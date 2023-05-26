В сеть полностью слили билд "Смуты", чтобы заставить разработчиков "вылезти из своего подвала" ©

Сергей Федорцев, автор недавних геймплейных утечек разрабатываемой RPG "Смута", решил не мелочиться, и слил целый билд в 4 архива на 14 ГБ. Как он сам утверждает, никакой игры уже не существует, а офис Cyberia Limited в Новосибирске "куда-то исчез".

Я хотел стриггерить разработчиков и заставить их таки вылезти из своего подвала в котором они обожают тусить время от времени, слив некоторую информацию по игре (попилы любят тишину, особенно в процессе). Разумеется я был на 99% уверен, что сообщество игроков решит, что слив был контролируемым (ну и разумеется слегка подогрел эту теорию). Приняв все меры предосторожности я залил на Vimeo кусок отснятого видео и выложил обзор на площадку, которая мне показалась наиболее скептически настроенной в плане аудитории и стал ждать.



Первые несколько дней все шло по плану: аудитория бурлила, от разработчиков требовали ответа, народ возмущался тупой рекламной компанией которой не было. Я уже предвкушал что Cyberia Nova выдаст пространный пост на тему и отправит залившим на ютуб видео страйки. Но этого не последовало.



В личку, помимо тонн хейта, написал представитель игромании и один человек который пытался устроится в Cyberia Nova, но был удивлен тем, что не смог найти ни вакансий ни какой бы-то ни было информации о компании. И вот тогда я понял что разработчиков у игры то и нет. Билд есть, сдержанный хайп есть, а разработчиков нет.

У Сергея есть два варианта развития событий: либо "разработчики усердно склеивали модельки и графику от аутсорсеров в некое подобие игры с августа 2022 года по март 2023, после чего поняв что денег от грантов им хватит пакуют свои вещи и уходят в закат". Либо билд настолько понравился games.mail.ru, что разработчиков всем штатом под подписками о неразглашении "сгребли к себе в офис".

Cyberia Nova эту утечку пока никак не прокомментировала.