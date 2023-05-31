Смута 2024 г.
6.1 225 оценок

Разработчики Смуты создали официальную страницу игры в соцсети Вконтакте

Talendor3
Новости

У отечественной игры Смута появилась официальная страница Вконтакте, где отныне будет публиковаться новая информация об игре и ходе разработки.

Дорогие друзья! Соратники! Мы открываем первую и единственную официальную группу, посвященную разработке игры “Смута”. Время тишины закончилось. Теперь новости будут публиковаться регулярно и с хорошей периодичностью.

Вот что мы будем размещать в нашей группе. Во-первых, это – новости, связанные как с самой игрой, так и с околоигровыми событиями. Например, информация о военно-исторических фестивалях, на которых будут представлены герои Смутного времени или анонс очередного игрового трейлера.

Во-вторых, статьи с официального игрового сайта с открытым комментированием. Там вы сможете поделиться мнением о прочитанном материале или выразить свое отношение к описанному вопросу в целом. Полемика, уверены, будет жаркой. Благо – будет что обсудить.

В-третьих, материалы, связанные с конкурсами, которые мы планируем проводить в официальной группе. Все эти конкурсы будут творческими. Вы сможете представить свои нейросетевые рисунки, связанные со Смутой, музыкальные произведения, которые способны украсить саундтрек игры и даже кулинарные диковины. С рецептурой Смутных еще времен.

Кроме того, мы хотим запустить рубрику с говорящим названием “Вопрос – историку”. Сколько всего было Лжедмитриев? Кто по национальности Марина Мнишек? До какого года продолжалось Смутное время? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в вышеупомянутой рубрике.
Источник  
14
1
Последние посты по игре Смута
Разработчики "Смуты" отреагировали на утечку файлов
Разработчики "Смуты" отреагировали на утечку файлов
Опубликован первый дневник разработчиков отечественной ролевой игры "Смута"
Опубликован первый дневник разработчиков отечественной ролевой игры "Смута"
В сеть полностью слили билд "Смуты", чтобы заставить разработчиков "вылезти из своего подвала"
В сеть полностью слили билд "Смуты", чтобы заставить разработчиков "вылезти из своего подвала"
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Кей Овальд

живы таки. А то некоторые чучелки развели панику, мол, сбежали с деньгами...

1