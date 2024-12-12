ЧАТ ИГРЫ
Номинируйте Смута на ИГРУ ГОДА 2024!
на главную
об игре
Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4 1 809 оценок

"За спасение игровой индустрии от иноземцев": Юрий Милославский из игры "Смута" получил награду премии "Герои Рунета"

Lunersun
Новости

«За спасение игровой индустрии от иноземцев» — такую забавную номинацию придумали организаторы премии «Герои Рунета» специально для персонажа Юрия Милославского из игры «Смута». Вчера на церемонии награждения создатели игры не только получили эту награду, но и от души посмеялись над тем, насколько точно название номинации передаёт дух их проекта.

Продюсер «Смуты» Андрей Белов, получая награду, не стал строить из себя героя-одиночку. Он сразу отметил, что успех игры — это заслуга не только разработчиков, но и тех, кто в неё играет. Ведь без поддержки сообщества даже самая крутая игра не взлетит.

Напоминаем, что сама премия «Герои Рунета», которую каждый год вручает РОЦИТ, обычно отмечает самые яркие проекты в русском интернете.

-32
35
Комментарии: 35
Ваш комментарий
bma2004

сами придумали и сами наградили.
как с рутубом - типа лучшим видеосервисом

17
Rey4rtRO
10
PeremptoryMaddox

Пока в этой стране все будет только ради "спасения от иноземцев" "ответы Голливуду" и аналогоGовнеты, страна так и будет в вечной Ж.

12
DezkQ

Расскажи это китайцам, которые за отечественный продукт костьми лягут и тоже у них ответ на всё

-6
AndralStormborn DezkQ

Китайцы умнее, поэтому смогли более толково все наладить.

3
PeremptoryMaddox DezkQ

Какими костьми они лягут? В Китае даже никто на китайских машинах не ездят, ибо знают какое они Г., предпочитая иномарки 20-летней давности.

3
DarkScorpius PeremptoryMaddox
В Китае даже никто на китайских машинах не ездят, ибо знают какое они Г., предпочитая иномарки 20-летней давности.

Какие иномарки, что ты несешь? А Г. видели именно у нас, потому что именно дешевые машины предназначенные на экспорт и закупали, чтобы здесь красивый ценник показать. Половину нормальных китайцев, включая премиум-класс хорошего качества у нас не видели - именно из-за мифа о "плохих китайцах" и опасения, что не смогут их продать, мало кто их привозит. Точно так же как у нас некоторые все еще восхваляют "европейцев" и т.д., забывая, что европеец 20-летней давности и современный европеец даже близко не одного уровня качества и что именно у нас все еще популярны старые европейцы.

0
PeremptoryMaddox AndralStormborn

Китайцы ничего умнее не делали, они полностью взяли западную модель производства и экономики, только без демократии, свободы слова, независимых профсоюзов и прочего.

1
Jarvis666
от души посмеялись

Мы тоже.

11
Max Rolens

Более тупой рекламы я еще не видел

7
Никита Макс
успех игры

Бугагашенька

6
orion1786

Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.) скрепки.

5
Skessa

Лучше бы саму игру спас.

5
Пользователь ВКонтакте

Только Смута это Позор российской игровой индустрии. А эта награда издевательство, глумление на российской игровой индустрией. // Сергей Максимов

4
Генерал Анатолий

В 2009 году Мэддисон получил эту награду за совокупление с тортом

2
The Ryan

А в 2024 должен получить уже с Гришковцом

0
rtnrwv
Ведь без поддержки сообщества даже самая крутая игра не взлетит.

А скидки когда игре и года нет и уменьшение цены это знак качества и успеха?

2
Avel_N

Не самый правильный аргумент. На Спейсмарин2 тоже уже есть скидки. Делает ли это смуту такой же хорошей игрой, как СМ2? Или СМ2 таким же гoвном, как смута?

1
Пользователь ВКонтакте

Все это лицемерие-ибо профукана индустрия после 2008,а за гос деньги талантливого не сделаешь // Александр Смирнов

2
Spillik
насколько точно название номинации передаёт дух их проекта.

Это про то, что игра в Стиме не продается.

1
smallhell

Кекабельно.

1
GullibleCelia

Какой же позорный кринж

1
YouTube_GamesTezi

Это хуже, чем лбгт.

1
Megido

какая тупость! вся игровая индустрия создана "иноземцами"! так что это русские в ней пришлые. при том неудачные пришлые!)

0
Ellie Williams

иноземцев бл... инопришеленцев

0
saksnboom

мдаааа.....

0
CT3H

Разве есть что-то смешнее чем это?)
---
Вот только эти гов**разрабы щас хвосты распушат павлиньи за такое жопализство...
Хотя тут и удивляться уже нечего.. Всё тоже самое лизство и в думе и в телеке, среди наших "недозвёзд".

0
Пользователь ВКонтакте

Исторический аспект в играх достаточно важен на самом деле , поскольку таких качественно проработанных проектов не так много сейчас делают // Максим Рубцов

-10
Пользователь ВКонтакте

А смута по твоему качественный проработанный проект? // Тимоха Добров

1
North235 Пользователь ВКонтакте

Ну, объективно, исторически игра проработана отлично, но вот во всем остальном Смута, это конечно, кал полнейший.

-2
Пользователь ВКонтакте

кремлёвский ботяра // Тони Монк

Original: https://botnadzor.org/card/id732534108?rand=7891645058
Original: https://botnadzor.org/card/id732534108?rand=7891645058
0
Коля Кощей

Достойная победа. Да и игра хорошая вышла, не считая мелких багов на релизе, а сейчас и вовсе играется замечательно, так еще и знания по истории подтянет, что считаю очень полезно.

-11