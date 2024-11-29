Историческое пособие "Смутное время: Москва" получило новое обновление, которое сделало московские улицы оживлённее

Московские улицы в «Смутном времени» стали намного оживлённее — разработчики выпустили новый патч 1.2.0 для своего исторического проекта. В обновлении добавили больше жизни в городское пространство, а заодно переработали все справочные материалы при поддержке специалистов из Музея Москвы. Правда, создателям пришлось убрать тренировочный бой с Климом и учебный лагерь, ну и по мелочи исправить несколько недочётов.

А для тех, кто только собирается окунуться в атмосферу старой Москвы, напомним — «Смутное время: Москва» выросла из игры «Смута» и представляет собой историческое пособие. Здесь можно не просто побродить по деревянным мостовым и боярским дворам, но и узнать много интересного — от рецептов древнерусской кухни до цен на породистых лошадей.