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Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4 1 763 оценки

"Смута" получила патч 2.0.1 - разработчики улучшили квесты в Ярославле и Белом городе

RedDay13
Новости

Создатели отечественной ролевой игры «Смута» выпустили небольшое обновление 2.0.1. И хотя патч получился не самым масштабным, он исправил несколько важных проблем, на которые жаловались игроки.

Если говорить о конкретных изменениях, то разработчики в первую очередь взялись за проблемные квесты. К примеру, теперь игроки смогут без проблем завершить задание «Доставка писем» в Ярославле, а также довести до конца «Решающую схватку» в локации «Белый город». При этом создатели не забыли и про визуальную составляющую — была исправлена некорректная анимация передвижения персонажа в боевом режиме.

И пусть обновление 2.0.1 оказалось не слишком большим, оно определённо сделало игровой процесс чуточку приятнее.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

// Илья Кокомов

3
UnstoppableMaddox

смысел от пачей если фризит и выдает соравно 54 фпс с просадками до 43 фпс

1
SEV DRAKE

Главные вопрос для кого и зачем?

0
ComprehensiveWestin

Ну а какой смысл латать заплатками то, "что не тонет"? Кому то могла игра и понравиться, но если выражать своё мнение, то игровой процесс показался крайне скучным. По ощущениям на уровне Werewolf the Apocalypse.

0
петюша васькинов

Хорошая игра? Кто проходит сейчас?

-7
Go_Ra

Смутотня какая то....

6
Game_overrrr

Игра года! На рейтинг в PG не смотри - это иноагенты накидали за евроценты. Твердая 9 из 10! ГООООЛ!

1
hpi Game_overrrr

Ура! Победа, товарищи!

0