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Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4 1 855 оценок

Представлен дебютный трейлер дополнения "Земский собор" для экшена "Смуты"

butcher69
Новости

На днях экшен "Смута" получил свое заключительное обновление, а сегодня, в годовщину избрания Михаила Федоровича Романова на российский престол, студия Cyberia Nova сперва поделилась первыми подробностями, а затем представила дебютный трейлер своего нового дополнения — "Земский собор". Это дополнение будет представлять собой самостоятельный проект, который разворачивается после завершения основного сюжета игры.

Авторы "Смуты" раскрыли подробности о сюжетном дополнении "Земский собор"

Действие "Земского собора" сосредоточено вокруг казака Кирши, оказавшегося в центре политических интриг в конце Смутного времени. Разработка дополнения началась еще летом 2024 года, однако точная дата релиза пока не объявлена.

Это принципиально новый продукт, с новыми механиками движений, анимации действий, атаки и защиты в бою, а логика некоторых игровых реакций определяется искусственным интеллектом..
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Docek Zuboskalik

Для ЭКШЕНА! ахахахха

3
Фанат Миты

после 15 минут проведённый в обдуманье того что мне следует написать по поводу этого дополнения я почувствовал что прошёл под водой...

0
Great-heartedElio

Какой экшен, смута это же соулс-лайк

0
AlexFoRestor

иммёрсив-сим скорее

0