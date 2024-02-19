Качество российской RPG "Смута" будет улучшено к релизу, разработчики игры ответили на негативную реакцию игроков

Московская студия Cyberia Nova, как и обещала, провела масштабную демонстрацию игрового процесса ожидаемой отечественной ролевой игры "Смута". Обещанный показ геймплея игры внезапно создал огромную волну недовольства игрой в сообществе геймеров. Многим пользователям, ожидающим релиз игры, не нужны сторонние блогеры и формат летсплея для демонстрации ключевых игровых механик. Кроме того, у игроков осталось множество вопросов по поводу финального качества "Смуты", которое, мягко говоря, смутило будущих покупателей RPG.
В комментариях к посту с демонстрацией геймплея "Смуты", наши пользователи отметили, что разработчики выбрали крайне неудачный подход к его публикации. Многим игрокам интересно было в первую очередь увидеть саму игру и услышать дополнительные сведения о ней от самих разработчиков. Формат летсплея явно не справился с этой задачей.
Представители Cyberia Nova не стали как-то явно реагировать на критику выбранного ими формата, поэтому поспешили успокоить недовольных игроков. По словам разработчиков, "Смута" находится еще на стадии полировки и у команды есть несколько месяцев исправить и улучшить проблемные участки.
В Cyberia Nova уже пообещали устранить найденные опечатки в тексте игры, а также улучшить визуальное качество. Как оказалось, в геймлейном ролике некорректно работала детализация некоторых объектов. Эту проблему должны устранить к выходу игры.
Релиз "Смуты" запланирован на 4 апреля для ПК. Авторы проекта напомнили игрокам, что они каждый день работают над совершенствованием своего проекта, а те, кто сомневается, могут всегда дождаться релиза, чтобы убедиться в качестве игры.
Не верю! Там столько перелопачивать нужно, что тут выпуск минимум на год отодвигать надо. За несколько месяцев переделать хотя бы лицевую анимацию маловероятно. Я уж молчу о том, что отображение кат-сцен по типу говорящих голов, уже устарело лет 10 как! Ее себе может разве, что Старфилд позволить да уж совсем индюшатина. Для остальных по факту это моветон.
Они вконтакте говорили о том, что в ведьмаке ужасная боевка и они ни в коем случае не повторят таких ошибок.
Если они легендарную игру называют дерьмищем, что говорить о том, что у них в головах.
Я могу допустить, что они про боевку первой части ведьмака. Но сюжет даже первой части они никогда не переплюнут, судя по тому, что мы увидели.
так их руководитель это отец фирамира и как бы уже все ясно
все точно написано, лицевая анимация убогая, но еще убогая озвучка. ясно, что хотели сэкономить и пригласили дешевых актеров озвучки. Но это же один из важных моментов. Ну возьмите нормальных актеров, они же внесут хорошую атмосферу, а не этот кал. Често сказать и озвучка атомик Харт хромает, возьмем к примеру Ведьмака, так там не докопаться, даже второстепенные неписи озвучены, что веришь, а тут как в ТЮЗе озвучили. Боюсь, что с таким подходом и сюжет подкачает. Блин, жалею уже, что предзаказал. Ну ладно, если игра будет убогой, успокою себя, что подал болезным дебилам на лечение, но все-таки надежда есть и мой скромный вклад пойдет на развитие отечественной игровой индустрии.
Смотря какую часть они имеют ввиду. Если 1ю, то да, там боевка ультра дерьмо было, какое то га вно с попаданием в шарики для критов, не помню особо, но душила она знатно.
За месяц отполируют.. Верим. Похоже нас ждёт ещё перенос. 😆
убедится... релиз должен был быть когда? правильно в конце февраля, увидели что? правильно то что стартовый отрезок игры уже собрали но он сырой в апреле увидим что? правильно "я не я а игра не моя"
О, я тоже нашёл одну опечатку😄
Не понравился игрокам формат летсплея -они хотели увидеть именно от разработчиков, какой-нибудь пререндер и побольше лапши на уши..)
Свежо предание. Перенесут игру. Как пить дать перенесут.
Понятно, что разрабы хотят нормально доделать игру, но в столь сжатые временные рамки им физически это не удастся сделать. Я надеюсь, что им позволят перенести игру хотя бы на пол года, по продемонстрированному геймплею видно, что выпускать в таком виде игру точно нельзя это понимают разработчики, понимают игроки и надеюсь это понимают ИРИ.
Ну, там несколько месяцев явно не хватит, что бы до ума довести.
И да, формат презентации геймплея они выбрали неудачный.
А физику одежды завезут?
Теперь хоть понятно почему они так долго не хотели показывать геймплей))
Покажите мне руского на скрине)))
А разве не видно?
1) Это не скрин. 2) Бери хоть левого, хоть правого, а по середине медведь)
Ну если они ее до ума доведут, будет уровень Спайдерсов. Что в целом неплохо для начала.
Им до спайдеров как до луны.
Маловато конечно несколько месяцев для всего перечня проблем которые заметили в таком небольшом участке. Игре нужен збт и нежен был ещё минимум несколько месяцев назад
Сначала нужно натренироваться на создании более простых игр, а потом уже начинать разрабатывать что-то серьезное
Кто видел презентацию - там всё реально так плохо?
хуже
Для того, чтобы идти проверенным путём многих игровых гигантов - выпустил дерь*мо, продал его, а затем годами исправляешь то, что наворотил - нужно обладать финансовыми возможностями таких компаний. Вкладываешь в рекламу и обзорщиков уйму средств (можно даже больше чем в саму игру) - и вуаля - лохи повелись, купили и ждут. А простой дешевой демонстрацией дешевой поделки никакого положительного результата не добиться.
Да будет.
нус боёвка Ведьмака 3 ущербна говорили они :)
как побороть глаза смотрящие в пустоту "а давайте они ими в разные стороны вертеть будут"
"эта игра будет как призрак цусимы" только в формате руссы против ящеров
ждём либо перенос :) либо отечественный трэш
-размах на рубль а удар ладошкой по коровьей лепёшке-
очень жду новый выпуск игротрэша от беса :)
Сначала мы потом покажем гемплей...потом мы позже исправим качество гемплея.. Но зато вот вам предзаказы несите нам денежки... Мда
Ничего они толком не сделают до 4 апреля. В общем, сидим с вилами и факелами и ожидаем адреса куда выезжать по релизу игры. Проводить профилактическую беседу с разработчиками Смуты на предмет: Как можно было про***** деньги и не сделать ничего по - Факту.
Не знаю что они там хотят выпускать, но даже озвучка персонажей выполнена некачественно.
Несколько месяцев для переделки ВСЕЙ графики ? Нее, игра будет именно такой, какой ее показали.