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Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4.1 1 671 оценка

СМИ: Авторы "Смуты" получили субсидию на создание дополнений об истории Нижнего Новгорода и Ярославля

butcher69
Новости

По сообщениям СМИ, Институт развития интернета (ИРИ) выделил до 100 млн рублей компании Cyberia Nova на разработку дополнений к игре "Смута". Средства будут направлены на расширение образовательного режима игры, добавив в него информацию об истории Нижнего Новгорода и Ярославля. Дополнения позволят игрокам узнать больше о богатой истории двух старинных русских городов.

Разработка контента займет около полутора лет. Дальнейшая судьба дополнений будет зависеть от продаж "Смуты", которые превысили ожидания.

Глава ИРИ уже заявлял о готовности вкладывать средства в новые карты, локации и истории для игры.

Напомним, что компьютерная игра "Смута" вышла 4 апреля только в VK Play.

-6
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
w_temptation

репутация Смуты убита, это проект мертворожденный. с ним надо заканчивать и делать что то новое с учетом ошибок предыдущих. Есть же русский Ведьмак, серия книг "Ведун" Прозорова, там и история, и славянская мифология, и славянская магия, и женщины ... всё что доктор прописал. Просто бери и ваяй, ничего даже придумывать не надо

4
SOLUS5678

Субсидию из карманов налогоплательщиков.

4
Кроллег
Дальнейшая судьба дополнений будет зависеть от продаж "Смуты", которые превысили ожидания.

А что за ожидания были? "Ля, кто-то реально купил!"

3
Rebecca Allbrook

Звучит, как двойной позор.

2
Пользователь ВКонтакте

Для кого? Разрабы все этот ради грантов с субсидиями и мутили, так что для них все идёт по плану. // Антон Астратов

0
alers1

Деньги на ветер отдают

2
Uglurk

Не на ветер, а в распил.

4
UnRus

Это как же хорошо они на уши присели в ИРИ

2
YummyJay

ири для распила и создана. некому там приседать на уши, всё бабло течёт плешивой жабе.

0
PanKotovsky

Мммм, обожаю запах распила по утру...

1
Fishlex
Глава Организации развития видеоигровой индустрии считает, что «Смута» сильнее Assassin’s Creed «по уровню исторического реализма».

Это цитата с DTF, тоже на фоне этих 100 млн., не знаю на сколько правда, но после их заявления

...в Cyberia Nova отозвались о боевой системе The Witcher 3: Wild Hunt. По словам разработчиков «Смуты», механика оставляет желать лучшего: «Боёвка в [The Witcher 3: Wild Hunt] чудовищная, такой точно не будет!»

верю в них 😆

1
Lestat_DeviL

Как они пилят

1
Пользователь ВКонтакте

Они еще в основной игре бардак не устронили какие длс // Андрей Лашнец

0
csander2025

срань

0
EvgenyEss

и снова смутная история с распилом денег налогоплательщиков, да еще и не стесняются говорить, что распиливать будут полтора года

0
Кей Овальд

Не, если это будет чисто обучающий проект, а не, прости Кринж, игра, то пусть. Хотя я бы другой студии доверил, эти ведь каку на релизе выдали. С другой стороны если будут нормальные сроки... Но когда они были у кого-то нормальными?..

-1
PanKotovsky

Заметили во всех новостях про Смуту видимо бота, который все негативные отзывы в минуса загоняет???)))

-2
hpi

Не заметил.

-1