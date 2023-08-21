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Смута 1-й квартал 2024 г.
6.3 328 оценок

Глава разработки "Смуты": "Над игрой работают 5 исторических консультантов"

Solstice
Новости

Глава разработки «Смуты» Алексей Копцев рассказал на фестивале PlayPort Fest 2023 о деталях игры от студии Cyberia Nova. По его словам, разработчики тщательно подходят к исторической достоверности быта начала XVII века. Над экшен-RPG работают пять исторических консультантов, в том числе по архитектуре и оружию.

Копцев также ответил на вопрос о щите с дыркой с концепт-арта, который игроки раскритиковали. Это была его идея, чтобы показать эксперименты оружейников того времени.

С этим щитом очень смешная история. В чем моя мысль заключалась? Что такое начало XVII века? Это время, когда холодное оружие еще не ушло, в прошлое не кануло, а огнестрельное оружие уже начинает использоваться. И вот этот образ этого тарча, этого щита, он ярко это дело иллюстрировал. Мы, собственно говоря, брали гравюру, которая в Оружейной палате у нас находится. И здесь никакого иди_отизма-то и нету по большому счету. Ну да, такое редко использовалось. Да, это мог быть щит не российского производства, а какого-нибудь голландского. Он использовался для того, чтобы в какие-то укрепленные норы засовывать руку и отстреливать там супостата такого. Тем не менее никакой шизофрении тут нету — Алексей Копцев.

Другие детали интервью:

  • В Cyberia Nova над «Смутой» работает 75 человек;
  • В команде разработки есть «совершенно легендарные люди», создавшие «Аллодов» и «Дальнобойщиков»;
  • Изначально игру создавали для международного рынка, но из-за событий 2022 года планы изменились;
  • Целевая аудитория «Смуты» — молодые люди от 17 до 21 года, которым нравится история;
  • Игроки из других стран также могут заинтересоваться игрой из-за ее «колоритной» картинки и яркой любовной линии;
  • Сейчас разработчики занимаются оптимизацией и тестированием игры. В студии хотят, чтобы ее можно было запустить на PC со средней производительностью, а также на игровых ноутбуках;
  • «Смута» выйдет в VK Play. Игрокам также будет доступна демоверсия;
  • В ближайшее время авторы покажут много роликов, посвященных игре.

Релиз «Смуты» намечен на 2024 год. Экшен-RPG будет доступна только на PC.

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12
Смута
1-й квартал 2024 г.
Комментарии: 12
Ваш комментарий
0ncnjqybr

Не знаю, как там будет с исторической достоверностью, но скрины из игры мне очень нравятся.

2
Iak_Futurist

Исторические консультанты бывают разные. У каждого человека свой взгляд на историю, свои заблуждения и свои тараканы.

1
cuckold

Что "сверху" скажут (прикажут), за это и будут топить.

0
Кей Овальд

Над Викингом (фильм) и т.п. тоже исторические консультанты работали, а вон оно как.
Впрочем, поглядим, пока я к проекту скорее хорошо отношусь, даже не смотря на игры с эксклюзивностью.

1
Destroited

Там исторические консультанты не работали а дороги известно чего нюхали, Бэдкомедиан не даст соврать.

4
0ncnjqybr

Ну, с выкингом изначально не ставилась цель соблюсти достоверность. Там цель была в буквальном смысле все жидко обосрать. И консультантов туда набирали соответствующих взглядов на историю. Одного из них я знаю, это археолог Петрухин, лютый русофоб.

3
orion1786

Не все консультанты одинаково полезны=)

0
cuckold

А как можно соблюсти ысторичность в экшн-игре, не скатившись в скукотищу?

0
Destroited

Судя по продвижению проекта только те самые консультанты над игрой и работают пока разрабы бухают.

-5
Protocol10

Игра каловая. Надеюсь на провал.

-5
GraF68ru

Во главе два клоуна Михалков и Мединский?

-6
cuckold

Гоблин еще подпишется.

0