Разработчики отечественной RPG "Смута" объяснили отсутствие демонстрации геймплея игры

Амбициозная ролевая игра "Смута" от российской студии Cyberia Nova должна выйти на ПК всего через пару месяцев. Тем не менее, у игры остаются множество вопросов. Особенно интересуют отечественных игроков особенности игрового процесса и возможности внутриигрового мира. К сожалению, разработчики пока не спешат показывать полноценные геймплейные кадры игры, и у них есть несколько причин для такой задержки.

По словам студии Cyberia Nova, команда продолжает активно работать над полировкой каждого аспекта игры. В данный момент особое внимание уделяется балансу боевой системы, анимации и освещения. Эти аспекты играют важную роль при ознакомлении игроков с геймплеем, поэтому разработчики хотят доработать их до представления игры публике.

Давайте вообще расскажем о том, почему мы так задерживаемся с показом. Дело в том, что в отличие от визуального контента — моделей, персонажей и катсцен, который мы уже завершили и отчитались по договору, баланс боевой системы, анимации, освещение мы планируем полировать до конца разработки — сроки разработки очень короткие, лишнего времени особенно нет. «Полностью завершенного получаса игры» просто не существует — баланс боевой системы и настройка искусственного интеллекта ботов, например, затрагивают вообще всю игру.

Разработчики отметили, что они успешно завершили работу над различным визуальным контентом для "Смуты". Сейчас проект проходит финальную полировку и тестирование, которое осуществляется опытной командой, способной проверить игру в целом и отдельные ее части. Таким образом, в Cyberia Nova надеются оценить качество проекта до его релиза и при необходимости улучшить его до представления аудитории.

Планируется, что до конца года игроки получат "приятный новогодний подарок". Команда Cyberia Nova планирует выпустить первый дневник разработчиков, в котором представят прохождение квеста различными способами, игровые фракции и перемещение по локациям. Второй дневник будет сфокусирован на боевой системе и боссах, его показ запланирован уже на январь, используя новую версию сборки игры.

Некоторые другие интересные ответы разработчиков:

Главному герою Юрию предстоит побывать в Нижнем Новгороде, собирающем Второе ополчение - ему, разумеется, придется встретиться с купцом Мининым и помогать князю Пожарскому.

У разработчиков нет точного плана выпуска DLC, многое будет зависеть от поддержки игроков, но мы надеемся, что сможем поддерживать, дорабатывать и дополнять игру. У нас есть идеи.

В игре будет система прокачки.

Технология MetaHuman будет использоваться для создания основной лицевой анимации персонажей.

Напомним, ранее авторы раскрыли особенности первого игрового образа в игре. Релиз "Смуты" запланирован на 26 февраля для ПК.