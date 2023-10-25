Разработчики "Смуты" ответили на некоторые частые вопросы

Краткая информация из свежей сессии вопросов и ответов по игре:

— В игре не будет спутников;

— Все сюжетные события в игре разворачиваются в течение одного года;

— Нельзя будет отыгрывать злодея и убивать мирных жителей. Юрий Милославский — положительный персонаж, а не злодей, убивать мирных жителей — против его взглядов;

— Нецензурной лексики в "Смуте" не будет;

— Вариативность будет влиять только на геймплей, но не сюжет;

— Будет выбор уровней сложности;

— Верховая езда будет, но сражения только пешие;

— В игре будут отсылки к мемам и пасхалки, а так же юмор;

— В игре не будет повторяющихся заданий в стиле захватов вышек/лагерей или сбора предметов;

— Процесс перезарядки в бою будет автоматическим, но количество выстрелов на бой будет ограничено;

— Охоты, рыбалки, торговли и классического лута не будет;

— Игра планируется на 40 часов прохождения;

— Мультиплеера не будет;

— Посещение зданий будет возможно только по квестам.

— Поддержка модов, из-за нехватки ресурсов, пока что не планируется;

— Разработчики подчеркнули, что мир будет лишь частично открытый, в рамках отдельных локаций.