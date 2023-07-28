"Привет, бояре!": авторы "Смуты" ответили на вопросы пользователей и показали фрагменты геймплея

Сегодня, 28 июля 2023 года, создатели "Смуты" из студии Cyberia Nova опубликовали дневник разработчиков, в котором решили ответить "на боярские вопросы" пользователей из VK-группы игры. В этом ролике авторы «Смуты» в том числе показали небольшие фрагменты геймплея, сражений и катсцен.
Привет, бояре! Встречайте второй ролик из цикла дневников разработчиков «Смуты», который содержит ответы на боярские вопросы.
Точной даты выхода у проекта нет, но не так давно разработчики заявили, что разработка "Смуты" находится на середине пути.
Надеюсь, у наших всё сложится как надо. Будет крайне интересно посмотреть на финальный результат.
p.s. Не боги горшки обжигают.
p.s. Дорогу осилит идущий, а не ноющий.
Я бы посоветовал поддерживать достойные игры и разработчиков, а не просто тех, кто из России.
Сколько платят за такие кармадрочные комментарии с выделенным текстом? По 100 рублей?
Завидуешь? Тебе за негативные комментарии платят меньше сотни что ли? Тоже хочешь по 100 получать?
А если серьёзно, в чём претензия твоя? Непонятно. Игра реально выглядит годнотой. Человек высказал своё мнение. Оформил комментарий красиво. Имеет на это полное право. В чём проблема?
К чему совет? Смысл? Смута выглядит достойной годной игрой, судя по слитым кадрам геймплея. Разработчики уже доказали, что достойны поддержки. А по сему твой совет в контексте Смуты смотрится ни разу не к месту.
Надеюсь у них всё получится!
Смутно как-то
А плохие англосаксы будут? Чтоб прям всю игру гадили главному герою
нормально чел с суфлера читает.
блин,ещё годик бы игре чтоб допилили больше анимаций,деталей и тд.Потому что по виду даже не бета,а альфа какая-то
Потому что это и есть пре-альфа.
И они серьёзно говорят что всё доделают и выпустят в первой половине 2024?
Бред
Ну, не выпустят в 24. Трагедия-то в чем?
У игры даты выхода нет пока, о чём в новости то же сказанно. PG первый квартал 24-го года от фонаря поставил.
В исторических играх очень важно не только материальное историческое наполнение - одежда, доспехи, оружие, города, события и тому подобное, но и историческая реконструкция социальных отношений. К примеру боярин в разговоре с простолюдином или нижестоящим по соц. лестнице (например с дворянином) никогда не позволит себе активно жестикулировать, махать руками и повышать голос так как подобные действия не соответствуют его статусу. Если в игре будет царь, то он по своему положению должен двигаться спокойно, говорить тихо и медленно, с достоинством. Социум того периода очень иерархичен ввиду существования сословий и такой важной штуки как местничество и это активная составляющая атмосферы повествования. Я очень надеюсь, что в данной игре хотя бы на минимальном уровне это будет учтено, как например, с натяжкой это было реализовано в Kingdom Come.
Хочется чтобы люди XVII были именно людьми своего времени, а не нашими современниками перенесенными в другую эпоху. Надеюсь, что у создателей грамотный исторический консультант.
Отсутствием подобной темы, кстати, очень грешит любимая мной серия Assassin's creed, где офигенно восстановлена материальная культура, но все очень плохо с демонстрацией именно социальных связей. Особенно в последних частях. Печально забавляет, когда викинги и саксы (включая тэнов, элдерменов и ярлов, королей и конунгов) разговаривают как пацаны из падика ну или как-то так...
Выглядит очень не плохо и многообещающе. И да, то что работы еще много, это тоже видно. Но все равно верю, что будет как минимум не плохо. Видно, что ребята стараются. А это лучше, чем когда просто за копейку делают и без души.
Божееш как ужасно человек читает по суфлёру! Выглядит невероятно неестественно... Просто ужос!
Читающий по суфлёру утверждает посмотреть, как оживают персонажи и смотрю я такой на них и думаю - он что, угорает, или сидит там под чем то? Анимации ппц какие деревянные. Это уровень инди-разработки.
Кто-то, видимо, забыл, как двигались персонажи в Kingdom Come.
такое чувство что он там за гг
Чувак в LACOSTE сидит. Бюджет ребята хорошо осваивают.
Ты из какой деревни, что считаешь обычную футболку чем-то люксовым?
Так бояре же. Бояре носят майки за 10к. Зато наши бояре. Улыбаемся и машем, кланяться не забываем.
Эти крокодильчики продаются в свободном доступе. Хоть на двадцатирублевые носки себе пришей
Зачем играть в игры от государства/партии?
Пропаганда через игры это тоже пропаганда.
Пфффф. Посмотрите сюжет любой колды и задайте этот вопрос ещё раз.
Ну, не играй тогда в каловдути.
Назови хоть одну часть франшизы "CoD", которая была официально проспонсирована из гос. бюджета США (какой-либо гос. организацией США)?
Call of Duty: Modern Warfare - там был военный консультант (видимо пришёл за "спасибо")
Call of Duty: Black Ops Cold War - консультантом был переехавший из России сумасшедший (который врал о себе, что он тоже какой то там военный)
Серия так напихана антипропагандой про Советский Союз, что это только слепому не бросится в глаза. Скажите что разработчики просто так это сделали.