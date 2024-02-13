Разработчики "Смуты" делятся атмосферным музыкальным сопровождением игры

Уже весной этого года студия Cyberia Nova обещает отправить игроков в непростой период истории России XVII века. Играя за молодого боярина в "Смуте", игрокам предстоит пережить несколько знаменательных исторических событий и присоединиться к народному ополчению. До релиза проекта остается еще несколько месяцев, но проникнуться его атмосферой можно уже сейчас через небольшую часть опубликованного саундтрека.
В недавней публикации разработчики "Смуты" представили три композиции из оригинального музыкального сопровождения: "Ополчение", "Великие реки" и "Ярославль". Каждый трек посвящен определенной локации или событию в игре. Они доступны для прослушивания бесплатно на официальной странице игры ВКонтакте.
Также сотрудники Cyberia Nova напомнили, что уже через несколько дней состоится очередная демонстрация "Смуты". 16 февраля разработчики представят новый выпуск дневников разработки, где более детально разберут некоторые геймплейные механики ролевой игры и поделятся интересной информацией.
"Смута" выйдет на ПК 4 апреля и будет доступна в цифровом магазине VK Play.
нет геймплея, нет сюжета, за просьбы показать геймплей бан, видимо потому что первые три буквы ...мплея не должны существовать в рф... зато есть музыка на госсайте
разводилы
чел скажу больше, тут удаляются комментарии по просьбам тс, что меня вообще в шок повергает....
16 числа покажут тебе немного и геймплея и всего прочего. До выхода игры еще почти 2 месяца, успеют сто раз показать геймплей который уже неоднократно показывали. Чё ж у вас так зудит?
С какого перепуга удаляются комментарии. Какого рожна ПГ идет на поводу у топик стартера ?
рекламу надо отрабатывать, негатив неприемлем в рекламе 😂😎
Тоже заметил очевидную накрутку, не знаю кем ботами, либо сотрудниками вк и ИРИ, либо еще каких гос. структур по всем фронтам. И накручивают как какому-нибудь Ведьмаку, а на деле там до категории Б еле-еле дотягивает.
это просто пропаганда
Может быть потому что комментарии нарушают правила сайта?
Я тоже заметил накрутку ботов которые в каждой новости по смуте верещат: "Кудах тах тах геймплея нет, ко ко ко..."
Геймплей отсутствует! Я думаю только недалёкий оптимист может ждать от этой поделки чего-то стоящего. Ну выйдет очередное калище и выйдет, тоже мне проблемы.
Вот у меня проблемы.Какие блин? Такие проблемы. Оля со мной развелась раз,из квартиры выгнала два, сигарет вон не могу купить на эту зарплату три,три месяца не трахался...Романыч еще из квартиры выселяет,видите ли у него Варя залетела.Я мало того,что нищий так еще и бездомный теперь! И эта..овца в лифте...чуть бошку себе не разбил блин! Вот это проблемы!
на сигареты денег нет ,а на интернет есть, может быть ты и есть тот самый недалёкий кал, которому бабы не дают.
Чел, ты либо начинающий автор бытовых рассказиков, либо у тебя черная полоса в жизни. А чего Оля с тобой развелась-то?)
Примаком на бабьей хате жил?
Инет Романыча...и сигареты тоже.
Не цепануло. Для игры нужна более атмосферная музыка, как мне кажется
Такое впечатление что это скорее интерактивная онлайн экскурсия, чем экшен рпг)
потом регат вместо игры выпустить композицию на виниле
Эт что, Козловский и тут в роли себя?