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Смута 2 2028 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
0 0 оценок

Создатели "Смуты" приступили к разработке продолжения

butcher69
Новости

Разработчики из Cyberia Nova объявили о начале работы над полноценным продолжением проекта. Андрей Белов, сообщил об этом в ролике о последнем обновлении. По словам продюсера игры, вся команда теперь сосредоточена на сиквеле, а также образовательном проекте, связанном с новым контентом.

Для оригинальной версии игры будут выпускаться только технические патчи и небольшие обновления. До конца этого года должно выйти сюжетное DLC. Глава студии, Алексей Копцев, отметил, что все цели, поставленные при разработке, успешно выполнены.

Этим, 14-м по счёту патчем, мы подводим черту под нашей серией патчей и улучшений. В целом вся наша команда уже сосредоточена на работе над продолжением игры и над образовательным проектом по материалам этого продолжения

В заключительном патче, который выйдет 18 февраля, игроки получат полную переозвучку диалогов, улучшения для более чем сотни заданий, обновленные катсцены и другие значительные улучшения, завершая цикл обновлений игры.

-63
70
Комментарии: 70
Ваш комментарий
Дьявол Ада

разрабы кингдом cum напряглись

46
Maksimus161rus

Если ещё раз напишешь cum у тебя на лице ото всех будет semen

5
Темный-Властелин
2
MadPyramus
Студия Cyberia Nova официально объявила, что работает над продолжением исторического экшена «Смута».

Ещё Смутнее 2

Смутно Шо Пздц

На Миллиард Рублей Смутнее

Ты Платишь, Мы Смутим

37
211186

Господи, позорище на всю страну

35
Grimnebulin

Создатели "Смуты" приступили осваивать бютжет

35
GraF68ru

Смутное заявление.

20
nikvik jm

Теперь 2 миллиарда надо.

9
Kalaka Whitewing
Глава студии, Алексей Копцев, отметил, что все цели, поставленные при разработке, успешно выполнены.

Ну ведь смешно же. )

8
ExTReeeM EDITION

Сам сказал какова была цель )))

0
JackBV

Ну хоть что то разрабы умеют ..... шутить

6
Темный-Властелин

все стебутся и ржут, но ирония в том, что все платят за эту игру из налогов)))

6
Snake2105
5
BENDJI

Собачка смуту делает

0
Man of clay BENDJI

У собачки получится лучше. И дешевле.

1
Пользователь ВКонтакте

Продолжаем доить ИРИ?) // Данил Максимов

4
Миханик Шестеренкин

Убийца Ведьмака, попытка №2.

4
Север65

Ёжик кололся и плакал, но упорно продолжал пёхать кактус...

2
Руслан Меркулов 2

ещё бабла решили отмыть))) но думаю после первой части на это уже никто не поведётся

2
DESOL4TE

Смутная новость кнч

2
Пользователь ВКонтакте

Убийца Индрижиха готовится. Уууфф… // Александр Сергеев

2
MNM 1985

)

1
ГАЗ-М20
1
Лидер 666

Просто удалите эту недокомпанию с лица земли, и закопайте глубоко-глубоко всех причастных к этому проекту.

1
-zotik-

Что значит они все сделали и можно оценить игру?)

0
Макс Спичка

Можно, но игры там все равно нет)

3
csander2025

срань

0
Пользователь ВКонтакте

Не надо дядя // Suhogruz Suhogruzovich

0
electr01

Ля что за болезнь? Как это лечить?

0
Пользователь ВКонтакте

// Тони Старк

0
Punisher1

Продолжение чего деревянной анимации 😂😂😂 смутительно но окей..

0
Real Slim Shady

Да уж, Распил 2.0

0
Azimut zvuk

Да вы походу черту чем-то белым у себя подносом провели.

0
Asakura62

у хбтг на стриме "догони меня виталик", было оригинальное рабочее название этой игры.

0
BushmasterFireArms

А что он еще пойдет освобождать? 😂

0
WerGC

остановитесь глупцы

0
антон фекалисимо

надеюсь бахнут огромный мир с кучу активностей, торговлю с нпс, лут, прокачку мечей топоров саблей, несколько концовок и т.д

0
Blayzz

А можно не надо?

0
orion1786

Пилорама заработала по полной.

0
OculusMortem

Сделать вторую часть Смуты это может и не плохо конечно, но хоспади лучше бы это не Сайбериа Нова были. Чего это их вообще не распустили после того что они выдали?

0
В_о_л_ь_к_а

Мало вы ещё понимаете в том кто и как работает с национальными проектами (будь то книги, фильмы или игры) в колониях. Точнее - ничего. Но вопрос правильный задаёте. Искусство задавать вопросы - это уже пол дела.

