Создатели "Смуты" приступили к разработке продолжения

Разработчики из Cyberia Nova объявили о начале работы над полноценным продолжением проекта. Андрей Белов, сообщил об этом в ролике о последнем обновлении. По словам продюсера игры, вся команда теперь сосредоточена на сиквеле, а также образовательном проекте, связанном с новым контентом.

Для оригинальной версии игры будут выпускаться только технические патчи и небольшие обновления. До конца этого года должно выйти сюжетное DLC. Глава студии, Алексей Копцев, отметил, что все цели, поставленные при разработке, успешно выполнены.

Этим, 14-м по счёту патчем, мы подводим черту под нашей серией патчей и улучшений. В целом вся наша команда уже сосредоточена на работе над продолжением игры и над образовательным проектом по материалам этого продолжения

В заключительном патче, который выйдет 18 февраля, игроки получат полную переозвучку диалогов, улучшения для более чем сотни заданий, обновленные катсцены и другие значительные улучшения, завершая цикл обновлений игры.