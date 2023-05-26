В сеть полностью слили билд "Смуты", чтобы заставить разработчиков "вылезти из своего подвала"

Сергей Федорцев, автор недавних геймплейных утечек разрабатываемой RPG "Смута", решил не мелочиться, и слил целый билд в 4 архива на 14 ГБ. Как он сам утверждает, никакой игры уже не существует, а офис Cyberia Limited в Новосибирске "куда-то исчез".
Я хотел стриггерить разработчиков и заставить их таки вылезти из своего подвала в котором они обожают тусить время от времени, слив некоторую информацию по игре (попилы любят тишину, особенно в процессе). Разумеется я был на 99% уверен, что сообщество игроков решит, что слив был контролируемым (ну и разумеется слегка подогрел эту теорию). Приняв все меры предосторожности я залил на Vimeo кусок отснятого видео и выложил обзор на площадку, которая мне показалась наиболее скептически настроенной в плане аудитории и стал ждать.
Первые несколько дней все шло по плану: аудитория бурлила, от разработчиков требовали ответа, народ возмущался тупой рекламной компанией которой не было. Я уже предвкушал что Cyberia Nova выдаст пространный пост на тему и отправит залившим на ютуб видео страйки. Но этого не последовало.
В личку, помимо тонн хейта, написал представитель игромании и один человек который пытался устроится в Cyberia Nova, но был удивлен тем, что не смог найти ни вакансий ни какой бы-то ни было информации о компании. И вот тогда я понял что разработчиков у игры то и нет. Билд есть, сдержанный хайп есть, а разработчиков нет.
У Сергея есть два варианта развития событий: либо "разработчики усердно склеивали модельки и графику от аутсорсеров в некое подобие игры с августа 2022 года по март 2023, после чего поняв что денег от грантов им хватит пакуют свои вещи и уходят в закат". Либо билд настолько понравился games.mail.ru, что разработчиков всем штатом под подписками о неразглашении "сгребли к себе в офис".
Cyberia Nova эту утечку пока никак не прокомментировала.
Сюжет для каневского
Из-за того что разрабы не почтили его вниманием чел сделал вывод что их нет) комплекс наполеончика чтоле)
А где они? Как там дела с разработкой? Какие последние новости и сроки? Есть ли хоть что-то нового, кроме сливов?
Еше одна ДТФочка с надежнейшей инфой, что все попилили и игры нет. Точно так же пару лет назад по сети носились аноны с надежной инфой, что Atomic Heart не существует и это все попил. Где они теперь, интересно.
Не помню, чтобы когда-то Atomic Hear выглядел как кал. Там сразу была идея и что-то оригинальное. Да и были конкретные люди, которым можно было задать вопросы, если я не ошибаюсь.
Про атомный хер "надежные инсайдеры" утверждали ровно то же самое - "игры нет", "попил", "распил", бегство с деньгами. Отлично помню вонь этих питерасов.
Да, но он не выглядел как кал и можно было чего ждать, а тут...
Думаешь, другие хиты на ранней стадии выглядели лучше? Да ровно так же. Не стоит судить об игре по сырому пре-альфа билду.
Ну у них были проблемы в студии реально и там не было гранта, насколько я знаю, и не выглядело как попил)
Ставлю на хайп от разработчиков
В чем хайп, если уже намекают на то, что кроме этого кала ничего нет, как и самих разработчиков?
Кто намекает? Ноунейм в интернете?
Сделают опровержение, опровержение опровержения, новые ролики и тд, и понеслась
А разработчики-то кто?))
Это работает, если ты планируешь выпустить продукт или как-то зарабатывать на нём.
Посмотрим, интересно...
Ох, ща смута в комментариях начнется
Интересно девки пляшут...
солдаты
А ссылка то где?
Если это правда не контролируемый слив (что сильно навряд ли, ибо история дичь) то зачем разработчикам было как-то реагировать? Парень им бесплатный хайп и рекламу сделал.
И да, "билд есть, а игры нет". Ну точно тупень или это всё хайп от разработчиков.
Новая методичка что ли, про хайп?
Ох уж этот Сибирский геймдев...
Скиньте magnet
Смута оказалась Смутной
Интересно, где этот тип взял билд.
Судя по всему, он его украл. В таком случае, ему пора сухари сушить. А может для начала еще и отп****т в подворотне.
А что про слив сталкера? Такого же мнения? Это не подкол..реально интересно мнение, про такую же ситуацию...
Ой а где те защитники которые в прошлой новости были?
И игра выглядит гениально и боёвка ничего а потом добавят спецэффектов на взмахи ударов и будет ТОП xD
P.s О минусы полетели, как же вас легко обидеть ну минусы это ваш потолок возможностей.....
Мне тоже интересно. Странная была поддержка этого кала, как будто ботам заплатили или они тут из патриотических чувств лишились разума и не разглядели очевидного.
Ты игру еще в глаза не видел, а уже сделал вывод, что это кал. Так что на бота скорее похож ты.
А он и есть бот, ты пробегись по его комментам там один флуд и негатив, его давно уже весь ПГ презирает.
Да просто тут есть уникальные кадры, я всё понимаю конечно но некоторые считают что они могут делить людей на разные социальные классы, в любом сообществе игровом есть - Обычные пользователи, Фанаты (Те которые видят плюсы и минусы и вполне могут дать нормальный ёмкий ответ) и самые двинутые Фанатики те которые просто заходят поливают всех помоями и смотрят на всех с высока.
Извините, но мне достаточно того, что я вижу. Пока это выглядит как кал. Есть ли хоть что-то, что говорит о том, что этот кал превратиться в нормальную игру? Может у игры большой бюджет? Может в её создании принимают участие знаменитые разработчики? Может она уже настолько знаменита и у неё много поклонников, что можно не сомневаться хотя бы в поддержки от них?
Подождите, получается, что местных ждунов опять обманули? А как же "ещё много работы", "это ранний билд"?