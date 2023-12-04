В Cyberia Nova раскрыли первый игровой образ в игре "Смута"

Одной из уникальных особенностей отечественной ролевой игры "Смута" станет механика игровых образов для главного героя. Как отмечают разработчики проекта, это не просто изменение внешнего вида персонажа, а целый набор особенностей, влияющих на игровой процесс и даже сюжет игры. Всего в игре нас ждут четыре образа, и сегодня разработчики из студии Cyberia Nova решили познакомить нас с первым из них — шишем, но не стоит путать его с разбойником.
В этимологическом словаре Фасмера слово «шиш» встречается в значении «разбойник, бродяга». В целом же шиши – не разбойники, а скорее партизаны. Люди, ушедшие от тяжелой жизненной ситуации в леса.
Согласно официальному описанию, в качестве основного оружия шиш будет использовать простой и надежный топор. Также в его экипировке будет второе оружие — копье, а для защиты он использует небольшой деревянный щит.
Образ шиша для главного героя в игре "Смута" позволит свободно общаться с простыми жителями города, а некоторые бандиты могут принять его "за своего" и не станут атаковать.
Более подробно о системе образов в "Смуте" мы рассказали в отдельной заметке.
Релиз игры должен состояться 26 февраля на ПК.
Ох не верю я в этот проект, ох не верю...
когда в игровой индустрии начинают фигурировать бюджетные деньги - обычно это ни к чему хорошему не приводит. Буду рад оказаться неправым конечно... но...
В это УГ никто не верит, все уже все поняли и утвердились.
Сейчас под псевдо-выборы 2024 не будут выпускать,подорждут, и к маю июнь выкатят.
Говорят много, а по факту... Мне хватило того короткого видеоролика с медведем, где кривая анимация подается, как предмет гордости..
Топор понятно, а каким образом копьем они научились орудовать. Не думаю что это легче, чем топором.
У них в группе в вк,админ отбитый наглухо! Никого там не оскорблял и даже матом,не ругался,а он взял и без всяких предупреждений меня в чёрный список закинул,якобы я бот!:) Лол... Хотя у меня галочка на моей странице стоит там,что я не бот!:) Нашёл выдуманную причину,чтобы меня в чёрный список отправить! А на самом деле,пукан у админа,сгорел,когда я про геймплей у них спросил и много людей там этот мой коммент лайкнули! Мол,покажите геймплей игры,которой по факту то и нет! И что мне предзаказывать у них то? Кота в мешке по факту? Выходит ixbt были правы на их счёт,что они там за конструктивную критику,всех банят! Какой позор и зашквар то! Но всем заткнуть рты у них не получится и тут,они этому моему комменту уже ничего не смогут сделать и все увидят их истинное лицо!
Забей, там со всеми так, у кого есть мозг и начинает задавать вопросы
Конечно же первым делом надо шиш показать.
Слишком он чистенький, сытенький и довольненький для разоренного войной крестьянина.
А еще явно только из барбершопа с такой идеальной бородкой.
Релиз игры должен состояться 26 февраля на ПК.
Должен ага))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))). Почему-то сижу ржу не магу)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ну у них контракт с гос-вом, так, что если не договорятся, то выпустят, а в каком виде, уже другой вопрос. А если пойдут на уступки работодатели, то возможно на лето и перенесут.
судя по описанию механики образов игра будет супер инновационная
сарказм
лучше бы геймплейный ролик показали
Шиш вам а не хорошая игра.
шишкуется - оттуда слово?
Давайте так, механика игровых образов, была в Скайфорже, и есть по сей день. Именно не классы, а образы, которые можно менять на ходу. Так, что разрабы уже пишут дичь, о уникальности. О том, что некоторые бандиты примут за своего, это не фишка, в том Гридфоле, можно было одеть шмот фракции врага, и спокойно ходить там, где на тебя могли напасть. И где уникальность ?
А что будет если добавить такой образ
Смута ещё не вышла, а уже первый кандидат на главное разочарование 2024 года.
Мощно. Агрессивно. Это однозначно шидеврь.