Смута 2024 г.
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В сеть полностью слили билд "Смуты", чтобы заставить разработчиков "вылезти из своего подвала"

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Procy_on
Новости

Сергей Федорцев, автор недавних геймплейных утечек разрабатываемой RPG "Смута", решил не мелочиться, и слил целый билд в 4 архива на 14 ГБ. Как он сам утверждает, никакой игры уже не существует, а офис Cyberia Limited в Новосибирске "куда-то исчез".

Я хотел стриггерить разработчиков и заставить их таки вылезти из своего подвала в котором они обожают тусить время от времени, слив некоторую информацию по игре (попилы любят тишину, особенно в процессе). Разумеется я был на 99% уверен, что сообщество игроков решит, что слив был контролируемым (ну и разумеется слегка подогрел эту теорию). Приняв все меры предосторожности я залил на Vimeo кусок отснятого видео и выложил обзор на площадку, которая мне показалась наиболее скептически настроенной в плане аудитории и стал ждать.

Первые несколько дней все шло по плану: аудитория бурлила, от разработчиков требовали ответа, народ возмущался тупой рекламной компанией которой не было. Я уже предвкушал что Cyberia Nova выдаст пространный пост на тему и отправит залившим на ютуб видео страйки. Но этого не последовало.

В личку, помимо тонн хейта, написал представитель игромании и один человек который пытался устроится в Cyberia Nova, но был удивлен тем, что не смог найти ни вакансий ни какой бы-то ни было информации о компании. И вот тогда я понял что разработчиков у игры то и нет. Билд есть, сдержанный хайп есть, а разработчиков нет.

У Сергея есть два варианта развития событий: либо "разработчики усердно склеивали модельки и графику от аутсорсеров в некое подобие игры с августа 2022 года по март 2023, после чего поняв что денег от грантов им хватит пакуют свои вещи и уходят в закат". Либо билд настолько понравился games.mail.ru, что разработчиков всем штатом под подписками о неразглашении "сгребли к себе в офис".

Cyberia Nova эту утечку пока никак не прокомментировала.

Индустрия Слухи
-5
38
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Комментарии: 38
Ваш комментарий
Talendor3

Сюжет для каневского

6
Dyr0kol

Из-за того что разрабы не почтили его вниманием чел сделал вывод что их нет) комплекс наполеончика чтоле)

5
TAPAKAH222

А где они? Как там дела с разработкой? Какие последние новости и сроки? Есть ли хоть что-то нового, кроме сливов?

0
0ncnjqybr

Еше одна ДТФочка с надежнейшей инфой, что все попилили и игры нет. Точно так же пару лет назад по сети носились аноны с надежной инфой, что Atomic Heart не существует и это все попил. Где они теперь, интересно.

5
TAPAKAH222

Не помню, чтобы когда-то Atomic Hear выглядел как кал. Там сразу была идея и что-то оригинальное. Да и были конкретные люди, которым можно было задать вопросы, если я не ошибаюсь.

-4
0ncnjqybr TAPAKAH222

Про атомный хер "надежные инсайдеры" утверждали ровно то же самое - "игры нет", "попил", "распил", бегство с деньгами. Отлично помню вонь этих питерасов.

3
TAPAKAH222 0ncnjqybr

Да, но он не выглядел как кал и можно было чего ждать, а тут...

0
0ncnjqybr TAPAKAH222

Думаешь, другие хиты на ранней стадии выглядели лучше? Да ровно так же. Не стоит судить об игре по сырому пре-альфа билду.

1
Skveg

Ну у них были проблемы в студии реально и там не было гранта, насколько я знаю, и не выглядело как попил)

0
Freemanyz

Ставлю на хайп от разработчиков

3
TAPAKAH222

В чем хайп, если уже намекают на то, что кроме этого кала ничего нет, как и самих разработчиков?

-5
0ncnjqybr TAPAKAH222

Кто намекает? Ноунейм в интернете?

3
Freemanyz TAPAKAH222

Сделают опровержение, опровержение опровержения, новые ролики и тд, и понеслась

0
TAPAKAH222 0ncnjqybr

А разработчики-то кто?))

0
TAPAKAH222 Freemanyz

Это работает, если ты планируешь выпустить продукт или как-то зарабатывать на нём.

0
chessbase50

Посмотрим, интересно...

2
butcher69

Ох, ща смута в комментариях начнется

2
Кей Овальд

Интересно девки пляшут...

1
da267rk

солдаты

-1
Truth85

А ссылка то где?

1
Navigor506

Если это правда не контролируемый слив (что сильно навряд ли, ибо история дичь) то зачем разработчикам было как-то реагировать? Парень им бесплатный хайп и рекламу сделал.

И да, "билд есть, а игры нет". Ну точно тупень или это всё хайп от разработчиков.

1
TAPAKAH222

Новая методичка что ли, про хайп?

-4
Mandalordek
Как он сам утверждает, никакой игры уже не существует, а офис Cyberia Limited в Новосибирске "куда-то исчез".

Ох уж этот Сибирский геймдев...

0
Extor Menoger

Скиньте magnet

0
Protocol10

Смута оказалась Смутной

0
Anagliph

Интересно, где этот тип взял билд.
Судя по всему, он его украл. В таком случае, ему пора сухари сушить. А может для начала еще и отп****т в подворотне.

0
Sadvald

А что про слив сталкера? Такого же мнения? Это не подкол..реально интересно мнение, про такую же ситуацию...

2
Nick1906
0
potemkin2021

Ой а где те защитники которые в прошлой новости были?
И игра выглядит гениально и боёвка ничего а потом добавят спецэффектов на взмахи ударов и будет ТОП xD

P.s О минусы полетели, как же вас легко обидеть ну минусы это ваш потолок возможностей.....

-3
TAPAKAH222

Мне тоже интересно. Странная была поддержка этого кала, как будто ботам заплатили или они тут из патриотических чувств лишились разума и не разглядели очевидного.

-2
0ncnjqybr TAPAKAH222

Ты игру еще в глаза не видел, а уже сделал вывод, что это кал. Так что на бота скорее похож ты.

1
Destroited 0ncnjqybr

А он и есть бот, ты пробегись по его комментам там один флуд и негатив, его давно уже весь ПГ презирает.

0
potemkin2021 TAPAKAH222

Да просто тут есть уникальные кадры, я всё понимаю конечно но некоторые считают что они могут делить людей на разные социальные классы, в любом сообществе игровом есть - Обычные пользователи, Фанаты (Те которые видят плюсы и минусы и вполне могут дать нормальный ёмкий ответ) и самые двинутые Фанатики те которые просто заходят поливают всех помоями и смотрят на всех с высока.

0
TAPAKAH222 0ncnjqybr

Извините, но мне достаточно того, что я вижу. Пока это выглядит как кал. Есть ли хоть что-то, что говорит о том, что этот кал превратиться в нормальную игру? Может у игры большой бюджет? Может в её создании принимают участие знаменитые разработчики? Может она уже настолько знаменита и у неё много поклонников, что можно не сомневаться хотя бы в поддержки от них?

0
TAPAKAH222
Как он сам утверждает, никакой игры уже не существует, а офис Cyberia Limited в Новосибирске "куда-то исчез".

Подождите, получается, что местных ждунов опять обманули? А как же "ещё много работы", "это ранний билд"?

-4