"За спасение игровой индустрии от иноземцев": Юрий Милославский из игры "Смута" получил награду премии "Герои Рунета"

«За спасение игровой индустрии от иноземцев» — такую забавную номинацию придумали организаторы премии «Герои Рунета» специально для персонажа Юрия Милославского из игры «Смута». Вчера на церемонии награждения создатели игры не только получили эту награду, но и от души посмеялись над тем, насколько точно название номинации передаёт дух их проекта.

Продюсер «Смуты» Андрей Белов, получая награду, не стал строить из себя героя-одиночку. Он сразу отметил, что успех игры — это заслуга не только разработчиков, но и тех, кто в неё играет. Ведь без поддержки сообщества даже самая крутая игра не взлетит.

Напоминаем, что сама премия «Герои Рунета», которую каждый год вручает РОЦИТ, обычно отмечает самые яркие проекты в русском интернете.