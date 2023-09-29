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Смута февраль 2024 г.
6.2 366 оценок

Гоблин и Клим Жуков запустят исторический цикл совместно с авторами "Смуты"

Simple Jack
Новости

Клим Жуков и Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, анонсировали исторический цикл, посвященный Смутному времени. В производстве роликов приняла участие российская студия Cyberia Nova, разрабатывающая игру о событиях того периода.

Авторы экшен-RPG создали специальную серию артов для проекта. Некоторые из них можно увидеть в тизере, опубликованном на YouTube.

Дата выхода цикла «Смутное время» еще неизвестна. В роликах расскажут о предпосылках и особенностях периода. Серия будет создана в сотрудничестве с Институтом Развития Интернета, ранее профинансировавшим разработку «Смуты».

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Смута
февраль 2024 г.
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Wolfenstein

главному истиреческому эксперту соколову передачку не забудьте занести чтоб он еще ченить порассказал об ыстории для программы типа

2
qDan

Лучше Пучков с Жуковым, чем клован Мединский.

0
Stinger_Max

Ты давай на Мединского не наговаривай. Эмоции сдерживай, а то разошёлся тут.

0
PuserG

Клим Жуков классно про всякие мечи и шлемы рассказывает, давно его не слушал) Хорошая коллаба, как по мне.

0