Смута выйдет в начале 2024 года, бюджет составляет уже почти пол миллиарда ©

На разработку российской экшен-RPG «Смута» выделили уже почти полмиллиарда рублей.

О том, что Институт развития интернета (ИРИ) суммарно выделил на разработку «Смуты» около 490 миллионов рублей (6 миллионов долларов по курсу на 6 июня 2023 года), сообщил глава организации Алексей Гореславский. Он подчеркнул, что финансирование игры велось поэтапно, а сумма первого контракта составляла 260 миллионов рублей.

В этом году мы выделили средства уже на контент — ещё в общей сложности 230 миллионов рублей. То есть суммарно получилось около 490 миллионов рублей. На данный момент речь идёт именно про разработку игры, а не про маркетинг.

Бюджет большой нормальной игры начинается от 10 миллионов долларов и заканчивается в районе 70-100 миллионов долларов без учёта маркетинга. Но давайте дождёмся готового продукта, посмотрим его в действии. Главное, чтобы продукт был востребован и им воспользовались.

Гореславский заявил, что предварительно релиз «Смуты» должен состояться в начале 2024 года. Некую тестовую версию игры разработчики планируют завершить уже к концу 2023-го.

В качества мотива ИРИ профинансировать «Смуту» назвали желание «тронуть с места локомотив разработки российских видеоигр». В 2022 году заложили бюджет на 6 других проектов: «Спарта», «Ночь в музее», приложение «здоровьедетей.рф», мобильная игра «Бодо Бородо», «Тренажер истории», «После выписки».

Сейчас наша задача — сделать так, чтобы в 2024 году среднестатистический геймер мог выбрать из набора пять-шесть российских игр и они были бы, скажем так, нестыдные.

Гореславский также заявил, что текущая модель монетизации игр не даст возможности разработчикам отбить затраты на высокобюджетные игры только за счёт продаж в России. По его словам, в связи с этим необходимо осваивать рынки других стран, в первую очередь Китая.

«Смута» — российская RPG, которая расскажет о войне с поляками, а пользователи возьмут на себя роль князя Милославского.