Создатели "Смуты" приступили к разработке продолжения

Разработчики из Cyberia Nova объявили о начале работы над полноценным продолжением проекта. Андрей Белов, сообщил об этом в ролике о последнем обновлении. По словам продюсера игры, вся команда теперь сосредоточена на сиквеле, а также образовательном проекте, связанном с новым контентом.
Для оригинальной версии игры будут выпускаться только технические патчи и небольшие обновления. До конца этого года должно выйти сюжетное DLC. Глава студии, Алексей Копцев, отметил, что все цели, поставленные при разработке, успешно выполнены.
Этим, 14-м по счёту патчем, мы подводим черту под нашей серией патчей и улучшений. В целом вся наша команда уже сосредоточена на работе над продолжением игры и над образовательным проектом по материалам этого продолжения
В заключительном патче, который выйдет 18 февраля, игроки получат полную переозвучку диалогов, улучшения для более чем сотни заданий, обновленные катсцены и другие значительные улучшения, завершая цикл обновлений игры.
разрабы кингдом cum напряглись
Если ещё раз напишешь cum у тебя на лице ото всех будет semen
Ещё Смутнее 2
Смутно Шо Пздц
На Миллиард Рублей Смутнее
Ты Платишь, Мы Смутим
Господи, позорище на всю страну
Создатели "Смуты" приступили осваивать бютжет
Смутное заявление.
Теперь 2 миллиарда надо.
Ну ведь смешно же. )
Сам сказал какова была цель )))
Ну хоть что то разрабы умеют ..... шутить
все стебутся и ржут, но ирония в том, что все платят за эту игру из налогов)))
Собачка смуту делает
У собачки получится лучше. И дешевле.
Продолжаем доить ИРИ?) // Данил Максимов
Убийца Ведьмака, попытка №2.
Ёжик кололся и плакал, но упорно продолжал пёхать кактус...
ещё бабла решили отмыть))) но думаю после первой части на это уже никто не поведётся
Смутная новость кнч
Убийца Индрижиха готовится. Уууфф… // Александр Сергеев
)
Просто удалите эту недокомпанию с лица земли, и закопайте глубоко-глубоко всех причастных к этому проекту.
Что значит они все сделали и можно оценить игру?)
Можно, но игры там все равно нет)
срань
Не надо дядя // Suhogruz Suhogruzovich
Ля что за болезнь? Как это лечить?
// Тони Старк
Продолжение чего деревянной анимации 😂😂😂 смутительно но окей..
Да уж, Распил 2.0
Да вы походу черту чем-то белым у себя подносом провели.
у хбтг на стриме "догони меня виталик", было оригинальное рабочее название этой игры.
А что он еще пойдет освобождать? 😂
остановитесь глупцы
надеюсь бахнут огромный мир с кучу активностей, торговлю с нпс, лут, прокачку мечей топоров саблей, несколько концовок и т.д
А можно не надо?
Пилорама заработала по полной.
Сделать вторую часть Смуты это может и не плохо конечно, но хоспади лучше бы это не Сайбериа Нова были. Чего это их вообще не распустили после того что они выдали?
Мало вы ещё понимаете в том кто и как работает с национальными проектами (будь то книги, фильмы или игры) в колониях. Точнее - ничего. Но вопрос правильный задаёте. Искусство задавать вопросы - это уже пол дела.
Может и неплохо.. Так рассуждать могут только люди без вкуса.
// Раймфесс Лаэда
И смех и грех.))))
О боже если кто-то из правительства увидит мое сообщение )) не делайте это отмыв денег!
Смутные Времена 2
Бюджеты первой части уже попилены, так что... пора и ко второй приступать!
Откуда у этих проходимцев деньги?!
Остановите их, отберите у них деньги! Какое продолжение? - Пора уже ремейк пилить.
А если серьезно, есть такая игра эпохи древних: Робин гуд - легенда Шервуда. Вот такой надо было делать смуту. Вышло бы идеально за гораздо меньшие деньги.
// Аркадий Капустьян
Шутка затянулась
Даёшь вторую часть! 🍻👍 // New Show
Ещё не всё "освоили", или новый бюджет занесли!??))))
база кормит (с) любой человек получивший госденьги
1 апреля через 1,5 месяца. Вы что-то с датами напутали.
ИРИ по ходу в доле // Alex Goschko
"все цели, поставленные при разработке, успешно выполнены"
Выпустить дерьмо для галочки и потом его допиливать, получая гранты?
Пусть пилят, нормальные игроки это брать не будут. Даже скачивать
Они что, первую часть доделали?
S.M.U.T.A. 2
Ну не совсем. Сталкер 2 делали национальные кадры, а эти - чёрт знает кто. Точнее понятно кто.
Непотопляемые
зачем? очевидно же что получилось г"вно.
На фоне вышедшего Киндом Кам 2 - особенно яркий контраст.
Надеюсь бахнут таки большой бесшовный мир аки фар край с кучей активностей
👍 Это радует! ☺️
Лучше 2 киндома нечего не будет
Не понял, о чём Вы..
Пусть делают... Смута в принципе крепенький середняк на 5-6 баллов. Есть хорошие шансы получить качественную Смуту 2. Разрабам достаточно всего лишь просто учесть все свои ошибки при разработке оригинала и не повторять их. Не думаю, что это проблема для них. Притом ассеты у них все теперь есть. Над второй частью работать будет проще.
Другое дело, что мне, да и многим наверное, будет тяжело играть в Смуту 2, какой бы она ни была, после шедевров уровня Kingdom Come Deliverance 2 - прямо сейчас я просто не могу смотреть на другие RPG про средневековье в Европе. Kingdom Come Deliverance 2 как-то очень очень высоко задрала планку качества. Это даже не Ведьмак 3, это гораздо выше уровень. Чего-то такого хотелось бы от Смуты 2 - надеюсь, что разработчикам смуты хватит ума просто НЕ повторять старые ошибки.
Вот честно. Смута игра с огромным не раскрытым потенциалом. Можно сделать Смуту 2 супер круто... если, повторяю, разработчикам хватит ума НЕ повторять свои ошибки. Надеюсь, что ума им хватит. Точка.
Наверное все таки больше не хочется чтоб собирали деньги, а их большую часть разворовывают, а вешают х10 работу на бедолаг недоплачивая им. В итоге могут еще и на них же все свалить.
Деньги под нацпроекты дают только в том случае если это антинацпроекты ... - банальная вещь. Задача Смуты - всегда быть на 3-ку, именно поэтому дают деньги, чтоб купировать реальные независимые нацпроекты, в зародыше. Типа смотрите тут с ДЕНЬГАМИ не зашло, а вы убогие на чистом энтузиазме хотите игру сделать... Не выйдет. Езжайте лучше в европы или америки - тАм Люди работают. Это называется отток мозгов. Программирование это или квантовая физика - не важно. Машинку деморализации запустил - мозги выдувает и они работают в итоге на иностранный капитал. Шутка.