Официально: авторы "Смуты" обновят озвучку и внесут ряд изменений в сценарий и диалоги

Студия Cyberia Nova объявила о планах обновить озвучку ролевого экшена «Смута». Новые голоса появятся в игре «уже скоро», а записью займётся студия «Бука». Разработчики сообщили об этом в своих социальных сетях, подтвердив слухи, которые ранее распространял актёр Егор Васильев, известный по роли Ви в русской версии Cyberpunk 2077.

Cyberia Nova также планирует внести ряд изменений в сценарий и диалоги. Эти обновления потребуют новой озвучки, которую игроки смогут услышать в ближайших патчах. Подробностей о конкретных изменениях в сценарии пока нет.

Егор Васильев ранее критиковал оригинальную озвучку «Смуты», называя её «халтурной». Разработчики, после первоначальной защиты своей работы, всё же решили прислушаться к отзывам и переработать озвучку.