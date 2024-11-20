"Смута" получила патч 2.0.1 - разработчики улучшили квесты в Ярославле и Белом городе

Создатели отечественной ролевой игры «Смута» выпустили небольшое обновление 2.0.1. И хотя патч получился не самым масштабным, он исправил несколько важных проблем, на которые жаловались игроки.
Если говорить о конкретных изменениях, то разработчики в первую очередь взялись за проблемные квесты. К примеру, теперь игроки смогут без проблем завершить задание «Доставка писем» в Ярославле, а также довести до конца «Решающую схватку» в локации «Белый город». При этом создатели не забыли и про визуальную составляющую — была исправлена некорректная анимация передвижения персонажа в боевом режиме.
И пусть обновление 2.0.1 оказалось не слишком большим, оно определённо сделало игровой процесс чуточку приятнее.
// Илья Кокомов
смысел от пачей если фризит и выдает соравно 54 фпс с просадками до 43 фпс
Главные вопрос для кого и зачем?
Ну а какой смысл латать заплатками то, "что не тонет"? Кому то могла игра и понравиться, но если выражать своё мнение, то игровой процесс показался крайне скучным. По ощущениям на уровне Werewolf the Apocalypse.
Хорошая игра? Кто проходит сейчас?
Смутотня какая то....
Игра года! На рейтинг в PG не смотри - это иноагенты накидали за евроценты. Твердая 9 из 10! ГООООЛ!
Ура! Победа, товарищи!