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Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
5 967 оценок

В обновлении игры "Смута" улучшено автосохранение

Simple Jack
Новости

4 апреля на ПК вышла ролевая игра «Смута». Разработчики из Cyberia Nova выпустили первое обновление, в котором исправили ошибку, приводившую к пропуску 2D-катсцен на некоторых компьютерах. Устранили сбой, возникавший при одновременном старте диалога с NPC и призывом лошади. Также поправили функцию автосохранения. Игроки в своих отзывах отмечали проблемы с производительностью, скучную систему боя, повторяющиеся модели героев и другие недоработки. Среди плюсов — атмосферность и красивая художественная реализация. Вероятно, будут и другие обновления, направленные на улучшение оптимизации игры.

Пользователи могут сами сообщить о найденных багах, указав характеристики своего ПК и подробно описав проблему. Это поможет тестировщикам и разработчикам.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Kerrot

Игра тупо топ и вкуснятина! Даже американцы довольны! (100 рублей за отзыв перешлем на карту)

10
Гемор
4
Гена Транквилизатор
Это поможет тестировщикам и разработчикам.

Этим мракобесам уже ничего не поможет, разве что никогда больше не притрагиваться к играм

1
dexxxx123

Пока критических багов не встречал. Вполне играбельно и действительно очень атмосферно. Главное чтоб как с гейскими вратами 3 не было, где после каждого патча, только хуже.

-2
H-DS

Оперативно) пусть стараются хорошо, лишь бы не закрыли и надо еще кучу разных проектов нашего производства, но над качеством надо работать, безусловно

-4