0
GullibleCelia

Может и неплохо.. Так рассуждать могут только люди без вкуса.

0
Пользователь ВКонтакте

// Раймфесс Лаэда

0
SOLUS5678

И смех и грех.))))

0
KitschSkeletor

О боже если кто-то из правительства увидит мое сообщение )) не делайте это отмыв денег!

0
AT_Sagor

Смутные Времена 2

0
Akalaka

Бюджеты первой части уже попилены, так что... пора и ко второй приступать!

0
ZER0 T0LERANCE

Откуда у этих проходимцев деньги?!

0
ilikeporsche

Остановите их, отберите у них деньги! Какое продолжение? - Пора уже ремейк пилить.

А если серьезно, есть такая игра эпохи древних: Робин гуд - легенда Шервуда. Вот такой надо было делать смуту. Вышло бы идеально за гораздо меньшие деньги.

0
Пользователь ВКонтакте

// Аркадий Капустьян

0
JackReacher

Шутка затянулась

0
Пользователь ВКонтакте

Даёшь вторую часть! 🍻👍 // New Show

0
askazanov

Ещё не всё "освоили", или новый бюджет занесли!??))))

0
AnusLive

база кормит (с) любой человек получивший госденьги

0
Self-controlledSantiago

1 апреля через 1,5 месяца. Вы что-то с датами напутали.

0
Пользователь ВКонтакте

ИРИ по ходу в доле // Alex Goschko

0
Кей Овальд

"все цели, поставленные при разработке, успешно выполнены"
Выпустить дерьмо для галочки и потом его допиливать, получая гранты?

0
QD19

Пусть пилят, нормальные игроки это брать не будут. Даже скачивать

0
Reav3r

Они что, первую часть доделали?

0
RoughPalor

S.M.U.T.A. 2

-1
В_о_л_ь_к_а

Ну не совсем. Сталкер 2 делали национальные кадры, а эти - чёрт знает кто. Точнее понятно кто.

0
Sorsh

Непотопляемые

-2
BewitchingBaron
Создатели "Смуты" приступили к разработке продолжения

зачем? очевидно же что получилось г"вно.

На фоне вышедшего Киндом Кам 2 - особенно яркий контраст.

-2
Антон Радикалушкин

Надеюсь бахнут таки большой бесшовный мир аки фар край с кучей активностей

-3
SpicyYusei

👍 Это радует! ☺️

-4
Maksimus161rus

Лучше 2 киндома нечего не будет

0
SpicyYusei Maksimus161rus

Не понял, о чём Вы..

-1
Janekste

Пусть делают... Смута в принципе крепенький середняк на 5-6 баллов. Есть хорошие шансы получить качественную Смуту 2. Разрабам достаточно всего лишь просто учесть все свои ошибки при разработке оригинала и не повторять их. Не думаю, что это проблема для них. Притом ассеты у них все теперь есть. Над второй частью работать будет проще.

Другое дело, что мне, да и многим наверное, будет тяжело играть в Смуту 2, какой бы она ни была, после шедевров уровня Kingdom Come Deliverance 2 - прямо сейчас я просто не могу смотреть на другие RPG про средневековье в Европе. Kingdom Come Deliverance 2 как-то очень очень высоко задрала планку качества. Это даже не Ведьмак 3, это гораздо выше уровень. Чего-то такого хотелось бы от Смуты 2 - надеюсь, что разработчикам смуты хватит ума просто НЕ повторять старые ошибки.

Вот честно. Смута игра с огромным не раскрытым потенциалом. Можно сделать Смуту 2 супер круто... если, повторяю, разработчикам хватит ума НЕ повторять свои ошибки. Надеюсь, что ума им хватит. Точка.

-5
ExTReeeM EDITION

Наверное все таки больше не хочется чтоб собирали деньги, а их большую часть разворовывают, а вешают х10 работу на бедолаг недоплачивая им. В итоге могут еще и на них же все свалить.

0
В_о_л_ь_к_а

Деньги под нацпроекты дают только в том случае если это антинацпроекты ... - банальная вещь. Задача Смуты - всегда быть на 3-ку, именно поэтому дают деньги, чтоб купировать реальные независимые нацпроекты, в зародыше. Типа смотрите тут с ДЕНЬГАМИ не зашло, а вы убогие на чистом энтузиазме хотите игру сделать... Не выйдет. Езжайте лучше в европы или америки - тАм Люди работают. Это называется отток мозгов. Программирование это или квантовая физика - не важно. Машинку деморализации запустил - мозги выдувает и они работают в итоге на иностранный капитал. Шутка.

0