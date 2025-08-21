Глава VK Play объяснил свои слова о Смуте как о празднике российского геймдева

Руководитель площадки VK Play Александр Михеев в новом интервью вернулся к своему прошлогоднему высказыванию, в котором он назвал выход игры Смута праздником российского геймдева. Он подтвердил, что по-прежнему придерживается этой точки зрения, и подробно объяснил свою позицию.

По словам Михеева, эта фраза была намеренно сделана триггерной, чтобы каждый понял ее по-своему, что в итоге и произошло. Он считает, что появление проектов такого масштаба необходимо для индустрии, и они должны выходить вне зависимости от того, будут они удачными или нет, поскольку это геймдев. Глава VK Play подчеркнул, что объем выделенных средств не гарантирует успех, что доказано множеством закрытых проектов по всему миру.

Основным поводом для праздника Михеев считает тот факт, что разработчики были готовы взяться за проект в столь жестких дедлайнах и с высокими KPI, установленными Институтом развития интернета. По его мнению, сам факт того, что государство поверило в российскую команду и ее способность реализовать подобную игру, является знаковым событием.

Он также отметил, что опыт Смуты привел к положительным изменениям в индустрии. После этого на конкурсные отборы ИРИ начали приходить именно те команды, которых ждали — способные создавать качественные игры. Михеев упомянул, что сейчас в разработке находятся очень достойные проекты, которые были отобраны в рамках последнего конкурса и выйдут примерно через два с половиной года. Рассказывать о них будут постепенно, по мере готовности самих студий.