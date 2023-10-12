Представлен новый геймплейный тизер отечественной ролевой игры "Смута"

Ролевой экшен "Смута", разрабатываемый российской студией Cyberia Nova, обзавелся свежим геймплейным тизером.
Видео было опубликовано разработчиками в социальных сетях. В ролике авторы продемонстрировали боевые стычки и некоторые сюжетные сцены. В основе сюжета - книга писателя XIX века Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году".
Проект планируют выпустить в феврале 2024 года
Пускай меня заминусят, но выглядит достаточно скучно.. На фоне игр, где у персов есть разные способности или интересные миры, это выглядит пресно.
но на примере того же Атомика Харт было же понятно, что можно сделать что-то в близком нам сеттинге и при этом все классно обыграть... Почему тут то не додумались сделать каких-то интересных фишек
Как то сыровато пока выглядит...
боёвка напомнила русов против ящуров
Это ты про зажим и обстрел спермой?
Там она и то лучше сделана
доработали, так сказать))
Русы против Ящеров это же демка Смуты ( ͡° ͜ʖ ͡°)
ну да финты крутить к врагу спиной поворачиваться в реале его в капусту порубили бы.
Motion Capture и не пахнет
да это полнейшее дepьмище, ещё с первых роликов и скринов это было понятно, я в axye с тех гoвнoeдов, которые за этот биомусор топят и верят в то, что это будет даже просто средненькая игрушка, мне вас жаль. если с атомным сердцем всё было ясно с первых кадров, что как минимум это будет визуально классно, то в смуте убог каждый элемент, деньги налогоплательщиков в унитаз смыли.
Мне его даже увидеть не удалось...Первый раз за очень долгое время увидел такую ошибку:
Тот редкий случай, когда понимаешь, что ПГ-шный плеер не так уж плох...
Господи, ну и херота. Лучше бы на аутсорс тенсенту отдали, за те же деньги дрочильня лучше бы выглядела.
а о чем тут можно говорить если студия 3 в ряд и такая заявляет мы ща как сделаем игрульку ааааааа класса как вееедмак и ассин да как же это будет отвратно ой отрадно
Графика норм, геймплей сойдет главное, чтобы рпг составляющая была сделана отлично.
И с историчностью не перешли в самовыпячивание.
А что вы ждали от команды для которых это первый совместный продукт ?)
Как выйдет, заценим, а там и выводы можно сделать .)
Меньше хайпа больше прагматизма.
Судя по ролику там и конь не валялся , увиденное можно сравнить с Готикой 3 которая вышла в 2006, там такие анимации
рф игровая индустрия переживает второе рождение, в 90х начале 00х всякий кал выпускали но было и пара нормальных проектов и казалось бы ща там еще десяток лет и хороших тем будет больше а нифига… сдохла индустрия и вот вновь второе пришествие кала , ну может хоть теперь лет чрез 10 опять в ад все не отъедут
Все эти студии делаются для распила бабла, такой трейлер можно было бы показать в году так 2000. И было бы норм. Но сейчас это просто мусор. Это даже не инди игра. Это какой-то позор.
Ну прогресс есть, надеюсь выйдет годная игра.
Какие же у них каменные лица и медленные анимации. Могли хотя бы мимику добавить. Хотя все еще впереди.
ну и кривулька абы как...
Чет они ващще не продвинулись в графоне и анимации
Вроде плавненько всё
мда... попилили ... напили... из пресетов собрали ... минимальные системные будут от 7700/4070
там пилить нечего было , ты видел бюджет у игры ? (5 лямов бачинских ) у западных инди игр бюджеты выше , вот и смута будет инди игрой , а хорошей или плохой поглядим
Однозначно годнота. Я прям влюбился в картинку. Выглядит мощно. Не удивлюсь, если Смута переплюнет даже Ведьмака 2 по качеству. Говорю именно о втором ведьмаке, потому что Смута именно на него похожа на данный момент, я считаю. И хотя боёвку показывают мало, но смотрится поинтереснее, чем в последнем ведьмаке 3. Походу разрабы правда понимают как сделать боёвку хорошо. Но спецэффектов взмаха ударов клинков пока не хватает. В видео это сразу бросается в глаза. Но в остальном однозначно годнота. Я доволен увиденным.
Ну что ж, интересно.)
Проект планируют выпустить в феврале 2024 года
Выпустить на чем? На телефоны, на свитч, на PS5? Почему я должен сидеть и думать на какой платформе его выпустят?
Отечественная разработка, так что PC master race
То есть ты на сайте PG на странице игры не можешь посмотреть список платформ, на которых будет релиз? Так сложно вверху сайта тыкнуть на название игры Смута рядом с заголовком новости? Короче, зачем флудишь? По делу есть, что сказать?