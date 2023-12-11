Разработчики отечественной RPG "Смута" объяснили отсутствие демонстрации геймплея игры

Амбициозная ролевая игра "Смута" от российской студии Cyberia Nova должна выйти на ПК всего через пару месяцев. Тем не менее, у игры остаются множество вопросов. Особенно интересуют отечественных игроков особенности игрового процесса и возможности внутриигрового мира. К сожалению, разработчики пока не спешат показывать полноценные геймплейные кадры игры, и у них есть несколько причин для такой задержки.
По словам студии Cyberia Nova, команда продолжает активно работать над полировкой каждого аспекта игры. В данный момент особое внимание уделяется балансу боевой системы, анимации и освещения. Эти аспекты играют важную роль при ознакомлении игроков с геймплеем, поэтому разработчики хотят доработать их до представления игры публике.
Давайте вообще расскажем о том, почему мы так задерживаемся с показом. Дело в том, что в отличие от визуального контента — моделей, персонажей и катсцен, который мы уже завершили и отчитались по договору, баланс боевой системы, анимации, освещение мы планируем полировать до конца разработки — сроки разработки очень короткие, лишнего времени особенно нет. «Полностью завершенного получаса игры» просто не существует — баланс боевой системы и настройка искусственного интеллекта ботов, например, затрагивают вообще всю игру.
Разработчики отметили, что они успешно завершили работу над различным визуальным контентом для "Смуты". Сейчас проект проходит финальную полировку и тестирование, которое осуществляется опытной командой, способной проверить игру в целом и отдельные ее части. Таким образом, в Cyberia Nova надеются оценить качество проекта до его релиза и при необходимости улучшить его до представления аудитории.
Планируется, что до конца года игроки получат "приятный новогодний подарок". Команда Cyberia Nova планирует выпустить первый дневник разработчиков, в котором представят прохождение квеста различными способами, игровые фракции и перемещение по локациям. Второй дневник будет сфокусирован на боевой системе и боссах, его показ запланирован уже на январь, используя новую версию сборки игры.
Некоторые другие интересные ответы разработчиков:
- Главному герою Юрию предстоит побывать в Нижнем Новгороде, собирающем Второе ополчение - ему, разумеется, придется встретиться с купцом Мининым и помогать князю Пожарскому.
- У разработчиков нет точного плана выпуска DLC, многое будет зависеть от поддержки игроков, но мы надеемся, что сможем поддерживать, дорабатывать и дополнять игру. У нас есть идеи.
- В игре будет система прокачки.
- Технология MetaHuman будет использоваться для создания основной лицевой анимации персонажей.
Напомним, ранее авторы раскрыли особенности первого игрового образа в игре. Релиз "Смуты" запланирован на 26 февраля для ПК.
Какие молодцы. Но зато предзаказы открыли.. Покупайте, мол, боляре, кота в мешке. А всех неугодных, кто задает им такие вопросы, они просто банят в паблике ВК. Класс)
Представляю какое там позорище будет. На его фоне Русы против ящеров вполне играбельный проект ))
Через 2.5 месяца релиз и говорят что нет завершенного получаса игры. О каком вооьще может быть хорошем запуске речь, если не будет переноса?
прикол в том что так всегда и делается, сначала тебе надо наполнить игру всем чем только можно а потом собирать этот пазл воедино, как ты себе представляешь делать игру без моделей анимаций и прочего
Причем тут это? Пусть занимаются, но за такой короткий срок они не успеют сделать ничего
Кандидат на худшую игру года?
Якуты уже заняли эту нишу
Так якуты в этом году релизнулись, а Смута в следующем. :)
точно! но тем не менее, сралкер 2 если вдруг выйдет в 2024, то у него так же все шансы на эту нишу)
Вы правильно заметили, "если вдруг выйдет".
В конце февраля поржем от души.
это ток если они покажут рендер батона ;D
Уж пусть молча делают и не распыляются на всякие демонстрации и "ой как все круто". Тогда и не будет завышенного ожидания. Как раньше, появлялась игра, появлялась и демка. И реклама шла "Мы сделали - пробуйте. Понравилась - приобретайте" А не все это: Новые наработки будут крутыми. вы можете делать все, что захотите. крутая графика (но не говорят что для неё нужно какую-то перспективную железку, которой и в проекте еще нет.) А на деле получаем "Ранний доступ со всеми вытекающими последствиями"
Вот тут соглашусь, пусть делают спокойно конечный продукт и выпустят, а там видно будет
Я так понимаю разрабов зажали в рамки сроков, поэтому получается, что проект делается в спешке и энтузиастов там не чтут)
То есть по факту у них есть только пару роликов CGI которые не имеют отношение к геймплею и все ?)))
Видимо "шедевр" такой что и показывать не хотят. Один уже вышел от якутов, а это видимо другой на подходе.
Есть гиганская вероятность что будет полная шляпа. Блин но всё равно надеюсь что будет хотя бы неплохо)
Да все понятно, когда есть что показать - это показывают. Они даже не отрицают что у них даже куска геймплея нет, чтобы показать, а уже почти релиз. Даже пару минут не могут показать. Это очень жестко.
Да уж лучше не показывать,чем показать и обосраться как The day before!
Я думаю разрабы жалеют только об одном, что на релизе все же придется игру показать.
Ну тогда логично, зачем гневить народ показывая кривизну, если оно так то, что они успеют вылизать за два с лишним месяца это вопрос, однозначно, что будут еще интенсивно кряхтеть после релиза, гладкой игры на старте врядли будет.
Вот чуйка...такой высер будет,что старфейл игрой века будет казаться на фоне смуты...
На релизе, чувствую, будет очередной киберпанк-эффект.
The day before...
Будет хуже elexa инфа сотка, на ue5 делать это была фатальная ошибка, с учётом бюджета.. тем более большинство с 1050 /60 ее даже не запустят
Раньше пилили деньги с фильмов теперь начали пилить с игр. Остается только дождаться появление нового Михалкова в мире игр.
Всегда они пилили и на играх, вспомнить прошлые наши игры, типо Месть Боксера, Лада расинг и ещё много и много шедевров нашего игропрома)))
Лада рейсинг клаб, аж ностальгия, как я купил диски с игрой, установил и понеслось "наслаждение")) Но, там не распил был, а долгострой с проблемами