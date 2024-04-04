Состоялся релиз отечественного ролевого экшена "Смута"

Исторический ролевой экшен "Смута" наконец-то добрался до игроков! Пришло время окунуться в атмосферу Смутного времени, стать свидетелем грандиозных событий и изменить ход истории.
В данный момент игру можно приобрести только в магазине VKPlay за 2015 рублей. У разработчиков пока нет планов по поводу выпуска проекта в других цифровых магазинах.
Эта RPG основана на романе Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году". Сюжет игры сосредоточен на молодом боярине, который оказывается в центре исторических событий. Игрокам предстоит испытать ряд сложных ситуаций, посетить известные места, наказать врагов и помочь остановить Смуту.
Что у этой игры с анимациями а? Это же просто какое-то полное дно и боль глазам. Никто сейчас так не делает, даже индюшатину.
Там еще и невидимые преграды,которые бесят,т.к их почему-то надо обходить)
Ну че там, че там? Кто уже окунулся в эту игру? Оптимизон и баги поправили, патч помог? Или все плохо?
Только вышла же.. Как сыгранёт народ, так и посмотрим. На патчи лимита нет.))
фпс не проседает. лучше намного, чем демка
Да всех похер,я жду Ghost Of Tsushima на пк.
Как ты посмел сравнивать эту великую игру с цусимой, а?
Подожду, когда модеры добавят в игру ак-47 и пройду.
2-раз уже перезалили тему,но игра от этого лучше не стала)
Почему всё "НАШЕ" с привкусом дерьма?..
Очередной позор, который пытаются выдать за невероятное достижение.
Аналогов нет!
Ну шо, достаём попкорн, наблюдаем.
Вот это неожиданно...был уверен, что перенесут на сентябрь и допилят.
Очередной распил. Видно даже по официальному релизному трейлеру. Анимации, графика, боевка - все на дне.
Да не затмит. The Day Before по всему миру был более менее известен и ожидаем, а тут небольшой пук среньк в СНГ сообществе про который никто и не узнает. И то завышенных ожиданий ни у кого нет, игра ниже среднего, еще и с очень плохой оптимизацией
Попкорн приготовил.
Ждём обзоры!!!
Ну че вы помоями поливаете? Вы че ведьмака 4 ждали чтоль от наших разрабов??? Я поставлю только 6 баллов из 10 за старания. А по сути понятно, что ТАК игры делали 30 лет назад
Можно похвалить только за атмосферу. Художественное исполнение хорошее, музыка более менее. остальное все очень плохо. (Сужу по стримам)
Как минимум за их отношение к игрокам. За то что гемплей не показывали и банили в вк тех, кто просил его выложить. За то что работу плохо выполнили - они даже косые глаза медведю поленились поправить, потому что знали что народ любое г... схавает. За плохие анимации, за дурацкую озвучку... Да за всё, что можно было бы легко исправить, если бы разрабы приложили немного усилий.
билеты на самолет куплены?
У кого АМД карта лучше даже не трогать
люмены отрубил, часть на средние даже это не помогло, FSR отсутствует. видео rx6950xt
пятая часть суши родила мышь -шо опять ?????
Трейлер прям в духе 2006-2007 года, ну только эмоций вообще никаких не вызывает, весь трейлер сидишь с покерфейсом, разве анимация поражает топорностью 🤷♂️
Из-за вкшного оверлея не работает мод на генерацию кадров от lukefz, крашится сразу же, и выключить никак нельзя
"Поехали" © Ю. Гагарин
То есть даже в трейлере никто не стесняется выкладывать плоскую веревку у колокола, деревянные анимации, одежду с нарисованными складками в 2024 то году, косящиеся глаза медведя ... Трешатина
ахахха как машины не умеют делать так и игры)
я уже начал подозревать, что Миша с IXBT выпустил эту игру, что бы наказать своих хейтеров, что бы они платили деньги и страдали. Вполне нормально их обнулил, пусть теперь локти кусают
Ничего не понял.. Но, канал у них хороший. Нравится.
Смутное г ов но.
Поздравляю ребят с релизом и надеюсь на успех!!! Пора уже нашим дать жару западу. И пусть они со свои санкциями идут в туз.
Оо позорная шляпа вышла. Налетаем все. Покупаем игру по три четыре раза на разные аккаунты, поддержим разрабов которые стопудово не распили бюджет
Отлично. Морально за ребят.
Согласен, надо поддерживать своих разрабов, даже киберпанк обосранный, долго латали, что уж про наших говорить.
Я тоже считаю, что своих надо поддерживать.
Надеюсь, эти, если у них будет плохо получаться, не будут во всём винить "хейтеров", пиратов и "нытьё". А будут, по мере возможности, латать и совершенствовать продукт.
Да что там поддерживать,полмиллиарда выделил ИРИ- институт развития интернета,это не чьи-то отдельного взятого человека- бизнесмена-алигарха деньги,по сути государство профинансировало этот проект)
Игра на уровне ведьмака и рдр
А ты шутник...