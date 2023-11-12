Разработчики отечественной RPG "Смута" рассказали про систему "образов" в игре

Уже в начале следующего года на ПК выйдет амбиционный ролевой экшен "Смута" от российской студии Cyberia Nova. Одним из ключевых особенностей проекта, помимо интересного сеттинга XVII века, станет система "образов" для персонажа игрока. Они будут влиять как на геймплей, так и на само прохождение игры, поэтому разработчики решили подробнее рассказать об этой механике.

Важно отметить, что система "образов" в отечественной игре "Смута" не имеет ничего общего с обликами или скинами, где меняется лишь внешний вид персонажа. Они имеют практическое значение и тесно связаны с игровым процессом. Как сообщается, в игре будет несколько "образов" персонажа: шиш, ратник, наемник и стрелец.

Механика "образов" в "Смута" напоминает привычные классы из других RPG проектов, однако в Cyberia Nova настаивают на том, что их нельзя сравнивать.

"Образ" нельзя прямо сравнивать с привычными нам классами в играх, так как первый определяет, в том числе, отношение персонажей мира игры к персонажу игрока, а второй – только набор характеристик персонажа и возможность владения определенными видами оружия.

Выбранный игроками "образ" будет формировать отношение окружающих персонажей к нему, из-за чего можно будет проходить одинаковые ситуации различными способами. В начале игры будет доступен лишь один "образ", но по ходу прохождения будут открываться доступ к новым, которые можно сменить в специальных местах. Между собой они будут отличаться основным оружием, способностями и в целом стилем боя. Некоторые "образы" позволят лучше лечиться, в то время как другие выделяются лучшей выносливостью или умением стрельбы из пистолета. Кроме того, с их помощью разработчики постараются передать дух XVII века.

В то время, когда по внешнему виду вполне читалась принадлежность конкретного человека к какому-либо сословию и, как следствие, его социальная роль - как он одет, какое оружие при нем, и так далее - все это уже определяло взаимоотношение этого конкретного индивида с тем окружением, в котором он находился в определенный момент времени.

Подробнее о каждом "образе" разработчики обещают рассказать ближе к официальному релизу игры. Выход "Смуты" запланирован на 26 февраля.