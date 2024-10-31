Освобождение московского Кремля от поляков покажут в новом бесплатном приложении про Смутное время

Совсем скоро, 4 ноября, компания «Сайберия Нова» выпустит новое образовательное приложение «Смутное время: Белый город». Проект, созданный при поддержке Института развития интернета, расскажет о решающих сражениях Народного ополчения в Китай-городе и московском Кремле.

Белый город, исторический район в самом сердце Москвы, стал в 1612 году ареной жёстких боёв за освобождение столицы. Именно здесь войска под командованием Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского нанесли решающий удар по польским интервентам, положив конец Смутному времени.

В приложении пользователей ждёт настоящее погружение в военное дело начала XVII века. Можно будет пообщаться как с русскими воинами, так и с иностранными наёмниками, разобраться в хитростях осадного дела и партизанской тактике лесных шишей. А ещё узнать, кого называли «детьми боярскими» и зачем нужен был «гуляй-город». Разработчики особо постарались с деталями — все костюмы, оружие и постройки воссозданы максимально точно.

«Смутное время: Белый город» станет уже четвёртым приложением в серии, к которой также относятся другие — про события в Нижнем Новгороде, Ярославле и Москве. Кстати, все части можно скачать бесплатно — как на официальном сайте, так и на площадке VK Play.