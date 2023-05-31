Разработчики Смуты создали официальную страницу игры в соцсети Вконтакте

У отечественной игры Смута появилась официальная страница Вконтакте, где отныне будет публиковаться новая информация об игре и ходе разработки.
Дорогие друзья! Соратники! Мы открываем первую и единственную официальную группу, посвященную разработке игры “Смута”. Время тишины закончилось. Теперь новости будут публиковаться регулярно и с хорошей периодичностью.
Вот что мы будем размещать в нашей группе. Во-первых, это – новости, связанные как с самой игрой, так и с околоигровыми событиями. Например, информация о военно-исторических фестивалях, на которых будут представлены герои Смутного времени или анонс очередного игрового трейлера.
Во-вторых, статьи с официального игрового сайта с открытым комментированием. Там вы сможете поделиться мнением о прочитанном материале или выразить свое отношение к описанному вопросу в целом. Полемика, уверены, будет жаркой. Благо – будет что обсудить.
В-третьих, материалы, связанные с конкурсами, которые мы планируем проводить в официальной группе. Все эти конкурсы будут творческими. Вы сможете представить свои нейросетевые рисунки, связанные со Смутой, музыкальные произведения, которые способны украсить саундтрек игры и даже кулинарные диковины. С рецептурой Смутных еще времен.
Кроме того, мы хотим запустить рубрику с говорящим названием “Вопрос – историку”. Сколько всего было Лжедмитриев? Кто по национальности Марина Мнишек? До какого года продолжалось Смутное время? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в вышеупомянутой рубрике.
живы таки. А то некоторые чучелки развели панику, мол, сбежали с деньгами...