, чтобы показать эксперименты оружейников того времени.
С этим щитом очень смешная история. В чем моя мысль заключалась? Что такое начало XVII века? Это время, когда холодное оружие еще не ушло, в прошлое не кануло, а огнестрельное оружие уже начинает использоваться. И вот этот образ этого тарча, этого щита, он ярко это дело иллюстрировал. Мы, собственно говоря, брали гравюру, которая в Оружейной палате у нас находится. И здесь никакого иди_отизма-то и нету по большому счету. Ну да, такое редко использовалось. Да, это мог быть щит не российского производства, а какого-нибудь голландского. Он использовался для того, чтобы в какие-то укрепленные норы засовывать руку и отстреливать там супостата такого. Тем не менее никакой шизофрении тут нету — Алексей Копцев.
Другие детали интервью:
- В Cyberia Nova над «Смутой» работает 75 человек;
- В команде разработки есть «совершенно легендарные люди», создавшие «Аллодов» и «Дальнобойщиков»;
- Изначально игру создавали для международного рынка, но из-за событий 2022 года планы изменились;
- Целевая аудитория «Смуты» — молодые люди от 17 до 21 года, которым нравится история;
- Игроки из других стран также могут заинтересоваться игрой из-за ее «колоритной» картинки и яркой любовной линии;
- Сейчас разработчики занимаются оптимизацией и тестированием игры. В студии хотят, чтобы ее можно было запустить на PC со средней производительностью, а также на игровых ноутбуках;
- «Смута» выйдет в VK Play. Игрокам также будет доступна демоверсия;
- В ближайшее время авторы покажут много роликов, посвященных игре.
Релиз «Смуты» намечен на 2024 год. Экшен-RPG будет доступна только на PC.
Не знаю, как там будет с исторической достоверностью, но скрины из игры мне очень нравятся.
Исторические консультанты бывают разные. У каждого человека свой взгляд на историю, свои заблуждения и свои тараканы.
Что "сверху" скажут (прикажут), за это и будут топить.
Над Викингом (фильм) и т.п. тоже исторические консультанты работали, а вон оно как.
Впрочем, поглядим, пока я к проекту скорее хорошо отношусь, даже не смотря на игры с эксклюзивностью.
Там исторические консультанты не работали а дороги известно чего нюхали, Бэдкомедиан не даст соврать.
Ну, с выкингом изначально не ставилась цель соблюсти достоверность. Там цель была в буквальном смысле все жидко обосрать. И консультантов туда набирали соответствующих взглядов на историю. Одного из них я знаю, это археолог Петрухин, лютый русофоб.
Не все консультанты одинаково полезны=)
А как можно соблюсти ысторичность в экшн-игре, не скатившись в скукотищу?
Судя по продвижению проекта только те самые консультанты над игрой и работают пока разрабы бухают.
Игра каловая. Надеюсь на провал.
Во главе два клоуна Михалков и Мединский?
Гоблин еще подпишется.