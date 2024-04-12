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Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4.5 1 351 оценка

Смута получит DLC к концу года - всё это время к игре будут выходить патчи

Talendor3
Новости

Разработчики Смуты поделились планами по развитию игры:

К концу года игра будет расширена большим дополнением, а в образовательном режиме «Смутное время» появятся новые локации.

С периодичностью раз в 2 недели будут выпускаться патчи, одновременно с ними готовятся три крупных обновления, затрагивающих саму суть игру — боевую систему, игровые локации и игровые квесты.

На следующую неделю запланирован выход очередного хотфикса, который должен решить еще несколько внутриигровых проблем.

К началу мая должен выйти патч, посвященный как устранению внутриигровых проблем, так и оптимизации и улучшению общего технического состояния игры.

Так же совсем недавно вышли хотфикс и патч, исправляющие ряд проблем внутри игры и при ее запуске.

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8
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
jazzar-3

надо просто немного потерпеть...

5
Alex Row

угу- мертвому припарки)

4
Josuke_4444

они типо киберпанк копируют и в итоге лет через 5 будет смута 2.0?

2
Ivan Nevaжno

Киберпанк и с релиза был интересным а тут уже никакие патчи не спасут

3
Tokito77

это как сравнить терминатора 2 и дети против волшебников, хотя даже в данном сравнении второй поинтересней смуты в рамках треша

1
antonborisov198

Когда-то я думал, что патчи не помогут Киберпанку. Но тут Смута попросила подержать пиво.

1
Caster1882

Ну у людей к сюжету и квестам Киберпанка в большинстве отрицательных отзывов не было - их вполне хвалили, всё бысло сделано интересно и со вкусом. Это в принципе не требовало правки, это и притягивало людей. А сюжет и квесты сМуты - нет. У меня два друга её полностью прошли и не ощутили каких-то положительных эмоций, а перепроходить они даже версию без багов не хотят. Так что сМуте далеко до Киберпанка во всех сравнениях. Разве что были на релизе обе багованные, но в Киберпанке люди хотя бы видели много чего интересного, потенциал в это играть был и есть. В сМуте этого потенциала нет

1
Flint7707

Ну вот в конце года посмотрю что получилось и тогда может скачаю и пройду, но почему то мне кажется что никакими патчами ее уже не исправить

0
hipard

даже не стоит пробовать иди поиграй в русы не против ящерок это лучше смуты

4
Ivan Nevaжno

Да там ее надо переделывать, она не интересная. Производительность мб то завезут и баги поправят а вот сюжет только переделывать

-2
Гейские врата 3 шлак Ivan Nevaжno

Ты в гейские врата 3 переиграл что ли? Вот где не интересно и скучно, а Смута ещё норм.

-1
Ivan Nevaжno Гейские врата 3 шлак

Дак это просто походу ты в смуту переиграл) а и да Baldur’s Gate III игрой года вроде бы стала, Хотя ты наверно в своем воображаемом мире сидишь и не видишь реальности

0
CleverJishnu

Вот мне просто любопытно - ты трепло или просто захотелось поддержать тренд - обсираем всё, что произвели у нас? Ну ты говоришь, что не играл, но при этом уверенно заявляешь о том, что игру уже ничего не спасёт. Это как? Только не надо заливать этот детский трёп о том, что ты мод пол часа посмотрел стрим какого-то дурачка и уже сделал выводы по игре. Ты же явно даже не запускал игру, так чего ты рот раскрываешь?

-1
LincolnRimes

не надо ваше длс тупо опять бегатня без дела и невидимые стены тьфу

0
Armen 88

Звучит как угроза

0
Janekste

Молодцы разработчики, что решили не забрасывать Смуту. Сейчас игра очень сырой крепкий середняк, а проблемы игры не критичны. Всё можно поправить патчами. Было бы желание. Сейчас Смута мне очень сильно напоминает релиз Ведьмака 2 - всё также сыро, криво, но потенциал большой. За год-полтора Смуту вполне реально превратить в конфетку, как когда-то Ведьмака 2 неиграбельного на релизе в итоге сделали конфеткой. С нетерпением жду патчей.

затрагивающих саму суть игру — боевую систему, игровые локации и игровые квесты.

С красотой локаций и проработки квестов в целом всё ок, если не считать нытиков на тему длины диалогов.

Что до боёвки... Я надеюсь разработчики понимают, что проблема боевой системы заключается только в визуале. Ничего особо менять не нужно. Достаточно просто сделать так, чтобы боевая механика визуально выглядела красиво. В том же Ведьмаке 3 боёвка по механикам максимально убогая, но визуально выглядит круто и только поэтому многие игроки считают боёвку Ведьмака 3 крутой. Хотя по факту самая обычная однокнопочная боёвка, просто красивовыглядящая.

В Смуте по механикам боёвка намного лучше ведьмачьей. Но вот беда с визуалом. Недостаточно продумать механики боя. Нужно их ещё и сделать так, чтоб выглядели красиво. Главное, чтоб разработчики Смуты это понимали.

К концу года игра будет расширена большим дополнением

Надеюсь, что с дополнением не подведут и учтут ошибки, которые были допущены при разработки основной сюжетной кампании.

-3
Ivan Nevaжno
1