на главную
об игре
Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4.7 1 241 оценка

Клим Жуков: я не участвовал в разработке игры "Смута"

Simple Jack
Новости

Исторический реконструктор и контент-мейкер Клим Жуков заявил, что не принимал никакого участия в разработке «Смуты». Он сделал это в ответ на претензии, направленные в его адрес.

Заявления, которые написал Жуков:

Я никак и ни в какой форме не участвовал в разработке игры на всех этапах: от задумки до релиза. Меня там не было даже рядом и отвечать за всё плохое (и хорошее тоже) я не могу. О том, что я в разработке игры не задействован от слова никак, ваш покорный слуга говорил максимально прямым текстом все два года её разработки и неоднократно. Повторяю ещё раз, что можно легко проверить. Если кто-то считает, что это не так, после всех многократных моих заявлений, этому кому-то плевать на мои слова. Следовательно, мне плевать на мнение этого кого-то.Клим Жуков

По словам Жукова, он отвечал только за производство сериала из 10 эпизодов о Смутном времени, а также за историческую часть обучающего модуля на движке игры. В разработкой самой игры участия он не принимал.

Источник  
11
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
qweqwqwewqeewqqweqwedsads
4
Artery Kaulitz

Так он просто дополнительно пиарил проект своим участием, через годик и вовсе забудет про него

4
Dmitriy_1981

А, так обучающий модуль это другое... А я и думаю - нарисовать-то его могли и без участия, но голос-то его там все равно.

3
EvgenyEss

лукавит однозначно! игруха - читай го*нецо - провалилась и он отнекивается

2
fearmen11

к пуговицам претензии есть??

-1
Real Slim Shady

Он слишком много участвовал в создании игры, раз игра состоит только из лекций по истории.

1
Marc Crass

- Я спрашиваю, кто сшил костюм?!

- У нас поточное производство одежды. Вот она пуговицы пришивала. К пуговицам есть претензии?

- Нет. Пришиты так, что не оторвешь. Я спрашиваю, кто сшил костюм!

(Райкин-Жванецкий)

1
Space marine286

Ну дед как всегда ни при делах. Классика жанра для Клима Сраныча

0
В_о_л_ь_к_а

"Я никак и ни в какой форме не участвовал в разработке игры на всех этапах: от задумки до релиза. Меня там не было даже рядом "

0
HandsomeRed

Начал вилять буржуйским филеём)

0
Grimnebulin
0
fearmen11

довольно глупо историческим реконструктором предъявлять претензии. Их работа вполне ощутима она создает достоверную атмосферу. ПРичина провала Смуты это менеджеры проекта.

-2
hpi

Счёта проверить на наличие дянег.

-3
barabear

Офк ему заплатили, он же не за бесплатно снимал цикл смуты + озвучивал в игре, только это не имеет отношение к тому, что игра вышла плохой...

13
Gelyr barabear

Согласен, можно сказать он был актером озвучки и делал контент около даной темы, такими темпами можно и до технички докопаться, она своём роде тоже участвовала в разработке смуты.

5
DireErick

А при чем он тут. Он то точно не разраб. Там много актеров было задействовано. Засранцы это именно разрабы.

-3
fearmen11

нет менеджеры смуты

2
Space marine286

При том, что «Смута» изначально была крайне сомнительным проектом, особенно если подойти с позиций рациональной логики. Разрабы виноваты да нет сомнений, но кто просил актеров и Клима Сраныча учавствовать в подобном сомнительном мероприятии? Если так посмотреть на досье данных разработчиков, в каких серьезных проектах они участвовали в разработке, чтобы как сравнивать свою данную игру с Вндьмаком и Цюсимой?

0
AndralStormborn

Поздно переобуваться и отмазываться, он зашкварился пока пиарил это гуано)

-5
В_о_л_ь_к_а

Как прекрасно, что Жукова не пустили к разработке игры - это были самые мои худшие опасения. Таких польских казачков надо на пушечный выстрел не подпускать, или вот да, ставить на дополнительный исторический модуль который не подразумевает вольных пропагандистских толков.

Кстати, пока средства массовой вражьей пропаганд хаяли за то и это, а русские дурачки развесив уши им подпевали, они не заметили самого главного)) И это прекрасно!

-7