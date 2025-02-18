Новая озвучка, переработанные квесты и сотни правок: для "Смуты" вышло крупное обновление 2.1.0

Разработчики экшен-RPG «Смута» выпустили финальный крупный патч 2.1.0, который исправляет множество ошибок и улучшает игру.

После выхода «Смута» столкнулась с критикой, но студия продолжила активно работать над проектом. Патч 2.1.0 стал последним крупным обновлением, после которого будут выходить только технические исправления.

Разработчики внесли более 400 изменений, включая новую озвучку, доработанные квесты и улучшенную анимацию кат-сцен. С полным списком изменений и исправлений патча можно ознакомиться вот здесь.

Ключевые изменения

Полная переозвучка: все 168 персонажей получили новые голоса.

Обновленные квесты: переписаны диалоги, улучшены анимации, переработано более 100 заданий.

Исправления в графике: улучшены текстуры персонажей и NPC, оптимизированы растительность и кат-сцены.

Исправления боевой системы: устранена ошибка, мешавшая использовать блок после загрузки игры.

Вчера авторы сообщили о старте работ над продолжением.