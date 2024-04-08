Клим Жуков: я не участвовал в разработке игры "Смута"

В лихую годину Смутного времени, когда Россия, истерзанная кровопролитными войнами и разорительными набегами, погрузилась во мрак безвластия и хаоса, боярин Юрий Милославский встаёт на защиту родной земли. В то время как простой люд страдает от голода и лишений, а враги рвут страну на части, он принимает судьбоносное решение — присоединиться к Нижегородскому ополчению, дабы положить конец смуте и вернуть Руси былое величие. Плечом к плечу с доблестными воинами Юрий сражается в легендарной Битве за Москву, не щадя своей жизни во имя высшей цели. Но сможет ли он, преодолев все трудности и искупив ошибки прошлого, покарать коварных врагов, объединить расколотое государство и подарить народу долгожданный мир?
Отправляясь в это приключение вместе с князем Милославским, игрок получает уникальную возможность погрузиться в атмосферу тех судьбоносных лет, когда решалась дальнейшая судьба России. Вам предстоит не только стать свидетелем, но и непосредственным участником ключевых событий, определивших государственное и политическое устройство страны на века вперёд. Пройдите по улицам древней Москвы, посетите Ярославль и Нижний Новгород — города, сыгравшие ключевую роль в истории Смутного времени. Окунитесь в гущу народных восстаний и дворцовых интриг, почувствуйте на себе тяжесть ратного труда и горечь потерь, неизбежных на полях сражений.
Создатели игры черпали вдохновение из романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Эта книга, ставшая первым в России историческим приключенческим романом, произвела настоящий фурор после публикации в 1829 году. Её популярность была столь велика, что переиздания следовали одно за другим, а сам роман оказал огромное влияние на развитие массовой литературы. Теперь же у игроков появляется уникальный шанс не просто перечитать знаменитые страницы, но и самим стать частью повествования, где история оживает во всех красках.
Разработчики игры уделили особое внимание достоверности исторических локаций, в которых разворачиваются ключевые события Смутного времени. Вы сможете исследовать как реально существующие, так и давно утраченные места, погружаясь в атмосферу эпохи с головой. А тщательно воссозданные костюмы, оружие и архитектура той эпохи перенесут вас в самое сердце Смутного времени, позволяя прочувствовать дух минувших веков.
Прохождение многих миссий предполагает вариативность — вам предстоит выбирать между открытым боем, скрытным проникновением или дипломатическими переговорами. Боевая система в игре отличается ритмичностью, позволяя быстро освоить основы, но при этом предлагая множество навыков и возможностей для любителей высокой сложности.
Так он просто дополнительно пиарил проект своим участием, через годик и вовсе забудет про него
А, так обучающий модуль это другое... А я и думаю - нарисовать-то его могли и без участия, но голос-то его там все равно.
лукавит однозначно! игруха - читай го*нецо - провалилась и он отнекивается
к пуговицам претензии есть??
Он слишком много участвовал в создании игры, раз игра состоит только из лекций по истории.
- Я спрашиваю, кто сшил костюм?!
- У нас поточное производство одежды. Вот она пуговицы пришивала. К пуговицам есть претензии?
- Нет. Пришиты так, что не оторвешь. Я спрашиваю, кто сшил костюм!
(Райкин-Жванецкий)
Ну дед как всегда ни при делах. Классика жанра для Клима Сраныча
"Я никак и ни в какой форме не участвовал в разработке игры на всех этапах: от задумки до релиза. Меня там не было даже рядом "
Начал вилять буржуйским филеём)
довольно глупо историческим реконструктором предъявлять претензии. Их работа вполне ощутима она создает достоверную атмосферу. ПРичина провала Смуты это менеджеры проекта.
Счёта проверить на наличие дянег.
Офк ему заплатили, он же не за бесплатно снимал цикл смуты + озвучивал в игре, только это не имеет отношение к тому, что игра вышла плохой...
Согласен, можно сказать он был актером озвучки и делал контент около даной темы, такими темпами можно и до технички докопаться, она своём роде тоже участвовала в разработке смуты.
А при чем он тут. Он то точно не разраб. Там много актеров было задействовано. Засранцы это именно разрабы.
нет менеджеры смуты
При том, что «Смута» изначально была крайне сомнительным проектом, особенно если подойти с позиций рациональной логики. Разрабы виноваты да нет сомнений, но кто просил актеров и Клима Сраныча учавствовать в подобном сомнительном мероприятии? Если так посмотреть на досье данных разработчиков, в каких серьезных проектах они участвовали в разработке, чтобы как сравнивать свою данную игру с Вндьмаком и Цюсимой?
Поздно переобуваться и отмазываться, он зашкварился пока пиарил это гуано)
Как прекрасно, что Жукова не пустили к разработке игры - это были самые мои худшие опасения. Таких польских казачков надо на пушечный выстрел не подпускать, или вот да, ставить на дополнительный исторический модуль который не подразумевает вольных пропагандистских толков.
Кстати, пока средства массовой вражьей пропаганд хаяли за то и это, а русские дурачки развесив уши им подпевали, они не заметили самого главного)) И это прекрасно!