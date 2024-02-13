Разработчики "Смуты" делятся атмосферным музыкальным сопровождением игры

Уже весной этого года студия Cyberia Nova обещает отправить игроков в непростой период истории России XVII века. Играя за молодого боярина в "Смуте", игрокам предстоит пережить несколько знаменательных исторических событий и присоединиться к народному ополчению. До релиза проекта остается еще несколько месяцев, но проникнуться его атмосферой можно уже сейчас через небольшую часть опубликованного саундтрека.

В недавней публикации разработчики "Смуты" представили три композиции из оригинального музыкального сопровождения: "Ополчение", "Великие реки" и "Ярославль". Каждый трек посвящен определенной локации или событию в игре. Они доступны для прослушивания бесплатно на официальной странице игры ВКонтакте.

Также сотрудники Cyberia Nova напомнили, что уже через несколько дней состоится очередная демонстрация "Смуты". 16 февраля разработчики представят новый выпуск дневников разработки, где более детально разберут некоторые геймплейные механики ролевой игры и поделятся интересной информацией.

"Смута" выйдет на ПК 4 апреля и будет доступна в цифровом магазине VK Play.