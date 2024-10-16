Официально: авторы "Смуты" обновят озвучку и внесут ряд изменений в сценарий и диалоги

Студия Cyberia Nova объявила о планах обновить озвучку ролевого экшена «Смута». Новые голоса появятся в игре «уже скоро», а записью займётся студия «Бука». Разработчики сообщили об этом в своих социальных сетях, подтвердив слухи, которые ранее распространял актёр Егор Васильев, известный по роли Ви в русской версии Cyberpunk 2077.
Cyberia Nova также планирует внести ряд изменений в сценарий и диалоги. Эти обновления потребуют новой озвучки, которую игроки смогут услышать в ближайших патчах. Подробностей о конкретных изменениях в сценарии пока нет.
Егор Васильев ранее критиковал оригинальную озвучку «Смуты», называя её «халтурной». Разработчики, после первоначальной защиты своей работы, всё же решили прислушаться к отзывам и переработать озвучку.
Как сказал великий авиаконструктор:
Если вам вдруг когда-нибудь покажется, что вы занимаетесь чем-то бесполезным, то просто вспомните, что где-то есть люди, которые занимаются сценарием и диалогами Смуты.
Сколько ещё доделывать игру интересно будут!?)
Cyberpunk 2077 три года доделывали. 😂
Кощея с Горынычем добавьте и все! игра окупится , желательно чтоб на Милляра похож был
Астанавитесь! // Даниэль Константинов
все вспоминаю это "да будет"
а вот это повод перепройти с обновлённой озвучкой, что бы насладиться студённнааая! от главного героя