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Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4 1 854 оценки

Новая озвучка, переработанные квесты и сотни правок: для "Смуты" вышло крупное обновление 2.1.0

butcher69
Новости

Разработчики экшен-RPG «Смута» выпустили финальный крупный патч 2.1.0, который исправляет множество ошибок и улучшает игру.

После выхода «Смута» столкнулась с критикой, но студия продолжила активно работать над проектом. Патч 2.1.0 стал последним крупным обновлением, после которого будут выходить только технические исправления.

Разработчики внесли более 400 изменений, включая новую озвучку, доработанные квесты и улучшенную анимацию кат-сцен. С полным списком изменений и исправлений патча можно ознакомиться вот здесь.

Ключевые изменения

  • Полная переозвучка: все 168 персонажей получили новые голоса.
  • Обновленные квесты: переписаны диалоги, улучшены анимации, переработано более 100 заданий.
  • Исправления в графике: улучшены текстуры персонажей и NPC, оптимизированы растительность и кат-сцены.
  • Исправления боевой системы: устранена ошибка, мешавшая использовать блок после загрузки игры.
Создатели "Смуты" приступили к разработке продолжения

Вчера авторы сообщили о старте работ над продолжением.

5
47
Комментарии: 47
Ваш комментарий
211186

Не хочу никого обидеть, но как на ЭТО смотреть после КС2 и тем более играть, я даже не представляю

12
Александр Гоголев

ну ничего себе ты задвинул, таких игр как кингдам кум 2 по пальцам одной руки можно пересчитать. Ну ничего себе у тебя требования к разрабам. Может Авовед тоже должен был быть на там же уровне? Или Драгон Эдж фейлгуард? В отличии от них у Смуты хотябы графон на уровне, а не мыло мультяшное.

-2
LukotakinaZ

Контр страйк 2 совсем другого жанра, игры несравнимы

4
Janekste Александр Гоголев
Может Авовед тоже должен был быть на там же уровне? Или Драгон Эдж фейлгуард?

Да, должны были. На разработку названных тобою игр потратили колоссальное количество бабок, а на разработку Kingdom Come Deliverance 2 всего лишь 40 миллионов баксов... Почему игра за 40 миллионов гораздо качественнее?

В отличии от них у Смуты хотябы графон на уровне, а не мыло мультяшное.

А ещё Смуту сделали за 2 года фактически, но Драгон Эдж фейлгуард делали 10 лет... Так почему же я не должен ожидать высокого качества от игры, находящейся 10 лет в разработке?

ну ничего себе ты задвинул

Он задвинул вполне адекватные справедливые требования. За жалкие 40 миллионов баксов разработчики сделали Kingdom Come Deliverance 2 - шедевр! А другие студии тратят по 800 миллионов баксов и получается Concord. Сидят 10 лет делают игру и получается убогий Драгон Эдж фейлгуард... Неужели ты всерьёз считаешь нормальным оправдывать низкое качество игр при колоссальных бюджетах?

0
Kirillgn

а при чём здесь контр страйк 2?

0
Mankar Camoran

Да пускай делают, че вы разнылись. А то у нас народ уже американскую историю знает лучше нашей. Хоть какая-то польза.

5
hastell

Какая у америки история? Они существуют лет 300 всего

0
Kirillgn

что ты несешь?

1
Пользователь ВКонтакте

// Мистер Бёрнс

4
Langlitz

Смех смехом, но может она в игру превратится, чем черт не шутит.

4
hastell

Озвучка уже хороша. Была кринж лютый

0
Snake2105
1
KANSERVATOR

кингдомс смутос

0
KabbalisticJerry

Выглядит как заклинание. Кого призываем? Минина? Пожарского? Или кого получится? :)

5
Friedrich Woltmann KabbalisticJerry

медведьева, который пердеть научит

-4
GullibleCelia

Нафиг нужно - скажем дружно)

0
vzmJack

А на сколько смутная сейчас игра? А то боюсь со своим зрением увижу слишком смутную картину

0
hastell

8/10, сначала была 1/10

-1
Piccolo Daimao Jr

Я так понимаю допилили её,теперь можно попробовать сыграть.

0
антон фекалисимо

теперь можно играть! я уже игру прошёл но перепройду ещё раз ради озвучки новой,больше у игры проблем не вижу

0
В_о_л_ь_к_а

Почему разрабы не добавили украинский язык в игру? Как Чёрное море копать - так это они с радостью, а как мову - так в кусты? Сыкло.

