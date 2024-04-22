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Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4.3 1 489 оценок

Разработчики "Смуты" выпустили большой патч с исправлениями, но не для основной игры

Gutsz
Новости

Разработчики из студии Cyberia Nova, как и обещали, занимаются планомерным исправлением проблемных аспектов отечественной ролевой игры "Смута". С момента релиза проект получил несколько исправлений, и в будущем ожидается выход еще большего количества фиксов. Авторам проекта предстоит улучшить оптимизацию проекта и устранить оставшиеся баги, при этом они не забывают о проблемах в пробной версии игры "Смутное время". Образовательная демка, позволяющая изучить игровой сеттинг и историю того времени, сегодня получила первое большое обновление.

Патч для игры "Смутное время" в основном решает те же проблемы, которые были устранены авторами в полноценной версии с помощью вышедших хотфиксов. Пробная версия игры была обновлена до версии 1.0.1. В ней разработчики улучшили поведение неигровых персонажей, добавили возможность активации жестокого режима и исправили ряд известных ошибок.

Примечания к обновлению от разработчиков:

  • Оптимизация ФПС.
  • Некорректные коллизии, мешающие перемещению.
  • Ошибки положения ассетов на карте.
  • Возможность включить режим жестокости.
  • Не выдается достижение VK Play после сдачи экзамена.
  • Игрок может вызвать лошадь во время кат-сцены или диалога, что могло привести к замене модели персонажа.
  • Артефакты в отображении теней и лучей света на высоких настройках графики.
  • Проблемы с уровнем детализации графики на карте.
  • Неверный пресет настроек графики при первом запуске игры.
  • Различия графических пресетов «Смутного времени» и «Смуты».
  • Слишком жесткий свет и тени.
  • Ошибка, приводящая к досрочному прерыванию фраз.
  • Отображение чисел урона в бою.
  • Игрок может телепортироваться на точку интереса во время начальной кат-сцены.
  • Некорректное положение камеры в кат-сцене "Москва Белокаменная".
  • Неверный персонаж и левитирующие персонажи в кат-сцене о немцах.
  • Ошибка, приводящая к отключению анимации тел во время диалогов.
  • В некоторых кат-сценах заметно искажение модели Клима Жукова.
  • Неправильное освещение модели Клима Жукова в кат-сценах.
  • Артефакты в отображении модели Клима Жукова во время проигрывания кат-сцен.
  • Голос Клима Жукова обрывается в кат-сцене «Бояре».
  • Главное меню: улучшение читаемости текста меню.
  • И другие, незначительные проблемы в игре.

В Cyberia Nova также напомнили, что работают над патчами для основной игры. Улучшения в игре должны касаться боевой системы, игровых локаций и квестов.

-12
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Ольга Бузова
Слишком жесткий свет и тени.
Игрок может вызвать лошадь во время кат-сцены или диалога, что могло привести к замене модели персонажа.

Киберпанк со старфилдом курят в сторонке

6
Glodus Muspell

Они выпустили патч на демо. Вот это достижение

1
вупсич пупсич

Корпоративным свиньям надо отчитаться об игре показав демо начальникам. Начальники схавают.

0
UnRus

Большой патч для демки именно то что мы все ждали)))

0
Caster1882

Честно говоря я не припомню чтоб кто-то додумался делать патчи для демки когда вышла сама игра)))

Ну могли б совместить образовательный режим и саму игру, просто сделав как отдельный режим. Нечто похожее есть в AC Origins

0
Omnia Smirnow

Когда выйдет патч удаляющий сие творение?

0
hpi

Когда палочка и девять дырочек...

-1
Mad_cloud

Я выиграл случайно смуту и вот не знаю накой она мне упала

0
hpi

Придержи. Потом продашь за 1000 баксов.

0
WittyOrvilleton

Как можно выиграть эту помойку случайно, когда под каждую игру в призах свой подраздел? Там если захочешь, случайно не ошибёшься. Неее боярин, выиграли сознательно.)))

0
Omnia Smirnow

Смутный приз☹️

0
Rorschach93

10 лямов баксов куда ушли? А теперь годами дорабатывать, хотя за эту сумму могли уровень ассасинов с полноценным опен ворлдом забацать, а тут по уровням игру не вывезли

0
WittyOrvilleton
10 лямов баксов куда ушли?

На новую ламбу для фирамира.)

0
Александр Назарко

10кк баксов? ты с какой планеты?
то, что игра мусор - понятно, но так нагло врать тоже не надо

0
WittyOrvilleton

А тем временем пользовательская оценка на ПГ у Смуты опустилась ниже, чем у редакции. Это успех, бояре. ;)

0