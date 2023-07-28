"Привет, бояре!": авторы "Смуты" ответили на вопросы пользователей и показали фрагменты геймплея ©

Сегодня, 28 июля 2023 года, создатели "Смуты" из студии Cyberia Nova опубликовали дневник разработчиков, в котором решили ответить "на боярские вопросы" пользователей из VK-группы игры. В этом ролике авторы «Смуты» в том числе показали небольшие фрагменты геймплея, сражений и катсцен.

Привет, бояре! Встречайте второй ролик из цикла дневников разработчиков «Смуты», который содержит ответы на боярские вопросы.

Точной даты выхода у проекта нет, но не так давно разработчики заявили, что разработка "Смуты" находится на середине пути.