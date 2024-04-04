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Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
5.3 874 оценки

Разработчики "Смуты" пообещали исправить баги

Simple Jack

Cyberia Nova в своих социальных сетях заявила, что отслеживает каждое сообщение и отзыв и постарается, как можно быстрее исправить все баги.

Бояре, мы отслеживаем ваши сообщения о возникших багах. Спешим сообщить, что мы читаем и информируем команду, которая сейчас работает над патчем первого дня. Мы создали форму обратной связи, через которую вы можете сообщить о возникших ошибках, чем очень поможете тестировщикам и разработчикам. «Патч первого дня» постараемся выпустить как можно скорее, - Cyberia Nova

Напомним, что российская студия Cyberia Nova выпустила полную версию своего ролевого экшена «Смута». Первые отзывы игроков и журналистов оказались удручающими.

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Комментарии: 23
Ваш комментарий
Costollom
Разработчики "Смуты" пообещали исправить баги

Зачем? Какой в этом смысл? Кто-то будет играть что ли?

6
Blackalex_2

Куплинов)

0
hpi

Да, будут, в тех в чьих течёт кровь древних.

0
clarkkent Blackalex_2

Он же, как и многие другие стримеры, играли сегодня в неё за деньги, в качестве рекламы.

0
sweetgirlx69

Зачем изначально выпускать сырой продукт? Теперь патчами год исправлять будут.

5
РикоЧико

Патчи первого дня выходят в первый день релиза. А то и раньше.

4
Real Slim Shady

Какой патч может исправить выкидыш отечественной игровой индустрии?) Ребята, из слитых геймплейных роликов 2022 года - ничего не поменялось, как была тогда боевка на уровне "Русы против ящеров" таким она и осталась и через 2 года. Какие патчи, это бесполезно.

2
Лидер_Мур

это пишут спецом что бы продолжать скамить народ, они верили что игра на релизе будет готова, теперь внушают мол вот вот все исправим, все для скама мышления слабохарактерных потенциальных покупателей. и я молчу про десятки тех, кто уже отписался и сказал что игра на данный момент топовая, и всем довольны, и этот человек еще видит пост о том, что игру еще и допилят, и он ( уже купивший игру ) прям счастливее еще становится, бугагагагаг

p/s ниже живой пример о котором я говорю)

2
zolthan

Рим не сразу строился, пусть учатся. Не хотят, как умные, на чужих ошибках учиться, будут учиться на своих.

4
bysaturn zolthan

Да ну? Баги исправить то можно, а всратые задания и сюжет?

1
Real Slim Shady zolthan

Это не учеба, а наоборот деградация - плевок в сторону всей отечественной индустрии, начиная от инди-разработчиков заканчивая тем же Atomic Heart. Эта игра худшее что могло выйти на нашем веку. Даже Adobe Flash игры поинтереснее того что они нам дали.

2
qweqwqwewqeewqqweqwedsads Real Slim Shady

Оправдывать смутное го вн о после атомика может только душевно больной.

2
Nodas

Так подождите откуда баги ? А разве не они слёзно говорили когда игру переносили что мы все вылежим, все будет нормально, и что в итоге ? как всегда все через одно место

1
SEV DRAKE

Интересно как они собираются исправлять недо озвучку? Парадокс на порядок лучше звучит чем это. Ни эмоций, ни говора того времени.

1
DireErick

Кака вышла. Вот что они доднлают то? Бабки уже уплачены. Им пофигу теперь

0
Петр Стрельцов

Что они там исправлять собрались, вся игра ПОЗОР как ретро "Инопланентянин", картриджи которого, закопали под Аламагордо, эту сранину туда же.

-1
Famiclone

Можно это лучше схлопнуть за 3 дня как The Day Before?

А ведь нельзя, проект-то не многопользовательский

-1
Hipp0

Там кишкообразные локации и загрузки между ними как из 2008 года. Откуда такие системные требования?

Ужас. По пальцам одной руки можно пересчитать игры, которые требуют такое железо

-2
Molot343

А то что движок не из 2008 года, как бы считается,а?

1
Hipp0 Molot343

При чём тут движок? Они в оптимизацию не умеют. Тот же RDR2 требует меньше ресурсов при всей своей графике и огромном открытом мире без загрузок

4
Лидер_Мур Hipp0

rdr2 сделан на собственном движке роков, и они умеют в оптимизацию, да и в конце концов роки это номер один компания, легендарная, а смута взяла самый прожорливый движок, без навыков и понимания в создании игр, и налепила ассетов , прозрачных стен ( который так же жрут ресурсы ) и гатава

1
Molot343 Hipp0

"Причем тут движок", просто убило )). Бюджет у RDR2 и у Смуты колоссальный разный. Может, если бы делали на 4, возможно было бы по-другому.

0