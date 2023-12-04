В Cyberia Nova раскрыли первый игровой образ в игре "Смута"

Одной из уникальных особенностей отечественной ролевой игры "Смута" станет механика игровых образов для главного героя. Как отмечают разработчики проекта, это не просто изменение внешнего вида персонажа, а целый набор особенностей, влияющих на игровой процесс и даже сюжет игры. Всего в игре нас ждут четыре образа, и сегодня разработчики из студии Cyberia Nova решили познакомить нас с первым из них — шишем, но не стоит путать его с разбойником.

В этимологическом словаре Фасмера слово «шиш» встречается в значении «разбойник, бродяга». В целом же шиши – не разбойники, а скорее партизаны. Люди, ушедшие от тяжелой жизненной ситуации в леса.

Согласно официальному описанию, в качестве основного оружия шиш будет использовать простой и надежный топор. Также в его экипировке будет второе оружие — копье, а для защиты он использует небольшой деревянный щит.

Образ шиша для главного героя в игре "Смута" позволит свободно общаться с простыми жителями города, а некоторые бандиты могут принять его "за своего" и не станут атаковать.

Более подробно о системе образов в "Смуте" мы рассказали в отдельной заметке.

Релиз игры должен состояться 26 февраля на ПК.