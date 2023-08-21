Глава разработки "Смуты": "Над игрой работают 5 исторических консультантов"

Глава разработки «Смуты» Алексей Копцев рассказал на фестивале PlayPort Fest 2023 о деталях игры от студии Cyberia Nova. По его словам, разработчики тщательно подходят к исторической достоверности быта начала XVII века. Над экшен-RPG работают пять исторических консультантов, в том числе по архитектуре и оружию.

Копцев также ответил на вопрос о щите с дыркой с концепт-арта, который игроки раскритиковали. Это была его идея, чтобы показать эксперименты оружейников того времени.

С этим щитом очень смешная история. В чем моя мысль заключалась? Что такое начало XVII века? Это время, когда холодное оружие еще не ушло, в прошлое не кануло, а огнестрельное оружие уже начинает использоваться. И вот этот образ этого тарча, этого щита, он ярко это дело иллюстрировал. Мы, собственно говоря, брали гравюру, которая в Оружейной палате у нас находится. И здесь никакого иди_отизма-то и нету по большому счету. Ну да, такое редко использовалось. Да, это мог быть щит не российского производства, а какого-нибудь голландского. Он использовался для того, чтобы в какие-то укрепленные норы засовывать руку и отстреливать там супостата такого. Тем не менее никакой шизофрении тут нету — Алексей Копцев.

Другие детали интервью:

В Cyberia Nova над «Смутой» работает 75 человек;

В команде разработки есть «совершенно легендарные люди», создавшие «Аллодов» и «Дальнобойщиков»;

Изначально игру создавали для международного рынка, но из-за событий 2022 года планы изменились;

Целевая аудитория «Смуты» — молодые люди от 17 до 21 года, которым нравится история;

Игроки из других стран также могут заинтересоваться игрой из-за ее «колоритной» картинки и яркой любовной линии;

Сейчас разработчики занимаются оптимизацией и тестированием игры. В студии хотят, чтобы ее можно было запустить на PC со средней производительностью, а также на игровых ноутбуках;

«Смута» выйдет в VK Play. Игрокам также будет доступна демоверсия;

В ближайшее время авторы покажут много роликов, посвященных игре.

Релиз «Смуты» намечен на 2024 год. Экшен-RPG будет доступна только на PC.