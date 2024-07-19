СМИ: Авторы "Смуты" получили субсидию на создание дополнений об истории Нижнего Новгорода и Ярославля

По сообщениям СМИ, Институт развития интернета (ИРИ) выделил до 100 млн рублей компании Cyberia Nova на разработку дополнений к игре "Смута". Средства будут направлены на расширение образовательного режима игры, добавив в него информацию об истории Нижнего Новгорода и Ярославля. Дополнения позволят игрокам узнать больше о богатой истории двух старинных русских городов.

Разработка контента займет около полутора лет. Дальнейшая судьба дополнений будет зависеть от продаж "Смуты", которые превысили ожидания.

Глава ИРИ уже заявлял о готовности вкладывать средства в новые карты, локации и истории для игры.

Напомним, что компьютерная игра "Смута" вышла 4 апреля только в VK Play.