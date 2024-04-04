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об игре
Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
5.4 814 оценок

Состоялся релиз отечественного ролевого экшена "Смута"

butcher69
Новости

Исторический ролевой экшен "Смута" наконец-то добрался до игроков! Пришло время окунуться в атмосферу Смутного времени, стать свидетелем грандиозных событий и изменить ход истории.

В данный момент игру можно приобрести только в магазине VKPlay за 2015 рублей. У разработчиков пока нет планов по поводу выпуска проекта в других цифровых магазинах.

Эта RPG основана на романе Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году". Сюжет игры сосредоточен на молодом боярине, который оказывается в центре исторических событий. Игрокам предстоит испытать ряд сложных ситуаций, посетить известные места, наказать врагов и помочь остановить Смуту.

10
40
Комментарии: 40
Ваш комментарий
Кроллег
10
Гемор

Что у этой игры с анимациями а? Это же просто какое-то полное дно и боль глазам. Никто сейчас так не делает, даже индюшатину.

7
DEDGAMER

Там еще и невидимые преграды,которые бесят,т.к их почему-то надо обходить)

1
Raphtallia

Ну че там, че там? Кто уже окунулся в эту игру? Оптимизон и баги поправили, патч помог? Или все плохо?

5
Imnogamer

Только вышла же.. Как сыгранёт народ, так и посмотрим. На патчи лимита нет.))

1
oldhoudini

фпс не проседает. лучше намного, чем демка

0
Armen 88

Да всех похер,я жду Ghost Of Tsushima на пк.

2
MakeshiftEcho

Как ты посмел сравнивать эту великую игру с цусимой, а?

3
sapphire_n

Подожду, когда модеры добавят в игру ак-47 и пройду.

2
DEDGAMER

2-раз уже перезалили тему,но игра от этого лучше не стала)

2
I love my computer

Почему всё "НАШЕ" с привкусом дерьма?..

Очередной позор, который пытаются выдать за невероятное достижение.

2
Grand_91

Аналогов нет!

0
Кей Овальд

Ну шо, достаём попкорн, наблюдаем.

1
da2dy

Вот это неожиданно...был уверен, что перенесут на сентябрь и допилят.

1
Perseus_33

Очередной распил. Видно даже по официальному релизному трейлеру. Анимации, графика, боевка - все на дне.

1
Комментарий удален
caliskan

Да не затмит. The Day Before по всему миру был более менее известен и ожидаем, а тут небольшой пук среньк в СНГ сообществе про который никто и не узнает. И то завышенных ожиданий ни у кого нет, игра ниже среднего, еще и с очень плохой оптимизацией

8
TheBIgStan

Попкорн приготовил.

0
askazanov

Ждём обзоры!!!

0
211186

Ну че вы помоями поливаете? Вы че ведьмака 4 ждали чтоль от наших разрабов??? Я поставлю только 6 баллов из 10 за старания. А по сути понятно, что ТАК игры делали 30 лет назад

0
Raphtallia

Можно похвалить только за атмосферу. Художественное исполнение хорошее, музыка более менее. остальное все очень плохо. (Сужу по стримам)

0
GullibleCelia

Как минимум за их отношение к игрокам. За то что гемплей не показывали и банили в вк тех, кто просил его выложить. За то что работу плохо выполнили - они даже косые глаза медведю поленились поправить, потому что знали что народ любое г... схавает. За плохие анимации, за дурацкую озвучку... Да за всё, что можно было бы легко исправить, если бы разрабы приложили немного усилий.

2
Alex40001

билеты на самолет куплены?

0
DenisVTR

У кого АМД карта лучше даже не трогать

люмены отрубил, часть на средние даже это не помогло, FSR отсутствует. видео rx6950xt

0
PitiableScorpion

пятая часть суши родила мышь -шо опять ?????

0
hollo0w

Трейлер прям в духе 2006-2007 года, ну только эмоций вообще никаких не вызывает, весь трейлер сидишь с покерфейсом, разве анимация поражает топорностью 🤷‍♂️

0
NatanieLzZ

Из-за вкшного оверлея не работает мод на генерацию кадров от lukefz, крашится сразу же, и выключить никак нельзя

0
Gelyr

"Поехали" © Ю. Гагарин

-1
GullibleCelia

То есть даже в трейлере никто не стесняется выкладывать плоскую веревку у колокола, деревянные анимации, одежду с нарисованными складками в 2024 то году, косящиеся глаза медведя ... Трешатина

-1
BushmasterFireArms

ахахха как машины не умеют делать так и игры)

-1
IndecisiveBeast

я уже начал подозревать, что Миша с IXBT выпустил эту игру, что бы наказать своих хейтеров, что бы они платили деньги и страдали. Вполне нормально их обнулил, пусть теперь локти кусают

-2
Imnogamer

Ничего не понял.. Но, канал у них хороший. Нравится.

0
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Смутное г ов но.

-3
PastLife

Поздравляю ребят с релизом и надеюсь на успех!!! Пора уже нашим дать жару западу. И пусть они со свои санкциями идут в туз.

-4
Glodus Muspell

Оо позорная шляпа вышла. Налетаем все. Покупаем игру по три четыре раза на разные аккаунты, поддержим разрабов которые стопудово не распили бюджет

-5
Imnogamer

Отлично. Морально за ребят.

-7
MakeshiftEcho

Согласен, надо поддерживать своих разрабов, даже киберпанк обосранный, долго латали, что уж про наших говорить.

-6
Imnogamer MakeshiftEcho

Я тоже считаю, что своих надо поддерживать.

Надеюсь, эти, если у них будет плохо получаться, не будут во всём винить "хейтеров", пиратов и "нытьё". А будут, по мере возможности, латать и совершенствовать продукт.

0
DEDGAMER

Да что там поддерживать,полмиллиарда выделил ИРИ- институт развития интернета,это не чьи-то отдельного взятого человека- бизнесмена-алигарха деньги,по сути государство профинансировало этот проект)

1
MakeshiftEcho

Игра на уровне ведьмака и рдр

-13
HarmfulVillius

А ты шутник...

5