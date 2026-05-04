ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
3.9 1 987 оценок

Разбор контрактов студии Cyberia Nova: юрист нашел признаки скрытых трудовых отношений при разработке игры Смута

Extor Menoger Extor Menoger

В сети продолжается обсуждение ситуации вокруг студии Cyberia Nova, создавшей исторический экшен Смута. Недавно стало известно об иске от бывшего промохудожника проекта, который обвинил разработчиков в использовании договоров гражданско-правового характера вместо полноценного трудоустройства. На YouTube-канале Лоер FM появился подробный разбор одного из таких контрактов, в котором юрист проанализировал условия работы фрилансеров в студии.

Согласно опубликованным данным, договор имеет множество признаков стандартного трудового соглашения. В частности, исполнитель обязан был использовать корпоративный трекер задач, присутствовать на рабочих совещаниях и подчиняться графику. При этом оплата за работу была фиксированной и составляла 207000 рублей за каждый этап работы, длительность которого равнялась примерно 1 месяцу. Юрист отмечает, что эта сумма не зависела от реального объема выполненных задач, будь то создание 10 или 40 изображений. Подобный подход характерен именно для регулярной заработной платы, а не для сдельной оплаты услуг подрядчика.

В видео также рассматривается официальный ответ представителей Cyberia Nova изданию iXBT games, в котором утверждалось, что компания выплачивала все налоги в полном объеме. Автор разбора заявляет, что при использовании гражданского договора студия экономит около 15 процентов на страховых взносах по сравнению с официальным оформлением в штат. Отдельное внимание уделено пункту об интеллектуальных правах. По условиям соглашения, заказчик получает материалы для анонимного использования, а физическое лицо лишается права указывать свое имя в качестве автора. Специалист утверждает, что данный пункт напрямую противоречит статье 1265 Гражданского кодекса, поскольку право на имя является неотчуждаемым.

В заключение юрист напомнил, что на разработку проекта был выделен государственный грант в размере 580 млн рублей. По его мнению, все бывшие внештатные сотрудники, подписавшие аналогичные документы, имеют законные основания обратиться в суд. Они могут потребовать признания пунктов об анонимности ничтожными и запросить компенсацию за нарушение авторских прав, сумма которой по закону может варьироваться от 10000 до 5 млн рублей. Автор видео рекомендует руководству компании нанять компетентных юристов и урегулировать подобные конфликты в досудебном порядке.

21
11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
HandsomeRed

Очередное доказательство почему у нас и своего Ютуба нет, телефонов и тд....Ворьё, сплошное ворьё, тугорогое, агрессивное, дремучее ворьё...

21
5uperNova

Господи, даже тут умудрились oбоcраться

16
PanKotovsky

Даже спи3дить нормально не могут.

Просто феерические дoлбаебы.

12
r0b0tf00t

Пожилые твари сами себя обводят во круг пальца + молодые подсосы = Смута за 580 млн.

3
Wokedead

Ни когда такого не было, и вот опять кто-то спи... освоил бюджетные деньги.

2
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