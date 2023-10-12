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Смута февраль 2024 г.
6.1 407 оценок

Представлен новый геймплейный тизер отечественной ролевой игры "Смута"

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butcher69
Новости

Ролевой экшен "Смута", разрабатываемый российской студией Cyberia Nova, обзавелся свежим геймплейным тизером.

Видео было опубликовано разработчиками в социальных сетях. В ролике авторы продемонстрировали боевые стычки и некоторые сюжетные сцены. В основе сюжета - книга писателя XIX века Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году".

Проект планируют выпустить в феврале 2024 года

20
32
Смута
февраль 2024 г.
Комментарии: 32
Ваш комментарий
GullibleCelia

Пускай меня заминусят, но выглядит достаточно скучно.. На фоне игр, где у персов есть разные способности или интересные миры, это выглядит пресно.

12
Комментарий удален
GullibleCelia Shеpard

но на примере того же Атомика Харт было же понятно, что можно сделать что-то в близком нам сеттинге и при этом все классно обыграть... Почему тут то не додумались сделать каких-то интересных фишек

-3
Floww

Как то сыровато пока выглядит...

10
KANSERVATOR

боёвка напомнила русов против ящуров

4
СнопакДоминатор

Это ты про зажим и обстрел спермой?

0
Skankhunt42

Там она и то лучше сделана

-1
k0les0

доработали, так сказать))

0
Artery Kaulitz

Русы против Ящеров это же демка Смуты ( ͡° ͜ʖ ͡°)

1
Alex40001

ну да финты крутить к врагу спиной поворачиваться в реале его в капусту порубили бы.

Motion Capture и не пахнет

0
DANTE FAIR

да это полнейшее дepьмище, ещё с первых роликов и скринов это было понятно, я в axye с тех гoвнoeдов, которые за этот биомусор топят и верят в то, что это будет даже просто средненькая игрушка, мне вас жаль. если с атомным сердцем всё было ясно с первых кадров, что как минимум это будет визуально классно, то в смуте убог каждый элемент, деньги налогоплательщиков в унитаз смыли.

4
Shеpard
3
BioHoHoL

Мне его даже увидеть не удалось...Первый раз за очень долгое время увидел такую ошибку:

0
Rаyden BioHoHoL

Тот редкий случай, когда понимаешь, что ПГ-шный плеер не так уж плох...

1
FlufflePuff

Господи, ну и херота. Лучше бы на аутсорс тенсенту отдали, за те же деньги дрочильня лучше бы выглядела.

1
Alex40001

а о чем тут можно говорить если студия 3 в ряд и такая заявляет мы ща как сделаем игрульку ааааааа класса как вееедмак и ассин да как же это будет отвратно ой отрадно

1
rexstorz

Графика норм, геймплей сойдет главное, чтобы рпг составляющая была сделана отлично.
И с историчностью не перешли в самовыпячивание.
А что вы ждали от команды для которых это первый совместный продукт ?)
Как выйдет, заценим, а там и выводы можно сделать .)
Меньше хайпа больше прагматизма.

1
FearlessUstin
Проект планируют выпустить в феврале 2024 года

Судя по ролику там и конь не валялся , увиденное можно сравнить с Готикой 3 которая вышла в 2006, там такие анимации

1
Wolfenstein

рф игровая индустрия переживает второе рождение, в 90х начале 00х всякий кал выпускали но было и пара нормальных проектов и казалось бы ща там еще десяток лет и хороших тем будет больше а нифига… сдохла индустрия и вот вновь второе пришествие кала , ну может хоть теперь лет чрез 10 опять в ад все не отъедут

0
FlufflePuff

Все эти студии делаются для распила бабла, такой трейлер можно было бы показать в году так 2000. И было бы норм. Но сейчас это просто мусор. Это даже не инди игра. Это какой-то позор.

1
6363

Ну прогресс есть, надеюсь выйдет годная игра.

0
Алан Битаров

Какие же у них каменные лица и медленные анимации. Могли хотя бы мимику добавить. Хотя все еще впереди.

0
RESPEKTROMETR

ну и кривулька абы как...

0
ДЕНИСКА_омск

Чет они ващще не продвинулись в графоне и анимации

0
211186

Вроде плавненько всё

0
Alex40001

мда... попилили ... напили... из пресетов собрали ... минимальные системные будут от 7700/4070

-1
Nixs

там пилить нечего было , ты видел бюджет у игры ? (5 лямов бачинских ) у западных инди игр бюджеты выше , вот и смута будет инди игрой , а хорошей или плохой поглядим

0
Janekste

Однозначно годнота. Я прям влюбился в картинку. Выглядит мощно. Не удивлюсь, если Смута переплюнет даже Ведьмака 2 по качеству. Говорю именно о втором ведьмаке, потому что Смута именно на него похожа на данный момент, я считаю. И хотя боёвку показывают мало, но смотрится поинтереснее, чем в последнем ведьмаке 3. Походу разрабы правда понимают как сделать боёвку хорошо. Но спецэффектов взмаха ударов клинков пока не хватает. В видео это сразу бросается в глаза. Но в остальном однозначно годнота. Я доволен увиденным.

-1
TAPAKAH222
0
askazanov

Ну что ж, интересно.)

-2
Protocol10

Проект планируют выпустить в феврале 2024 года

Выпустить на чем? На телефоны, на свитч, на PS5? Почему я должен сидеть и думать на какой платформе его выпустят?

-5
NedmeS

Отечественная разработка, так что PC master race

1
Janekste

То есть ты на сайте PG на странице игры не можешь посмотреть список платформ, на которых будет релиз? Так сложно вверху сайта тыкнуть на название игры Смута рядом с заголовком новости? Короче, зачем флудишь? По делу есть, что сказать?

1