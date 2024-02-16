Разработчики "Смуты" показали таинственного человека-медведя

Разработчики «Смуты» из Cyberia Nova опубликовали небольшой ролик, в котором показали таинственного человека-медведя — одного из противников, представленных в игре. Более подробно узнать о нем можно будет только после релиза, сейчас авторы хотят сохранить его личность в тайне.
«Нет, это не секретный образ Юрия в игре. Это, наверное, самый необычный противник, которого может встретить Юрий в своих приключениях. Человек ли он, зверь или что-то иное? Ответ на этот вопрос вы узнаете после релиза игры», — написали авторы игры.
«Смута» выйдет 4 апреля 2024 года на игровой площадке VK Play. Стоимость предзаказа со скидкой 20% — 1612 рублей.
Геймеры: "Где геймплей игры?"
Разработчики: "Да!"
Не берите предзаказы!!!!!! Что то вроде интересное, но больше появляется сомнений в крутости продукта.
Челмедведосвин?)
Это же Bearman !!! Супергерой. Защитник Древней Руси !!! -))) (а , с..ка) -)))
Чё за дичь в комментах - это ж вроде костюм надет на человека. Накидки разные делали в те времена для устрашения противника.
Не показывать геймплей за 2 месяца до выхода игры. Чувствую скептицизм к этой игре.
Чувствуешь мда... тут надо начина чувствовать на этапе когда начинают кричать русская игра от русских разработчиков и проблема здесь не в "русских" разработчиках а в том что об этом громко все кричат - я вот в этом моменте уже ложу болт на игру.
Да вот пофиг от кого игра. Хоть от якутов. Но с таким отношением к сообществу - пусть лесом идут. Но я ее конечно жду. На торренте
Наш эквивалент Челмедведосвина..
Именно этого все и ждали! (геймлей)
Геймплей чувствую не покажут. Ну значит только с торрента. Не делайте предзаказы!!!
Кто-нибудь, скажите этому альтернативно одаренному "гению", что из ролика прекрасно понятно, что это человек с натянутой шкурой медведя, потому что видно бороду и низ лица из под морды медведя и сжатые кулаки из под лап. "Интрига" не вышла из-за криворукости исполнения ролика. Это просто человек с натянутой шкурой медведя, причем это заметно. И на него уже нахчать, подумаешь, шкуру медведя напялил...
Да чел который писал эту ахинею, сам на...сказал, нах это смотреть, просто напишу
То есть будет какая-то интересная история связанная с человеком одетым в шкуру медведя причем искусственную, потому, как на настоящую не тянет.