Предзаказы российской RPG "Смута" открылись за рубежом

Студия Cyberia Nova официально анонсировала открытие предзаказов российской RPG «Смута» за пределами России. Теперь предзаказать игру можно за рубежом, включая другие страны СНГ.
Полного списка стран пока нет. Иностранцам будет доступна русскоязычная версия «Смуты», а покупку можно будет проводить только через карты российских банков:
Привет, бояре! Вы часто спрашивали нас, можно ли будет купить «Смуту» за границей? Мы говорили, что планируем обсудить с VK Play открытие продаж за рубежом для русскоязычной версии игры. Обсудили и сделали. Теперь на «Смуту» можно оформить предзаказ не только в России и на территории СНГ, но и в зарубежных странах. Версия пока только русскоязычная. Для покупки будет необходима учетная запись VK Play и карта российского банка. Также игру можно будет получить в качестве подарка от друзей и родственников.Cyberia Nova
Полноценный релиз «Смуты» запланирован на 26 февраля 2024 года на цифровой площадке VK Play, а тест игры должен стартовать в начале февраля. Предзаказ тайтла можно сделать по цене в 1 612 рублей. Акция ограничена по времени.
с торрента эту поделку скачаю
Я даже скачивать побрезгую
Зомбированные бульбашами тут как тут
бибу и бобу не смотрю
качать это?
Шок комбо))))))
Ну круто же😂🤦🏻♂️
сниккерсни, комбони, наверни. Да, исконно русские слова
А раньше что, при соблюдении таких условий нельзя было купить?
Ну... хотя бы нет такого уродства когда для России только ВК, а для остальных Стим. Все будут страдать в ВК.
Будет годно - купим где угодно) Не будет - так и торрент не понадобиться.
🤡🤡🤡
Они ГТА6 делают, которую купит кто угодно и где угодно или какой-то отечественный высер на недопиленных бабках?.. Что они о себе возомнили вообще, лол.
оставьте в игре только русские субтитры и озвучку, пусть скоты учат!!!
Жесть, ты болезный
Мммм, убрать английский язык из ноунейм игры, о которой на Западе вообще не в курсе... Так их, этих пиндосов, да?))