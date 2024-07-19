СМИ: Авторы "Смуты" получили субсидию на создание дополнений об истории Нижнего Новгорода и Ярославля

По сообщениям СМИ, Институт развития интернета (ИРИ) выделил до 100 млн рублей компании Cyberia Nova на разработку дополнений к игре "Смута". Средства будут направлены на расширение образовательного режима игры, добавив в него информацию об истории Нижнего Новгорода и Ярославля. Дополнения позволят игрокам узнать больше о богатой истории двух старинных русских городов.
Разработка контента займет около полутора лет. Дальнейшая судьба дополнений будет зависеть от продаж "Смуты", которые превысили ожидания.
Глава ИРИ уже заявлял о готовности вкладывать средства в новые карты, локации и истории для игры.
Напомним, что компьютерная игра "Смута" вышла 4 апреля только в VK Play.
репутация Смуты убита, это проект мертворожденный. с ним надо заканчивать и делать что то новое с учетом ошибок предыдущих. Есть же русский Ведьмак, серия книг "Ведун" Прозорова, там и история, и славянская мифология, и славянская магия, и женщины ... всё что доктор прописал. Просто бери и ваяй, ничего даже придумывать не надо
Субсидию из карманов налогоплательщиков.
А что за ожидания были? "Ля, кто-то реально купил!"
Звучит, как двойной позор.
Для кого? Разрабы все этот ради грантов с субсидиями и мутили, так что для них все идёт по плану. // Антон Астратов
Деньги на ветер отдают
Не на ветер, а в распил.
Это как же хорошо они на уши присели в ИРИ
ири для распила и создана. некому там приседать на уши, всё бабло течёт плешивой жабе.
Мммм, обожаю запах распила по утру...
Это цитата с DTF, тоже на фоне этих 100 млн., не знаю на сколько правда, но после их заявления
верю в них 😆
Как они пилят
Они еще в основной игре бардак не устронили какие длс // Андрей Лашнец
срань
и снова смутная история с распилом денег налогоплательщиков, да еще и не стесняются говорить, что распиливать будут полтора года
Не, если это будет чисто обучающий проект, а не, прости Кринж, игра, то пусть. Хотя я бы другой студии доверил, эти ведь каку на релизе выдали. С другой стороны если будут нормальные сроки... Но когда они были у кого-то нормальными?..
Заметили во всех новостях про Смуту видимо бота, который все негативные отзывы в минуса загоняет???)))
Не заметил.