Разработчики "Смуты" отреагировали на утечку файлов

На платформе DTF 17 мая опубликовали геймплейный видеоролик и игровые скриншоты предстоящего проекта российской студии Cyberia Nova «Смута». «Известия» связались с разработчиками и выяснили, что это уже не первая утечка, но представленные файлы — устаревшие материалы для внутреннего пользования. Уже в ближайшее время компания намерена опубликовать новые материалы о ходе создания «Смуты». Релиз проекта запланирован на конец 2023 года. «Известия» рассказывают подробности об амбициозной российской игре.

Скриншоты «Смуты» и геймплейный ролик опубликовал один из пользователей сайта DTF. «Известия» связались с разработчиками и попросили руководителя Cyberia Nova Алексея Копцева прокомментировать утечку.

— Это далеко не первая утечка. Мы никогда не готовим специально материалы для подобных краж, поэтому воруют у нас устаревшие внутренние материалы. Так было с первой презентацией, которую многие запомнили по смешному, в их понимании, щиту. То же самое происходит и сейчас, — рассказал Алексей Копцев «Известиям». — Мы, в свою очередь, уже готовимся опубликовать много материалов о разработке. А пока призываю всех следить за официальными новостями.

Среди утекших файлов — скриншоты игрового меню с выбором различных зон (Нижний Новгород, Ярославль, Теплый Стан, Музей), а также кадры локаций и персонажей, в том числе главного героя Юрия Милославского. В слитом геймплейном видео пользователям показали несколько сцен, по которым сразу становится ясно, что это ранняя версия. Например, во время диалогов у некоторых персонажей нет анимации лиц. Помимо небольшого вступления в ролике показывают прогулку по одной из локаций, а также выполнение одного из заданий. Утечка показала меню навыков и «деревья» талантов (атака, защита и гнев) и инвентарь с оружием.

«Смута» — полностью российский проект, к его разработке не привлекались иностранные разработчики. В данный момент игра находится на втором этапе второго года создания, релиз должен состояться в конце 2023 года.