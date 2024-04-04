Разработчики "Смуты" пообещали исправить баги

В лихую годину Смутного времени, когда Россия, истерзанная кровопролитными войнами и разорительными набегами, погрузилась во мрак безвластия и хаоса, боярин Юрий Милославский встаёт на защиту родной земли. В то время как простой люд страдает от голода и лишений, а враги рвут страну на части, он принимает судьбоносное решение — присоединиться к Нижегородскому ополчению, дабы положить конец смуте и вернуть Руси былое величие. Плечом к плечу с доблестными воинами Юрий сражается в легендарной Битве за Москву, не щадя своей жизни во имя высшей цели. Но сможет ли он, преодолев все трудности и искупив ошибки прошлого, покарать коварных врагов, объединить расколотое государство и подарить народу долгожданный мир?
Отправляясь в это приключение вместе с князем Милославским, игрок получает уникальную возможность погрузиться в атмосферу тех судьбоносных лет, когда решалась дальнейшая судьба России. Вам предстоит не только стать свидетелем, но и непосредственным участником ключевых событий, определивших государственное и политическое устройство страны на века вперёд. Пройдите по улицам древней Москвы, посетите Ярославль и Нижний Новгород — города, сыгравшие ключевую роль в истории Смутного времени. Окунитесь в гущу народных восстаний и дворцовых интриг, почувствуйте на себе тяжесть ратного труда и горечь потерь, неизбежных на полях сражений.
Создатели игры черпали вдохновение из романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Эта книга, ставшая первым в России историческим приключенческим романом, произвела настоящий фурор после публикации в 1829 году. Её популярность была столь велика, что переиздания следовали одно за другим, а сам роман оказал огромное влияние на развитие массовой литературы. Теперь же у игроков появляется уникальный шанс не просто перечитать знаменитые страницы, но и самим стать частью повествования, где история оживает во всех красках.
Разработчики игры уделили особое внимание достоверности исторических локаций, в которых разворачиваются ключевые события Смутного времени. Вы сможете исследовать как реально существующие, так и давно утраченные места, погружаясь в атмосферу эпохи с головой. А тщательно воссозданные костюмы, оружие и архитектура той эпохи перенесут вас в самое сердце Смутного времени, позволяя прочувствовать дух минувших веков.
Прохождение многих миссий предполагает вариативность — вам предстоит выбирать между открытым боем, скрытным проникновением или дипломатическими переговорами. Боевая система в игре отличается ритмичностью, позволяя быстро освоить основы, но при этом предлагая множество навыков и возможностей для любителей высокой сложности.
Зачем? Какой в этом смысл? Кто-то будет играть что ли?
Куплинов)
Да, будут, в тех в чьих течёт кровь древних.
Он же, как и многие другие стримеры, играли сегодня в неё за деньги, в качестве рекламы.
Зачем изначально выпускать сырой продукт? Теперь патчами год исправлять будут.
Патчи первого дня выходят в первый день релиза. А то и раньше.
Какой патч может исправить выкидыш отечественной игровой индустрии?) Ребята, из слитых геймплейных роликов 2022 года - ничего не поменялось, как была тогда боевка на уровне "Русы против ящеров" таким она и осталась и через 2 года. Какие патчи, это бесполезно.
это пишут спецом что бы продолжать скамить народ, они верили что игра на релизе будет готова, теперь внушают мол вот вот все исправим, все для скама мышления слабохарактерных потенциальных покупателей. и я молчу про десятки тех, кто уже отписался и сказал что игра на данный момент топовая, и всем довольны, и этот человек еще видит пост о том, что игру еще и допилят, и он ( уже купивший игру ) прям счастливее еще становится, бугагагагаг
p/s ниже живой пример о котором я говорю)
Рим не сразу строился, пусть учатся. Не хотят, как умные, на чужих ошибках учиться, будут учиться на своих.
Да ну? Баги исправить то можно, а всратые задания и сюжет?
Это не учеба, а наоборот деградация - плевок в сторону всей отечественной индустрии, начиная от инди-разработчиков заканчивая тем же Atomic Heart. Эта игра худшее что могло выйти на нашем веку. Даже Adobe Flash игры поинтереснее того что они нам дали.
Оправдывать смутное го вн о после атомика может только душевно больной.
Так подождите откуда баги ? А разве не они слёзно говорили когда игру переносили что мы все вылежим, все будет нормально, и что в итоге ? как всегда все через одно место
Интересно как они собираются исправлять недо озвучку? Парадокс на порядок лучше звучит чем это. Ни эмоций, ни говора того времени.
Кака вышла. Вот что они доднлают то? Бабки уже уплачены. Им пофигу теперь
Что они там исправлять собрались, вся игра ПОЗОР как ретро "Инопланентянин", картриджи которого, закопали под Аламагордо, эту сранину туда же.
Можно это лучше схлопнуть за 3 дня как The Day Before?
А ведь нельзя, проект-то не многопользовательский
Там кишкообразные локации и загрузки между ними как из 2008 года. Откуда такие системные требования?
Ужас. По пальцам одной руки можно пересчитать игры, которые требуют такое железо
А то что движок не из 2008 года, как бы считается,а?
При чём тут движок? Они в оптимизацию не умеют. Тот же RDR2 требует меньше ресурсов при всей своей графике и огромном открытом мире без загрузок
rdr2 сделан на собственном движке роков, и они умеют в оптимизацию, да и в конце концов роки это номер один компания, легендарная, а смута взяла самый прожорливый движок, без навыков и понимания в создании игр, и налепила ассетов , прозрачных стен ( который так же жрут ресурсы ) и гатава
"Причем тут движок", просто убило )). Бюджет у RDR2 и у Смуты колоссальный разный. Может, если бы делали на 4, возможно было бы по-другому.