Гоблин и Клим Жуков запустят исторический цикл совместно с авторами "Смуты"

Клим Жуков и Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, анонсировали исторический цикл, посвященный Смутному времени. В производстве роликов приняла участие российская студия Cyberia Nova, разрабатывающая игру о событиях того периода.
Авторы экшен-RPG создали специальную серию артов для проекта. Некоторые из них можно увидеть в тизере, опубликованном на YouTube.
Дата выхода цикла «Смутное время» еще неизвестна. В роликах расскажут о предпосылках и особенностях периода. Серия будет создана в сотрудничестве с Институтом Развития Интернета, ранее профинансировавшим разработку «Смуты».
главному истиреческому эксперту соколову передачку не забудьте занести чтоб он еще ченить порассказал об ыстории для программы типа
Лучше Пучков с Жуковым, чем клован Мединский.
Ты давай на Мединского не наговаривай. Эмоции сдерживай, а то разошёлся тут.
Клим Жуков классно про всякие мечи и шлемы рассказывает, давно его не слушал) Хорошая коллаба, как по мне.