на главную
об игре
Смута 26.02.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица
5.9 539 оценок

Предзаказы российской RPG "Смута" открылись за рубежом

Simple Jack
Новости

Студия Cyberia Nova официально анонсировала открытие предзаказов российской RPG «Смута» за пределами России. Теперь предзаказать игру можно за рубежом, включая другие страны СНГ.

Полного списка стран пока нет. Иностранцам будет доступна русскоязычная версия «Смуты», а покупку можно будет проводить только через карты российских банков:

Привет, бояре! Вы часто спрашивали нас, можно ли будет купить «Смуту» за границей? Мы говорили, что планируем обсудить с VK Play открытие продаж за рубежом для русскоязычной версии игры. Обсудили и сделали. Теперь на «Смуту» можно оформить предзаказ не только в России и на территории СНГ, но и в зарубежных странах. Версия пока только русскоязычная. Для покупки будет необходима учетная запись VK Play и карта российского банка. Также игру можно будет получить в качестве подарка от друзей и родственников.Cyberia Nova

Полноценный релиз «Смуты» запланирован на 26 февраля 2024 года на цифровой площадке VK Play, а тест игры должен стартовать в начале февраля. Предзаказ тайтла можно сделать по цене в 1 612 рублей. Акция ограничена по времени.

Источник  
-3
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Cryo1986

с торрента эту поделку скачаю

3
Madiark

Я даже скачивать побрезгую

0
Famiclone

Зомбированные бульбашами тут как тут

-7
Cryo1986 Famiclone

бибу и бобу не смотрю

-1
pokemonizm

качать это?

-1
muxamor2011

Шок комбо))))))

2
211186

Ну круто же😂🤦🏻‍♂️

0
IndecisiveBeast

сниккерсни, комбони, наверни. Да, исконно русские слова

0
Кроллег
Теперь на «Смуту» можно оформить предзаказ не только в России и на территории СНГ, но и в зарубежных странах. Версия пока только русскоязычная. Для покупки будет необходима учетная запись VK Play и карта российского банка.

А раньше что, при соблюдении таких условий нельзя было купить?

0
Кей Овальд

Ну... хотя бы нет такого уродства когда для России только ВК, а для остальных Стим. Все будут страдать в ВК.

0
Fedmoped

Будет годно - купим где угодно) Не будет - так и торрент не понадобиться.

0
CAN I HABE PIZZA PLS
Иностранцам будет доступна русскоязычная версия «Смуты», а покупку можно будет проводить только через карты российских банков. Для покупки будет необходима учетная запись VK Play и карта российского банка

🤡🤡🤡

Они ГТА6 делают, которую купит кто угодно и где угодно или какой-то отечественный высер на недопиленных бабках?.. Что они о себе возомнили вообще, лол.

-3
211186

оставьте в игре только русские субтитры и озвучку, пусть скоты учат!!!

-4
CAN I HABE PIZZA PLS

Жесть, ты болезный

2
Jarvis666

Мммм, убрать английский язык из ноунейм игры, о которой на Западе вообще не в курсе... Так их, этих пиндосов, да?))

3