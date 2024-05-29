Обновление 1.0.6 для "Смуты" исправляет более 60 ошибок и улучшает боевку

С момента релиза масштабной отечественной игры "Смута" прошло уже больше одного месяца, и сегодня проект получает очередное массивное обновление. Третий по счёту патч вносит десятки различных исправлений, улучшает спорные аспекты игры и обновляет общий баланс игрового процесса, о чём просили игроки с первого дня выхода. С этим апдейтом игра переезжает на версию 1.0.6 и обещает стать намного стабильнее для прохождения.
Студия Cyberia Nova в этом обновлении решила сосредоточиться на проблемных квестах. В патч включено 66 исправлений, связанных с работоспособностью заданий и различных игровых систем. Кроме того, были затронуты элементы боевой системы. Парирование и блок были изменены с учётом пожеланий игроков. Ниже вы можете ознакомиться с полным списком изменений в патче 1.0.6:
Боевая система:
- Изменена работа парирования.
- Изменена работа блока в бою. Игрок может ставить блок сразу после активного хита.
- Блок в бою теперь прерывает перемещение.
Визуальная составляющая:
- Исправлены нечеткие текстуры дороги после загрузочного экрана.
Звук
- Добавлены диалоги между NPC с профессией и прохожими.
- Добавлены звуковые эффекты для NPC.
- Проведена оптимизация звуков кабаков на локациях.
Управление:
- Изменилась кнопка активации блока при использовании клавиатуры и геймпада.
Геймдизайн:
- Обновлены NPC на локациях Лагерь под Москвой, Летняя Заимка, Окрестности Нижнего Новгорода, Зимняя Заимка.
- Изменена визуализация перехода дня и ночи.
- Исправлена проблема, когда NPC не реагировали на брошенный камень.
- Исправлена ситуация, когда при небольшом отклонении стика геймпада игрок медленно перемещался в бою.
- Исправлена проблема, когда NPC на заставах сразу выводят игрока после попадания в зону зрения из режима скрытности.
- Исправлена проблема с отображением слотов сохранений.
- Исправлена проблема, при которой не сохранялся уровень сложности при загрузке сохранения.
- Исправлена проблема хардлока, который вешался на лошадь, при поездке.
- Исправлена проблема, когда при посадке и спешивании с лошади исчезновение лошади было заметно игроку.
Баги:
- Исправлена проблема, вызывавшая краш на старте игры, если не удается найти консольные переменные графики.
- Исправлена проблема, когда после разговора с двигающимися квестовыми персонажами, игрока телепортировало в другую точку.
- Исправлена проблема в квесте «Спасение москвича», когда после диалога с Власьевым квест не продолжался.
- Исправлена проблема, в квесте «Спасение москвича», когда после разговора с Власьевым игрок проваливался под карту.
- Исправлена проблема в квесте «Проблемные наемники», когда пропадало управление персонажем после победы над наемниками.
- Исправлена проблема в квесте «Свободная дорога для Ирены», когда игрок не мог выйти из боевого режима.
- Исправлена проблема в квесте «Письма Ирены», вызывавшая софтлок диалога с Иреной.
- Исправлена проблема, когда пропадал Пожарский при загрузке сохранений в процессе прохождения сказочного леса.
- Исправлена проблема в квесте «Остановить свадьбу», когда после загрузки созданных вручную сохранений квест нельзя было завершить.
- Исправлена проблема в квесте «Благословение для ополчения», когда невозможно было завершить квест если использовать сохранения, сделанные после квеста «Покушение».
- Исправлена проблема в квесте «Благословение для ополчения», когда после загрузки ручного сохранения невозможно было войти в индор к настоятелю.
- Исправлена проблема в квестах «Свободная дорога для Ирены», «Письма Ирены», когда после загрузки созданных вручную сохранений квестовые маркеры переставали работать.
- Исправлена проблема в квесте «Монастырский клад», когда в доме Стремоуховых появлялся второй враждебный NPC Семен.
- Исправлена проблема, когда было невозможно выйти из диалога с казачьим богатырём.
- Исправлена проблема, когда у врагов произвольно переставала отображаться полоска здоровья.
- Исправлена проблема в квесте «Пропавший Алексей», когда не прорисовывалось платье Насти в диалоге.
- Исправлена проблема, когда убитые ранее враги оживали при загрузке сохранения.
- Исправлена проблема в ряде квестов, когда NPC воскресали после загрузки автосохранений.
- Исправлена проблема, когда в деревне Михайловская Слобода постоянно отображался не привязанный к квесту квестовый маркер.
- Исправлена проблема, когда квестовый маркер этапа «Поговорить с женой Стремоухова» квеста «Родня друзей» не появлялся на карте и вел в точку на неигровой территории.
- Исправлена проблема в квесте «Трудная встреча», приводившая к вылету игры в доме Кручины.
- Исправлена проблема в квесте «Спасение стрельцов», когда у двери отсутствовали засовы.
- Исправлена проблема, когда можно было взаимодействовать со складом пороха до появления квестовой задачи.
- Исправлена проблема в квесте «Остановить свадьбу», когда можно было бесконечно получать параметр гнев и милость в диалоге с пленником.
- Исправлена проблема в квесте «Знакомство со Стремоуховым», вызывавшая софтлок, если начать бой с Семёном обладая минимумом здоровья.
- Исправлена проблема, при которой дублировались модели лошадей в конюшне Заимки.
- Исправлена проблема, блокировавшая прохождение квеста «Поиск себя», если убить медведя перед разговором с Иринархом.
- Исправлена проблема, при которой было невозможно выполнить ряд квестов после смены дня и ночи.
- Исправлена проблема в квесте «Агенты Заруцкого», при которой после загрузки сохранения постоянно появлялись враги.
- Исправлена проблема, когда на одной из застав локации «Логово речных воров» во время тревоги в лесу зависал патруль.
- Исправлена проблема, когда при разговоре с Хитрым Шишом происходил телепорт.
- Исправлена проблема, когда лошадь скидывала игрока после наступления дня.
- Исправлена проблема, при которой общее название пресета качества графики менялось на аналогичное вместе с изменением настройки размытия движения.
- Исправлена проблема, при которой ночью во время диалога с немецкими наемниками образовывались излишние тени на лице модели Юрия.
- Исправлена проблема, при которой в квесте «Снабжение шишей» игрок мог сменить образ в сторожках до прохождения квеста «Спасение Алексея».
- Исправлена проблема, когда модель Прохора оставалась висеть в воздухе после окончания кат-сцены.
Опять очередной патч к ЭТОМУ?
Оно всё равно не оживёт.
Перепись тех, кто не брал игру и очень ей недоволен объявляю открытой!