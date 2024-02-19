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Смута 04.04.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица
5.8 657 оценок

Качество российской RPG "Смута" будет улучшено к релизу, разработчики игры ответили на негативную реакцию игроков

Gutsz
Новости

Московская студия Cyberia Nova, как и обещала, провела масштабную демонстрацию игрового процесса ожидаемой отечественной ролевой игры "Смута". Обещанный показ геймплея игры внезапно создал огромную волну недовольства игрой в сообществе геймеров. Многим пользователям, ожидающим релиз игры, не нужны сторонние блогеры и формат летсплея для демонстрации ключевых игровых механик. Кроме того, у игроков осталось множество вопросов по поводу финального качества "Смуты", которое, мягко говоря, смутило будущих покупателей RPG.

В комментариях к посту с демонстрацией геймплея "Смуты", наши пользователи отметили, что разработчики выбрали крайне неудачный подход к его публикации. Многим игрокам интересно было в первую очередь увидеть саму игру и услышать дополнительные сведения о ней от самих разработчиков. Формат летсплея явно не справился с этой задачей.

Представители Cyberia Nova не стали как-то явно реагировать на критику выбранного ими формата, поэтому поспешили успокоить недовольных игроков. По словам разработчиков, "Смута" находится еще на стадии полировки и у команды есть несколько месяцев исправить и улучшить проблемные участки.

В Cyberia Nova уже пообещали устранить найденные опечатки в тексте игры, а также улучшить визуальное качество. Как оказалось, в геймлейном ролике некорректно работала детализация некоторых объектов. Эту проблему должны устранить к выходу игры.

Релиз "Смуты" запланирован на 4 апреля для ПК. Авторы проекта напомнили игрокам, что они каждый день работают над совершенствованием своего проекта, а те, кто сомневается, могут всегда дождаться релиза, чтобы убедиться в качестве игры.

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Комментарии: 30
Ваш комментарий
Kvizac Haderah

Не верю! Там столько перелопачивать нужно, что тут выпуск минимум на год отодвигать надо. За несколько месяцев переделать хотя бы лицевую анимацию маловероятно. Я уж молчу о том, что отображение кат-сцен по типу говорящих голов, уже устарело лет 10 как! Ее себе может разве, что Старфилд позволить да уж совсем индюшатина. Для остальных по факту это моветон.

18
вупсич пупсич

Они вконтакте говорили о том, что в ведьмаке ужасная боевка и они ни в коем случае не повторят таких ошибок.
Если они легендарную игру называют дерьмищем, что говорить о том, что у них в головах.
Я могу допустить, что они про боевку первой части ведьмака. Но сюжет даже первой части они никогда не переплюнут, судя по тому, что мы увидели.

1
Torch light вупсич пупсич

так их руководитель это отец фирамира и как бы уже все ясно

-1
madhammer85

все точно написано, лицевая анимация убогая, но еще убогая озвучка. ясно, что хотели сэкономить и пригласили дешевых актеров озвучки. Но это же один из важных моментов. Ну возьмите нормальных актеров, они же внесут хорошую атмосферу, а не этот кал. Често сказать и озвучка атомик Харт хромает, возьмем к примеру Ведьмака, так там не докопаться, даже второстепенные неписи озвучены, что веришь, а тут как в ТЮЗе озвучили. Боюсь, что с таким подходом и сюжет подкачает. Блин, жалею уже, что предзаказал. Ну ладно, если игра будет убогой, успокою себя, что подал болезным дебилам на лечение, но все-таки надежда есть и мой скромный вклад пойдет на развитие отечественной игровой индустрии.

0
Сергей Olyva вупсич пупсич

Смотря какую часть они имеют ввиду. Если 1ю, то да, там боевка ультра дерьмо было, какое то га вно с попаданием в шарики для критов, не помню особо, но душила она знатно.

0
Raphtallia

За месяц отполируют.. Верим. Похоже нас ждёт ещё перенос. 😆

8
Alex40001

убедится... релиз должен был быть когда? правильно в конце февраля, увидели что? правильно то что стартовый отрезок игры уже собрали но он сырой в апреле увидим что? правильно "я не я а игра не моя"

6
Virus89

О, я тоже нашёл одну опечатку😄

Как оказалось, в геймлейном ролике некорректно работала детализация некоторых объектов.
5
CT3H

Не понравился игрокам формат летсплея -они хотели увидеть именно от разработчиков, какой-нибудь пререндер и побольше лапши на уши..)

5
VitGun

Свежо предание. Перенесут игру. Как пить дать перенесут.

4
Arhont89

Понятно, что разрабы хотят нормально доделать игру, но в столь сжатые временные рамки им физически это не удастся сделать. Я надеюсь, что им позволят перенести игру хотя бы на пол года, по продемонстрированному геймплею видно, что выпускать в таком виде игру точно нельзя это понимают разработчики, понимают игроки и надеюсь это понимают ИРИ.

4
Кей Овальд

Ну, там несколько месяцев явно не хватит, что бы до ума довести.
И да, формат презентации геймплея они выбрали неудачный.

2
moblin

А физику одежды завезут?

2
Floww

Теперь хоть понятно почему они так долго не хотели показывать геймплей))

1
Tdante

Покажите мне руского на скрине)))

1
Пупсик 3D

А разве не видно?

-1
Niknaimrash

1) Это не скрин. 2) Бери хоть левого, хоть правого, а по середине медведь)

0
Ambrosian

Ну если они ее до ума доведут, будет уровень Спайдерсов. Что в целом неплохо для начала.

0
ver9iliy

Им до спайдеров как до луны.

0
Randpass

Маловато конечно несколько месяцев для всего перечня проблем которые заметили в таком небольшом участке. Игре нужен збт и нежен был ещё минимум несколько месяцев назад

0
Генерал Говард

Сначала нужно натренироваться на создании более простых игр, а потом уже начинать разрабатывать что-то серьезное

0
DezmondAin Grimm

Кто видел презентацию - там всё реально так плохо?

0
ver9iliy

хуже

0
Никому ничего

Для того, чтобы идти проверенным путём многих игровых гигантов - выпустил дерь*мо, продал его, а затем годами исправляешь то, что наворотил - нужно обладать финансовыми возможностями таких компаний. Вкладываешь в рекламу и обзорщиков уйму средств (можно даже больше чем в саму игру) - и вуаля - лохи повелись, купили и ждут. А простой дешевой демонстрацией дешевой поделки никакого положительного результата не добиться.

0
SAW112

Да будет.

0
Brock Samson

нус боёвка Ведьмака 3 ущербна говорили они :)
как побороть глаза смотрящие в пустоту "а давайте они ими в разные стороны вертеть будут"

"эта игра будет как призрак цусимы" только в формате руссы против ящеров

ждём либо перенос :) либо отечественный трэш

-размах на рубль а удар ладошкой по коровьей лепёшке-
очень жду новый выпуск игротрэша от беса :)

0
GullibleCelia

Сначала мы потом покажем гемплей...потом мы позже исправим качество гемплея.. Но зато вот вам предзаказы несите нам денежки... Мда

0
Hartelose

Ничего они толком не сделают до 4 апреля. В общем, сидим с вилами и факелами и ожидаем адреса куда выезжать по релизу игры. Проводить профилактическую беседу с разработчиками Смуты на предмет: Как можно было про***** деньги и не сделать ничего по - Факту.

0
NeroTrion

Не знаю что они там хотят выпускать, но даже озвучка персонажей выполнена некачественно.

0
Сергей Olyva

Несколько месяцев для переделки ВСЕЙ графики ? Нее, игра будет именно такой, какой ее показали.

0