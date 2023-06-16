В новом ролике ролевого экшена "Смута" прошлись по Нижнему Новгороду ©

Российская студия Cyberia Nova уже какое-то время занимается разработкой ролевого экшена "Смута" и сравнительно недавно "вышли из тени" и стали более активно общаться с пользователями. Проект обещает погрузиться в Смутное время начала 17 века и рассказать историю о боярине, которому удается принять участие в самые важных событиях истории того периода.

Сегодня разработчики пригласили прогуляться по игровой локации Нижнего Новгорода

Каким будет экскурсионный маршрут? Для начала пролетим по улице Кожевенной, которая ведёт на Торговую площадь. Затем перенесёмся к Ивановской башне, а от неё пролетим над ярмаркой за Острогом на набережной — это был своего рода развлекательный центр. Смотрите, а там даже кто-то сидит в клетке, напишите нам в комментариях, кого вы там видите. Далее мы перенесемся в окрестности Нижнего Новгорода к деревне Высокая, а после неё к временному лагерю нижегородского Ополчения. После лагеря мы телепортируемся к сожженному и разграбленному поместью семьи Стремоуховых, а затем посетим карстовые пещеры, которые реально существовали в ту эпоху, а часть из них сохранилась и по сей день. В нашем случае — это пещера разбойников, пролетая по ней, мы увидим их подземный лагерь.

Точной даты выхода у проекта нет, но не так давно разработчики заявили, что разработка "Смуты" находится на середине пути.