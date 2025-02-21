Представлен дебютный трейлер дополнения "Земский собор" для экшена "Смуты"

На днях экшен "Смута" получил свое заключительное обновление, а сегодня, в годовщину избрания Михаила Федоровича Романова на российский престол, студия Cyberia Nova сперва поделилась первыми подробностями, а затем представила дебютный трейлер своего нового дополнения — "Земский собор". Это дополнение будет представлять собой самостоятельный проект, который разворачивается после завершения основного сюжета игры.
Действие "Земского собора" сосредоточено вокруг казака Кирши, оказавшегося в центре политических интриг в конце Смутного времени. Разработка дополнения началась еще летом 2024 года, однако точная дата релиза пока не объявлена.
Это принципиально новый продукт, с новыми механиками движений, анимации действий, атаки и защиты в бою, а логика некоторых игровых реакций определяется искусственным интеллектом..
Для ЭКШЕНА! ахахахха
после 15 минут проведённый в обдуманье того что мне следует написать по поводу этого дополнения я почувствовал что прошёл под водой...
Какой экшен, смута это же соулс-лайк
иммёрсив-сим скорее