Разработчики "Смуты" выпустили большой патч с исправлениями, но не для основной игры

Разработчики из студии Cyberia Nova, как и обещали, занимаются планомерным исправлением проблемных аспектов отечественной ролевой игры "Смута". С момента релиза проект получил несколько исправлений, и в будущем ожидается выход еще большего количества фиксов. Авторам проекта предстоит улучшить оптимизацию проекта и устранить оставшиеся баги, при этом они не забывают о проблемах в пробной версии игры "Смутное время". Образовательная демка, позволяющая изучить игровой сеттинг и историю того времени, сегодня получила первое большое обновление.
Патч для игры "Смутное время" в основном решает те же проблемы, которые были устранены авторами в полноценной версии с помощью вышедших хотфиксов. Пробная версия игры была обновлена до версии 1.0.1. В ней разработчики улучшили поведение неигровых персонажей, добавили возможность активации жестокого режима и исправили ряд известных ошибок.
Примечания к обновлению от разработчиков:
- Оптимизация ФПС.
- Некорректные коллизии, мешающие перемещению.
- Ошибки положения ассетов на карте.
- Возможность включить режим жестокости.
- Не выдается достижение VK Play после сдачи экзамена.
- Игрок может вызвать лошадь во время кат-сцены или диалога, что могло привести к замене модели персонажа.
- Артефакты в отображении теней и лучей света на высоких настройках графики.
- Проблемы с уровнем детализации графики на карте.
- Неверный пресет настроек графики при первом запуске игры.
- Различия графических пресетов «Смутного времени» и «Смуты».
- Слишком жесткий свет и тени.
- Ошибка, приводящая к досрочному прерыванию фраз.
- Отображение чисел урона в бою.
- Игрок может телепортироваться на точку интереса во время начальной кат-сцены.
- Некорректное положение камеры в кат-сцене "Москва Белокаменная".
- Неверный персонаж и левитирующие персонажи в кат-сцене о немцах.
- Ошибка, приводящая к отключению анимации тел во время диалогов.
- В некоторых кат-сценах заметно искажение модели Клима Жукова.
- Неправильное освещение модели Клима Жукова в кат-сценах.
- Артефакты в отображении модели Клима Жукова во время проигрывания кат-сцен.
- Голос Клима Жукова обрывается в кат-сцене «Бояре».
- Главное меню: улучшение читаемости текста меню.
- И другие, незначительные проблемы в игре.
В Cyberia Nova также напомнили, что работают над патчами для основной игры. Улучшения в игре должны касаться боевой системы, игровых локаций и квестов.
Киберпанк со старфилдом курят в сторонке
Они выпустили патч на демо. Вот это достижение
Корпоративным свиньям надо отчитаться об игре показав демо начальникам. Начальники схавают.
Большой патч для демки именно то что мы все ждали)))
Честно говоря я не припомню чтоб кто-то додумался делать патчи для демки когда вышла сама игра)))
Ну могли б совместить образовательный режим и саму игру, просто сделав как отдельный режим. Нечто похожее есть в AC Origins
Когда выйдет патч удаляющий сие творение?
Когда палочка и девять дырочек...
Я выиграл случайно смуту и вот не знаю накой она мне упала
Придержи. Потом продашь за 1000 баксов.
Как можно выиграть эту помойку случайно, когда под каждую игру в призах свой подраздел? Там если захочешь, случайно не ошибёшься. Неее боярин, выиграли сознательно.)))
Смутный приз☹️
10 лямов баксов куда ушли? А теперь годами дорабатывать, хотя за эту сумму могли уровень ассасинов с полноценным опен ворлдом забацать, а тут по уровням игру не вывезли
На новую ламбу для фирамира.)
10кк баксов? ты с какой планеты?
то, что игра мусор - понятно, но так нагло врать тоже не надо
А тем временем пользовательская оценка на ПГ у Смуты опустилась ниже, чем у редакции. Это успех, бояре. ;)