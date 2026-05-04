Разбор контрактов студии Cyberia Nova: юрист нашел признаки скрытых трудовых отношений при разработке игры Смута

В сети продолжается обсуждение ситуации вокруг студии Cyberia Nova, создавшей исторический экшен Смута. Недавно стало известно об иске от бывшего промохудожника проекта, который обвинил разработчиков в использовании договоров гражданско-правового характера вместо полноценного трудоустройства. На YouTube-канале Лоер FM появился подробный разбор одного из таких контрактов, в котором юрист проанализировал условия работы фрилансеров в студии.

Согласно опубликованным данным, договор имеет множество признаков стандартного трудового соглашения. В частности, исполнитель обязан был использовать корпоративный трекер задач, присутствовать на рабочих совещаниях и подчиняться графику. При этом оплата за работу была фиксированной и составляла 207000 рублей за каждый этап работы, длительность которого равнялась примерно 1 месяцу. Юрист отмечает, что эта сумма не зависела от реального объема выполненных задач, будь то создание 10 или 40 изображений. Подобный подход характерен именно для регулярной заработной платы, а не для сдельной оплаты услуг подрядчика.

В видео также рассматривается официальный ответ представителей Cyberia Nova изданию iXBT games, в котором утверждалось, что компания выплачивала все налоги в полном объеме. Автор разбора заявляет, что при использовании гражданского договора студия экономит около 15 процентов на страховых взносах по сравнению с официальным оформлением в штат. Отдельное внимание уделено пункту об интеллектуальных правах. По условиям соглашения, заказчик получает материалы для анонимного использования, а физическое лицо лишается права указывать свое имя в качестве автора. Специалист утверждает, что данный пункт напрямую противоречит статье 1265 Гражданского кодекса, поскольку право на имя является неотчуждаемым.

В заключение юрист напомнил, что на разработку проекта был выделен государственный грант в размере 580 млн рублей. По его мнению, все бывшие внештатные сотрудники, подписавшие аналогичные документы, имеют законные основания обратиться в суд. Они могут потребовать признания пунктов об анонимности ничтожными и запросить компенсацию за нарушение авторских прав, сумма которой по закону может варьироваться от 10000 до 5 млн рублей. Автор видео рекомендует руководству компании нанять компетентных юристов и урегулировать подобные конфликты в досудебном порядке.