Разработчики "Смуты" ответили на некоторые частые вопросы

Краткая информация из свежей сессии вопросов и ответов по игре:
— В игре не будет спутников;
— Все сюжетные события в игре разворачиваются в течение одного года;
— Нельзя будет отыгрывать злодея и убивать мирных жителей. Юрий Милославский — положительный персонаж, а не злодей, убивать мирных жителей — против его взглядов;
— Нецензурной лексики в "Смуте" не будет;
— Вариативность будет влиять только на геймплей, но не сюжет;
— Будет выбор уровней сложности;
— Верховая езда будет, но сражения только пешие;
— В игре будут отсылки к мемам и пасхалки, а так же юмор;
— В игре не будет повторяющихся заданий в стиле захватов вышек/лагерей или сбора предметов;
— Процесс перезарядки в бою будет автоматическим, но количество выстрелов на бой будет ограничено;
— Охоты, рыбалки, торговли и классического лута не будет;
— Игра планируется на 40 часов прохождения;
— Мультиплеера не будет;
— Посещение зданий будет возможно только по квестам.
— Поддержка модов, из-за нехватки ресурсов, пока что не планируется;
— Разработчики подчеркнули, что мир будет лишь частично открытый, в рамках отдельных локаций.
Звучит отстойно, я ожидал рпг.
Я тоже ожидал, когда только первые новости появились. А потом чем дальше, тем более страннее казалась эта затея
Тут похоже таже история что и с Cyberpunk2077. Сроки горят вот и обрубают то что доделать не успевают
Куцая получается из-за не хватки средств вся игра, а не только поддержка модов.
Так Русского Falloutа не будет расходимся по старым РПГ
Крч в этой рпг ничего от рпг не будет
Ого.. как же много причин не играть в игру! На фоне остальных игр с широкими возможностями, Смута получается наискучнейшим г+++ом.
Учитывая что там поляков с г+++ом мешают и у поляков от этого горит, в игру поиграть стоит
странная причина ,чтобы тратить время на провальный проект.
Так какая это Смута, если нет мата?Уже не интересно.=(
А что останется от геймплея и самого игрового процесса то? Игрофильм какой-то. Всё это звучит, скорее как антиреклама игры. Причём с огромным бюджетом, который понятно куда тратили. И после этого что-то там про Ведьмака 3 говорят... Надеюсь, это хоть кого-то мотивирует сделать нормальную и интересную RPG по Древней Руси
всё время читаю на посторе Суета, а не Смута))
Игра полностью соответствует своему названию. Даже недоРПГ от спайдеров и то ощущаются не так зашкварно, как отечественный "убийца" Ведьмака 3.
А где разработчики говорили про убийцу ведьмака?
А что в игре есть? С такими раскладами это должно быть что-то гениальное, но я в это не верю.
С таким описанием игра уже выйти должна была.
Причём 10 лет назад
Лучше бы скинулись и сделали Space rangers 3 а не вот это всё.
Ну это же и не рпг чтобы там можно было отыграть и злодея.
Ахха))) а разговоров-то было)) "игра будет лучше, чем ведьмак")))) сразу видно, что игра - высер
А про что, собственно игра? Геймплей, получается, ограничится драками, WASDом и просмотром диалогов? Я разочарован.
Мне сносили такой пост с таким оформлением. Кинул репорт.
я прям уверен что большая часть 40 часов прохождения это нескипаемые диалоги
Слабо, очень слабо! Это даже на среднюю игру не тянет! Разочарован!
А за последнее крайне обидно.
мрак
Выглядит всё довольно простенько. Вообще не видно никакой изюминки. Это не значит, что не имеет смысла играть. Всё будет зависеть от стоимости...Она должна быть ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже чем у того же Atomic Heart.
Сложно осуждать боязнь откусить кусок, который не сможешь проглотить.
Лучше уж что-то простое сделать, чем настроить планов на десятилетия разработки, наобещать с три короба, а по итогу выпустить только 20%.
Определённо. При ценнике в пределах 1000р. я поиграю.
В общем, я так понимаю, нас ждёт игра в эдаком "старом" стиле, практически линейная, с устоявшимся персонажем без возможности как-то изменить его поведение (имеется в виду, что он положительный), вариативность исключительно за счёт нескольких видов оружия...
Ну, олдскул такой, не помню, обещали РПГ или нет, если обещали, то таки да, это не РПГ. А если не обещали, то в не-РПГ и не должно быть ни отыгрыша, ни разных концовок. По крайней мере, когда-то разные концовки и отыгрыш были прерогативой именно жанра РПГ.
Но насчёт того, что звучит всё это как-то тревожно, это да. Того нет, этого... Что же тогда есть?
Отыгрыша злодея не будет? Это типа "правильное воспитание детей через игры" с точки зрения российского правительства? Или просто разрабатывать лень было?
Если первое, то я не ребёнок, и в воспитании не нуждаюсь. Если второе, то надеюсь, они это скомпенсируют качественной линейной сюжеткой.
— Юрий Милославский — положительный персонаж, а не злодей, убивать мирных жителей — против его взглядов.
Куча игр где отыгрывается только положительный персонаж, но чет только тут ты вспомнил что тебя кто то воспитать хочет. Вообще везде видите какой то скрытый смысл?
Геральт тоже мирняк не трогал, вот же эта рука Кремля, и до поляков дотянулась.
Только тут? Нет. В любой РПГ, которая называется вариативной, должна быть реальная свобода отыгрыша.
Чел, во второй части вообще за нелюдей-террористов можно было игру пройти.
Ну, пока всё это по большей части плюсы.
Постер похож на Дум.
Про 260 миллионов ни слуху, ни духу.
Ты в курсе что это копейки для игропрома?
Не для такого "игропрома"😂
Никакого отыгрыша злодея, никаких альтернативных выборов - одна линейная история. А если я хочу пойти против системы и напасть на мирных жителей, чтобы почувствовать себя настоящим предводителем опричников? Так нет же, только добро и свет, как в школе.
Мультиплеера тоже не будет, значит я не смогу воевать с другими игроками за контроль над Москвой. А как же историческая достоверность и полнота восприятия эпохи Смуты? Ясно же, что одному герою не справиться - надо было бы создавать армии и фракции на разных сторонах конфликта.
Вообще, похоже разработчики сделали ставку на школоту, а не на взрослых игроков. Все эти рамки - отсутствие нецензурной лексики, нельзя убивать мирных - только отпугнут настоящих ценителей исторических сеттингов. А вдруг кто-то из нас мечтал о правдивом перевоплощении в Ивана Грозного или патриарха Гермогена - так эту мечту тоже забыли!
Ну ничего, подождем выхода игры, а потом тут же начнем требовать мультиплеера, редактора сюжета и модов для полной свободы. Может разработчики еще очнутся и добавят то, без чего любая историческая игра обречена на провал.
государство бабки дает, ясен пень это для детей и подростков с образовательной целью делается.
очень странно ждать чего то другого