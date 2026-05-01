"Сайберия Нова" прокомментировала обвинения в свой адрес

Недавние новости о подаче иска со стороны бывшего промо-художника студии "Сайберия Нова" взбудоражили общественность и породили множество вопросов к студии. Кратко ознакомиться с содержанием можно в предыдущем посте:

Пресс-служба "Сайберия Нова" решила немного прояснить ситуацию и выразить позицию компании:

Сотрудничество с Дмитрием Соляник-Краса осуществлялось в рамках договоров гражданско-правового характера (ГПХ) и было связано с реализацией маркетинговых задач по проектам «Смута» и «Земский собор». Данный формат взаимодействия был выбран сторонами как наиболее оптимальный, в том числе с учетом нахождения исполнителя в другом часовом поясе, что затрудняло интеграцию в стандартный трудовой график компании.



Со своей стороны компания обеспечила все условия для выполнения работ и фиксации их результатов в соответствии с условиями договора. Важно отметить, что в рамках ГПХ компания в полном объеме исполняла обязанности по уплате всех налогов и страховых взносов, размер которых идентичен отчислениям по трудовому договору.



Поскольку формат ГПХ предполагает оплату за конкретный результат, такие категории трудового права, как «сокращение» или «отпускные», юридически не применимы к данным отношениям. Завершение сотрудничества связано с окончанием активной фазы промо-кампании финального проекта, о чем исполнитель был заблаговременно уведомлен.



Компания всегда действует строго в правовом поле. В настоящее время мы проводим внутреннюю проверку всех обстоятельств обращения, включая статус финальной отчетности, чтобы убедиться в отсутствии недопониманий. Более подробные комментарии мы сможем предоставить по завершении этого процесса

От себя могу заметить, что ситуация выглядит очень странно. Если условия труда, формат договора или оплата не устаревают, то можно или отказаться от работы, или обсуждать изменение условий в процессе. Сейчас это больше выглядит не как попытка восстановить справедливость, или привлечь кого-то к ответственности, а как попытка вытянуть деньги с бывшего работодателя и привлечь к себе внимание.

Будем следить за ситуацией и итогами этого дела.