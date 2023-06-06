Смута выйдет в начале 2024 года, бюджет составляет уже почти пол миллиарда

На разработку российской экшен-RPG «Смута» выделили уже почти полмиллиарда рублей.
О том, что Институт развития интернета (ИРИ) суммарно выделил на разработку «Смуты» около 490 миллионов рублей (6 миллионов долларов по курсу на 6 июня 2023 года), сообщил глава организации Алексей Гореславский. Он подчеркнул, что финансирование игры велось поэтапно, а сумма первого контракта составляла 260 миллионов рублей.
В этом году мы выделили средства уже на контент — ещё в общей сложности 230 миллионов рублей. То есть суммарно получилось около 490 миллионов рублей. На данный момент речь идёт именно про разработку игры, а не про маркетинг.
Бюджет большой нормальной игры начинается от 10 миллионов долларов и заканчивается в районе 70-100 миллионов долларов без учёта маркетинга. Но давайте дождёмся готового продукта, посмотрим его в действии. Главное, чтобы продукт был востребован и им воспользовались.
Гореславский заявил, что предварительно релиз «Смуты» должен состояться в начале 2024 года. Некую тестовую версию игры разработчики планируют завершить уже к концу 2023-го.
В качества мотива ИРИ профинансировать «Смуту» назвали желание «тронуть с места локомотив разработки российских видеоигр». В 2022 году заложили бюджет на 6 других проектов: «Спарта», «Ночь в музее», приложение «здоровьедетей.рф», мобильная игра «Бодо Бородо», «Тренажер истории», «После выписки».
Сейчас наша задача — сделать так, чтобы в 2024 году среднестатистический геймер мог выбрать из набора пять-шесть российских игр и они были бы, скажем так, нестыдные.
Гореславский также заявил, что текущая модель монетизации игр не даст возможности разработчикам отбить затраты на высокобюджетные игры только за счёт продаж в России. По его словам, в связи с этим необходимо осваивать рынки других стран, в первую очередь Китая.
«Смута» — российская RPG, которая расскажет о войне с поляками, а пользователи возьмут на себя роль князя Милославского.
я бы больше им верил, если бы они дату релиза объявили на какой-нибудь 2026 год. Но 24, серьезно? Что они там успеют сделать? то что в слитом геймплее видели? Мда. Понятное дело, будет либо перенос, либо овно на выходе.
Да скорее всего еще пару раз перенесут, но в принципе к концу 24 года могут выпустить
Бонусы будут плыть рекой
Не очаровывайся, и не будешь разочарован) Всегда приятно быть пессимистом - либо всегда прав, либо приятно удивлен) Посмотрим, что будет на выходе, потому что мне кажется, что слитый билд не одного месяца (а то и года) свежести
Слышал такое же про Silksong
А вот эта новость звучит не очень хорошо. Игра с таким бюджетом редко разрабатывается так быстро (Если речь о качественной игре). Была бы речь о 2025-26 годах, то было бы правдоподобней, но 24 год, так ещё и начало, звучит крайне сомнительно.
лучше бы в корсары 4 вложились
А бюджетик-то похоже попилили)
6 лямов баксов на этот чудокал? шутка что ли?
а ты глянь сколько щас стоит разработка игр
Не то чтобы я дискредитировал, но чёт как-то даже смешно
Игра тысячялетия! Шедевр! Кто высказывается против игры - тех надо в тюрьму сажать за дескридитацию мо!
Игра - петушиный высер и попил бабла!
Впечатление, будто нам свернули шею. Мы смотрим назад, не видя куда идём. Какие к чёрту поляки! Мне завещали покорять космос, открывать новые миры. В чём прикол возиться в давно былом?
Михаил Ломоносов: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».
Вот из-за таких как ты, с космосом у нас как-то не складывается.
А зачем знать прошлое, что бы построить будущее ? в словах Ломоносова противоречие и системное мышление
Ну хотя бы, например, чтобы не скакать на граблях
Из чего неизбежно следует вывод, что Россия своего настоящего прошлого не знает, иначе не скакала бы на граблях со сменой каждого поколения.
Тоже самое можно сказать о людях которые живут прошлым и с огромным трудом адаптируются под изменения в мире, или вообще не адаптируются.