0
Janekste

Круто, конечно, что Смута наконец вышла из раннего доступа, но, как бы положительно я ни относился к Смуте, всё же после шикарной Kingdom Come Deliverance 2 я не могу играть больше в Смуту. Кто-то скажет, что я зажрался. А я скажу, что я просто поиграл в Kingdom Come Deliverance 2 и получил от неё всё, чего мне не хватало в Смуте. Поэтому я просто удалил Смуту и не хочу больше к ней возвращаться.

Тем не менее, я ожидаю, что разработчики учли все свои ошибки и не повторят их при разработке Смуты 2. Очень надеюсь, что эти разработчики со второй попытки будут пытаться делать не своего ведьмака с призраком цусимы(такая идея априори провальна), а свою "смутную Kingdom Russia" сделают во второй части(в смысле уделять внимание ролевому отыгрышу, иммерсивности). Я буду ждать Смуту 2 с нетерпением.

Я считаю неправильным лить вёдра помоев на Смуту. Просто эта игра не того уровня, которого ожидали многие игроки. Вот и всё. Но потенциал у неё большой. Главное, чтобы разработчики не повторили старые ошибки при разработке Смуты 2, не устану повторять. И тогда всё будет супер!

Ассеты у них уже есть. По факту, тупо строй из ассетов новые локации и просто собирай геймплей. Теперь они не с нуля будут начинать. Именно поэтому Смута 2 может получиться. Главное старых ошибок не повторять. Тогда не придётся потом по 300 раз всё переозвучивать и по 200 раз переделывать квесты. Опыта набрались, а теперь и игру можно делать - СМУТА 2.

0
hastell

Начал сначала, озвучка хороша стала, голоса топ, эмоции в голосе хороши. Боёвка наконец то не как в замедленном дейсвии, улучшилась раз в 10. Графика норм. Но в некоторых как сценах артифакты какие то.

0
WarCraf4er

Выпустите в стиме с 90% скидкой, и тогда куплю по приколу

0
csander2025

срань

-1
Kirillgn

кому нужна эта бродилка? сняли бы сериал или аниме уж на крайний случай. а игру бы лучше сделали в стиле фэнтези, с древнерусской мифологией. выполняли бы квесты от бабы яги на болотах, дрались бы со всякий нечестью в березовых рощах. а финальный бой был бы с кощеем, в каком-нибудь новгородском дворце. Вот и была бы вам замена ведьмаку, а по итогу получили просто бродилку...

-1
Беркут Слеер

Мы строили строили и наконец построили, умения и труд все перетрут, один вопрос зачем и для кого; если основная проблема продаж, это низкая оптимизация игры, а так же то, что при высоких требованиях к ресурсам возможности движка даже на треть не раскрыты.

-3
Кей Овальд

Ну шо, оно теперь игра?

-3
LukotakinaZ

Не будет оно никогда игрой, слишком много диалогов, слишком мало геймплея и слишком маленький бюджет. Им бы ее бросить и со всеми отзывами и опытом 2 часть делать, там уже может и что-то получиться

0
Пользователь ВКонтакте

А могут выпустить патч чтобы на_уй она исчезла // Mr Anderson

-4
Friedrich Woltmann

ахах

-3
Пользователь ВКонтакте

Неужели кто то в нее играет? 😁 // Василий Горский

-6
Пользователь ВКонтакте

Те кто смотрит рен-тв в нее играют 😂 // Mr Anderson

-6
Пользователь ВКонтакте

Василий, Прошёл её четыре раза. В разы лучше неоптимизированного деливеронса 2, как по атмосфере, так и в плане интересного геймплея. // New Show

-7
Пользователь ВКонтакте

Нет, таких нет. Но вот ботяр в комментах из группы, брызжущих кипятком, полным полно) // Suhogruz Suhogruzovich

3
LukotakinaZ Пользователь ВКонтакте

Причем тут вообще Рен-ТВ? Как смута связана с инопланетным и паранормальным?

2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Да я думаю даже они побаиваются играть😁 // Василий Горский

0
MNM 1985

))

-8
Пользователь ВКонтакте

Топчиковая игра с лучшей атмосферой древней Руси👍 // New Show

-11
Пользователь ВКонтакте

Слыш... Сколько платят и как устроится к вам? 🤫 // Александр Королёв

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

В клуб по покеру? // New Show

-2
Пользователь ВКонтакте

🤡🖕 // Vengel Bryde

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

?si=JQWNag_wBPTQMY9g // New Show

-4
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

🖕 // New Show

-1