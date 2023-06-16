В новом ролике ролевого экшена "Смута" прошлись по Нижнему Новгороду

Российская студия Cyberia Nova уже какое-то время занимается разработкой ролевого экшена "Смута" и сравнительно недавно "вышли из тени" и стали более активно общаться с пользователями. Проект обещает погрузиться в Смутное время начала 17 века и рассказать историю о боярине, которому удается принять участие в самые важных событиях истории того периода.
Сегодня разработчики пригласили прогуляться по игровой локации Нижнего Новгорода
Каким будет экскурсионный маршрут? Для начала пролетим по улице Кожевенной, которая ведёт на Торговую площадь. Затем перенесёмся к Ивановской башне, а от неё пролетим над ярмаркой за Острогом на набережной — это был своего рода развлекательный центр. Смотрите, а там даже кто-то сидит в клетке, напишите нам в комментариях, кого вы там видите. Далее мы перенесемся в окрестности Нижнего Новгорода к деревне Высокая, а после неё к временному лагерю нижегородского Ополчения. После лагеря мы телепортируемся к сожженному и разграбленному поместью семьи Стремоуховых, а затем посетим карстовые пещеры, которые реально существовали в ту эпоху, а часть из них сохранилась и по сей день. В нашем случае — это пещера разбойников, пролетая по ней, мы увидим их подземный лагерь.
Точной даты выхода у проекта нет, но не так давно разработчики заявили, что разработка "Смуты" находится на середине пути.
просто оставлю это здесь
Ему просто не сидится на месте
Там даже еще беты нету, а в тех же асасинах на релизе, да и щас тоже твориться много что похуже))
Может это ящер
он просто лёгок на подъём)
Уже посимпатичнее. Лес, пещерка, цветочки. Мужички в воздухе сидят. Лепота!
Вообще мне нравится как выглядит, интересно будет в нее поиграть
Шикарно я считаю. Огонь местами немного мультяшный, но на факелах просто великолепно. Есть местами прорехи, но с учетом того что это даже и не полная альфа и уж даже близко не бета-версия впечатления от увиденного - просто мое почтение. Если в релизе будет уровень проработки как в Атомном сердце, то авторы явно заслуживают памятника. А если уж и уровень погружения обеспечат... Пока могу сказать что оптимизм относительно проекта крепнет от ролика к ролику.
А ничё так. Но последнее время заставляет быть скептиком. Оценим - как получим в руки. До тех пор, всё это лишь ролики. А мы хороших роликов получили намного больше, чем хороших игр.
Ладно
ну огонь и вода выдают уровень игры, что они собираются выпустить так скоро непонятно вообще..)
Никто игру в таком виде выпускать не будет. Ее еще делать и делать. Там пока даже озвучки нормальной нет. Очевидно, что разрабы поспешили с заявлением о скором выходе.
И когда она выходит по вашему или по ихнему?
Откуда ж мне знать. По приблизительным прикидкам не ранее чем через 2 года. И то в самом лучшем случае.
Нормалды. Видно, что игру пилят и допиливают. Уже очевидно, что она есть и это не мошенничество. Но ждать ее в конце года я бы точно не стал. Рано пока.
Родной Нижний Новгород...ничего не поменялось
Зато стабильность )
Левел дизайн в стиле "энтузиаст показал как бы выглядела игра на Unreal Engine 5"