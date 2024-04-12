Смута получит DLC к концу года - всё это время к игре будут выходить патчи

В лихую годину Смутного времени, когда Россия, истерзанная кровопролитными войнами и разорительными набегами, погрузилась во мрак безвластия и хаоса, боярин Юрий Милославский встаёт на защиту родной земли. В то время как простой люд страдает от голода и лишений, а враги рвут страну на части, он принимает судьбоносное решение — присоединиться к Нижегородскому ополчению, дабы положить конец смуте и вернуть Руси былое величие. Плечом к плечу с доблестными воинами Юрий сражается в легендарной Битве за Москву, не щадя своей жизни во имя высшей цели. Но сможет ли он, преодолев все трудности и искупив ошибки прошлого, покарать коварных врагов, объединить расколотое государство и подарить народу долгожданный мир?
Отправляясь в это приключение вместе с князем Милославским, игрок получает уникальную возможность погрузиться в атмосферу тех судьбоносных лет, когда решалась дальнейшая судьба России. Вам предстоит не только стать свидетелем, но и непосредственным участником ключевых событий, определивших государственное и политическое устройство страны на века вперёд. Пройдите по улицам древней Москвы, посетите Ярославль и Нижний Новгород — города, сыгравшие ключевую роль в истории Смутного времени. Окунитесь в гущу народных восстаний и дворцовых интриг, почувствуйте на себе тяжесть ратного труда и горечь потерь, неизбежных на полях сражений.
Создатели игры черпали вдохновение из романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Эта книга, ставшая первым в России историческим приключенческим романом, произвела настоящий фурор после публикации в 1829 году. Её популярность была столь велика, что переиздания следовали одно за другим, а сам роман оказал огромное влияние на развитие массовой литературы. Теперь же у игроков появляется уникальный шанс не просто перечитать знаменитые страницы, но и самим стать частью повествования, где история оживает во всех красках.
Разработчики игры уделили особое внимание достоверности исторических локаций, в которых разворачиваются ключевые события Смутного времени. Вы сможете исследовать как реально существующие, так и давно утраченные места, погружаясь в атмосферу эпохи с головой. А тщательно воссозданные костюмы, оружие и архитектура той эпохи перенесут вас в самое сердце Смутного времени, позволяя прочувствовать дух минувших веков.
Прохождение многих миссий предполагает вариативность — вам предстоит выбирать между открытым боем, скрытным проникновением или дипломатическими переговорами. Боевая система в игре отличается ритмичностью, позволяя быстро освоить основы, но при этом предлагая множество навыков и возможностей для любителей высокой сложности.
надо просто немного потерпеть...
угу- мертвому припарки)
они типо киберпанк копируют и в итоге лет через 5 будет смута 2.0?
Киберпанк и с релиза был интересным а тут уже никакие патчи не спасут
это как сравнить терминатора 2 и дети против волшебников, хотя даже в данном сравнении второй поинтересней смуты в рамках треша
Когда-то я думал, что патчи не помогут Киберпанку. Но тут Смута попросила подержать пиво.
Ну у людей к сюжету и квестам Киберпанка в большинстве отрицательных отзывов не было - их вполне хвалили, всё бысло сделано интересно и со вкусом. Это в принципе не требовало правки, это и притягивало людей. А сюжет и квесты сМуты - нет. У меня два друга её полностью прошли и не ощутили каких-то положительных эмоций, а перепроходить они даже версию без багов не хотят. Так что сМуте далеко до Киберпанка во всех сравнениях. Разве что были на релизе обе багованные, но в Киберпанке люди хотя бы видели много чего интересного, потенциал в это играть был и есть. В сМуте этого потенциала нет
Ну вот в конце года посмотрю что получилось и тогда может скачаю и пройду, но почему то мне кажется что никакими патчами ее уже не исправить
даже не стоит пробовать иди поиграй в русы не против ящерок это лучше смуты
Да там ее надо переделывать, она не интересная. Производительность мб то завезут и баги поправят а вот сюжет только переделывать
Ты в гейские врата 3 переиграл что ли? Вот где не интересно и скучно, а Смута ещё норм.
Дак это просто походу ты в смуту переиграл) а и да Baldur’s Gate III игрой года вроде бы стала, Хотя ты наверно в своем воображаемом мире сидишь и не видишь реальности
Вот мне просто любопытно - ты трепло или просто захотелось поддержать тренд - обсираем всё, что произвели у нас? Ну ты говоришь, что не играл, но при этом уверенно заявляешь о том, что игру уже ничего не спасёт. Это как? Только не надо заливать этот детский трёп о том, что ты мод пол часа посмотрел стрим какого-то дурачка и уже сделал выводы по игре. Ты же явно даже не запускал игру, так чего ты рот раскрываешь?
не надо ваше длс тупо опять бегатня без дела и невидимые стены тьфу
Звучит как угроза
Молодцы разработчики, что решили не забрасывать Смуту. Сейчас игра очень сырой крепкий середняк, а проблемы игры не критичны. Всё можно поправить патчами. Было бы желание. Сейчас Смута мне очень сильно напоминает релиз Ведьмака 2 - всё также сыро, криво, но потенциал большой. За год-полтора Смуту вполне реально превратить в конфетку, как когда-то Ведьмака 2 неиграбельного на релизе в итоге сделали конфеткой. С нетерпением жду патчей.
С красотой локаций и проработки квестов в целом всё ок, если не считать нытиков на тему длины диалогов.
Что до боёвки... Я надеюсь разработчики понимают, что проблема боевой системы заключается только в визуале. Ничего особо менять не нужно. Достаточно просто сделать так, чтобы боевая механика визуально выглядела красиво. В том же Ведьмаке 3 боёвка по механикам максимально убогая, но визуально выглядит круто и только поэтому многие игроки считают боёвку Ведьмака 3 крутой. Хотя по факту самая обычная однокнопочная боёвка, просто красивовыглядящая.
В Смуте по механикам боёвка намного лучше ведьмачьей. Но вот беда с визуалом. Недостаточно продумать механики боя. Нужно их ещё и сделать так, чтоб выглядели красиво. Главное, чтоб разработчики Смуты это понимали.
Надеюсь, что с дополнением не подведут и учтут ошибки, которые были допущены при разработки основной сюжетной кампании.