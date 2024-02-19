Качество российской RPG "Смута" будет улучшено к релизу, разработчики игры ответили на негативную реакцию игроков

Московская студия Cyberia Nova, как и обещала, провела масштабную демонстрацию игрового процесса ожидаемой отечественной ролевой игры "Смута". Обещанный показ геймплея игры внезапно создал огромную волну недовольства игрой в сообществе геймеров. Многим пользователям, ожидающим релиз игры, не нужны сторонние блогеры и формат летсплея для демонстрации ключевых игровых механик. Кроме того, у игроков осталось множество вопросов по поводу финального качества "Смуты", которое, мягко говоря, смутило будущих покупателей RPG.

В комментариях к посту с демонстрацией геймплея "Смуты", наши пользователи отметили, что разработчики выбрали крайне неудачный подход к его публикации. Многим игрокам интересно было в первую очередь увидеть саму игру и услышать дополнительные сведения о ней от самих разработчиков. Формат летсплея явно не справился с этой задачей.

Представители Cyberia Nova не стали как-то явно реагировать на критику выбранного ими формата, поэтому поспешили успокоить недовольных игроков. По словам разработчиков, "Смута" находится еще на стадии полировки и у команды есть несколько месяцев исправить и улучшить проблемные участки.

В Cyberia Nova уже пообещали устранить найденные опечатки в тексте игры, а также улучшить визуальное качество. Как оказалось, в геймлейном ролике некорректно работала детализация некоторых объектов. Эту проблему должны устранить к выходу игры.

Релиз "Смуты" запланирован на 4 апреля для ПК. Авторы проекта напомнили игрокам, что они каждый день работают над совершенствованием своего проекта, а те, кто сомневается, могут всегда дождаться релиза, чтобы убедиться в качестве игры.